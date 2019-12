El decálogo del cabildante: la guía con reglas básicas para militantes de Cabildo Abierto

No hacer declaraciones a la prensa que puedan generar "fisuras internas". No destruir o dañar la cartelería de otros partidos. La prohibición de presentarse "como el candidato, lista o agrupación 'oficial'". Estas y otras pautas fueron incluidas en El decálogo del cabildante, un documento elaborado por Cabildo Abierto, al que accedió El Observador, que indica las "reglas mínimas de relacionamiento" entre los "legisladores, candidatos, afiliados, adherentes o (personas que tengan) cualquier otra situación vinculante" con el partido.

El texto será la "herramienta fundamental" para que los órganos oficiales de Cabildo Abierto, que después de las elecciones se abocó a su estructuración formal, "puedan dirimir eventuales controversias" y aplicar sanciones a quienes incumplan con las medidas dispuestas.

También está prevista la aprobación de otros estatutos internos y un código de conducta que servirán como antecedentes al juzgar la actuación de los integrantes del partido. Sin embargo, El decálogo del cabildante advierte que "abusar de la presentación de quejas acerca de violaciones del Código basadas en reclamaciones falsas, frívolas o irritantes, será considerado en contra del denunciante".

Tampoco deberán los integrantes del partido hacer declaraciones a la prensa o usar las redes sociales "para presentar quejas, denuncias, reclamaciones o cualquier otra expresión, directa o alusiva" que puedan contribuir a "generar fisuras internas o mala disposición" entre sus pares.

El documento señala que todas las personas que quieran participar en la actividad política podrán hacerlo, siempre y cuando tengan la aprobación de los órganos nacionales de Cabildo Abierto. Las resoluciones de estos organismos, sin embargo, deberán "ser acatadas, evitando comentarios o acciones contrarias a tales decisiones".

En época de elecciones las agrupaciones no podrán "impedir u obstaculizar" la militancia de otros partidos, así como "dañar o destruir" su publicidad.

Además deberán planificar su campaña "de manera tal que contribuya a una atmósfera cordial y armoniosa, actuando con el sentido de responsabilidad y dignidad que su posición merece", expresa el texto. En este sentido, Cabildo Abierto "resalta muy especialmente" que está "expresamente prohibido" presentarse como el candidato, lista o agrupación oficial o preferido.

Cuando cualquier integrante del partido se entere de "que existen personas que debido a su conducta personal no merecen pertenecer a Cabildo Abierto", tiene "el deber" de denunciarlo. No obstante, el decálogo advierte que "las denuncias deberán sustentarse con pruebas consistentes y que no dejen lugar a dudas", porque en caso contrario "será un antecedente negativo para el denunciante".

A la vez, no podrán usar "lenguaje que sea difamatorio, amenace o incite a la violencia" ni emitir "panfletos, publicaciones en redes sociales, volantes o pancartas" que tengan este tipo de expresiones.

El último punto del decálogo advierte que "los líderes de las agrupaciones a las que pertenece el ofensor" también podrán ser considerados responsables por el incumplimiento. "Desde su posición de dirigente es su deber mantener la actuación de la agrupación que encabeza dentro del marco de respeto, confianza y tolerancia ya descripto", explica el texto.

Después de las elecciones, el partido repartió a los 11 diputados electos un documento de cuatro carillas con lineamientos generales sobre la conducta que deben tener dentro y fuera del Parlamento. Racionar el uso del café y del agua en el Palacio Legislativo, no comprar en freeshops, no aceptar regalos y evitar consumir drogas o alcohol antes de manejar son algunas de las recomendaciones que contiene, según informó El País.