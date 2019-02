¿El Blu-ray está en agonía?

Un informe realizado por el Ministerio de Educación y Cultura en 2014 dice que “la tenencia de DVD se ubica en los dos tercios de la población nacional”. El Blu-ray no fue tan exitoso en Uruguay como lo fueron los DVD, sobre todo por el costo: un reproductor de Blu-ray sale actualmente el doble que los –casi extintos– reproductores de DVD.

En 2008 un sistema Home Theatre con reproductor de Blu-ray salía U$S 1.759 y uno con reproductor DVD de la misma marca salía U$S 654.

John Archer, colaborador de Forbes y quien publicó esta semana la noticia de que Samsung ya no fabricará ningún modelo de reproductor de Blu-ray –un producto que no incluyó en sus puestos de la feria IFA de Berlín ni en la CES de Las Vegas–, dice en su nota que en Estados Unidos, las ventas de los discos Blu-ray representan solo el 5,3% de las ventas, frente a los DVD que siguen al frente con el 57,9%, aunque el primero es superior en la calidad de imagen y sonido.

Samsung no dio motivos sobre las causas de su decisión, aunque algunas estadísticas responden a la tendencia de la desaparición de este tipo de formatos.

“Blu-ray no ha tenido, ni tendrá, un crecimiento exponencial como tuvo en el DVD”, aseguró Raúl Martín, director de la división de electrónica de consumo de Samsung España al diario El País de Madrid.

En Uruguay conseguir un reproductor de DVD no es tarea sencilla; sin embargo, es posible conseguir películas y encontrar músicos que siguen comercializando su trabajo en ese formato. Pero encontrar contenidos Blu-ray y reproductores es más fácil. Aunque las tiendas de electrónica no los incluyen en sus sitios web, en Mercado Libre se puede comprar un reproductor por U$S 79. Los discos con este formato también se pueden reproducir en otros dispositivos, como la consola Play Station.

Sony y Panasonic lideran actualmente el mercado de reproductores de Blu-ray y no han anunciado planes para suspender la producción. “Algunos dispositivos, como los reproductores de DVD / Blu-ray, se encuentran en la fase de declive de su ciclo de vida, ya que los dispositivos de transmisión de video cobran protagonismo”, se lee en un informe realizado por Nielsen, una empresa estadounidense que realiza investigaciones de mercado.

Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Hulu –menos popular en Uruguay– son las protagonistas del consumo de los contenidos audiovisuales en la actualidad.

Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de la plataforma online de cine y series Filmin de España dijo al sitio Xataka que “hemos cambiado la cultura del ‘tener’, de poseer los títulos que nos apetecían en formato físico, por el ‘tener acceso’ a un catálogo online en el que no hace falta tener estanterías; basta con internet”.

¿El streaming está matando a los formatos físicos? Todavía no lo ha hecho, incluso están conviviendo: aún hay personas que prefieren tener las películas, series o recitales en sus manos y también consumen streaming pero no es un dato menor que un gigante tecnológico, como Samsung, le suelte la mano al Blu-ray.

Un adelantado

Oppo Digital, una marca estadounidense conocida por sus reproductores de DVD dejó de comercializar, de forma gradual, reproductores de Blu-ray en abril de 2018. En aquel momento la compañía tampoco se aventuró a dar explicaciones sobre la decisión y mucho menos anunciar la muerte del formato Blu-ray. En su lugar se dijo que se dedicarían a “organizar y garantizar el soporte a largo plazo para los productos ya existentes” y que no tendrían los recursos para lanzar nuevas generaciones.