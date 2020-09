“Da gusto tener al presidente en la Rural”

Eduardo Fernández, aún emocionado tras ganar con su cabaña –San Gregorio Ganadera Limitada– el premio al Gran Campeón de la raza Aberdeen Angus en la Expo Prado 2020, con varios trofeos en la mano ordenó: “Hoy el que habla es Marcelo, que hable la gente joven, que tanto trabaja”. Y así fue que El Observador charló un buen rato con ese joven en una tarde que nunca olvidará. Entre otras cosas porque la cocarda principal la entregó Luis Lacalle Pou, el presidente de la República.

Fue una premiación especial.

Sin dudas, tenemos un sabor muy distinto, ganar en el ruedo de la Rural del Prado es excelente siempre para el que le toca, pero que además haya venido el presidente a acompañarnos y a dar el premio, cuando hacía muchos años que un presidente no nos visitaba en el Prado, es algo que suma mucho, da gusto tener al presidente de nuestro país entre nosotros, acá en la Rural del Prado y más allá de que nos haya dado el premio me parece que se trata de una muy buena señal de entendimiento entre el gobierno y el sector agropecuario, que es el sector principal en la economía del país. Creo que es algo que nos muestra muy buenos valores, muy buenos principios. Y seguro nosotros no lo vamos a olvidar más esto.

¿Qué sintió cuando Álvaro Díaz Nadal, el jurado, premió al toro de la cabaña de ustedes?

Felicidad pura, nos pusimos muy, pero muy contentos por el logro, no es nada fácil ganar acá y lo que todos tenemos es una emoción tremenda, que cuesta explicar.

¿Cómo define al toro Gran Campeón de la raza?

Es hijo de un toro americano, es un animal nacido en la propia cabaña, es un animal muy completo, tiene una culata que es impresionante, con cuartos bien descendidos, es muy limpio en sus líneas inferiores, con un lomo muy firme y tiene además una cabeza muy expresiva de macho. Es muy lindo toro. En algo que es muy importante tiene un mundo de carne, pero todo eso lo lleva muy bien, con un desplazamiento tremendo. Realmente es un toro que puede dejar una descendencia muy interesante y así hacer un muy buen aporte a la raza Angus y en realidad a toda la ganadería del país.

¿El toro lo van a retener o lo pueden negociar?

Este Gran Campeón vuelve para la estancia, queremos seguir produciendo terneros suyos, pero hay que ver ahora, el futuro de él una vez que logró esto tan especial en la Expo Prado es algo que lo vamos a tener que discutir, para ver qué opciones aparecen.

Entraron a definir el título de Gran Campeón ocho animales, ¿qué le pareció es fila que el jurado armó para definir la calificación este año?

La fila fue realmente muy buena, lo escuchamos de todos cuando se presentó en la pista, una fila muy pareja, el jurado trabajó muy bien y armó una escalera que le quedó muy bien conformada, desde el ternero al toro más adulto. Creo que mantuvo un criterio de elegir toros muy expresivos, con un sello racional muy definido, con un arco costal profundo, con muy buenos cuartos traseros.