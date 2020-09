Álvaro Venturini, gerente de la Unidad Agrícola de Interagrovial SA –firma que representa en Uruguay a la tecnología John Deere–, en uno de los dos stands que la compañía instaló otra vez en la Expo Prado comentó: “Estar acá es muy importante, nos gusta ser parte de algo muy bien organizado, con mucho control y que muestra lo que el sector productivo aporta, algo valioso más que nunca por el momento que vive el mundo”.

¿Cómo ha visto el accionar del sector durante la emergencia sanitaria por el covid-19?

La pandemia se está manejando en Uruguay muy bien, eso es un diferencial grande para el país. Los clientes trabajan tranquilos, con todas las precauciones, como ha pasado con toda la población cada uno en lo suyo y es lo que ha permitido que esta exposición se haga, por ejemplo. Estamos en un año de movimientos en los mercados por la pandemia, nosotros por suerte estamos ligados a la producción de alimentos y eso es lo primero que hay que salvar ante cualquier crisis y más en una como la que estamos viviendo. La producción de alimentos en una crisis no debe parar y acá no paró, todo se fue haciendo bien. El sector estuvo siempre activo, con problemas para muchos, pero se pudo seguir. La pandemia nos agarró en plena cosecha, había mucha incertidumbre pero no se paró y se logró eso con mucho esfuerzo de los productores que invirtieron en protocolizar sistemas de cosecha y de siembra. Tenemos una situación de privilegio que nos distingue y eso permite que el ánimo mejore. Los precios son mejores y eso suma para que haya de nuestra parte mejores ventas y de parte de los productores una mejora en la incorporación de tecnología que se necesita, porque el agro en general en maquinaria agrícola está un poco rezagado.

Juan Samuelle

Este año en la Rural del Prado apuestan a la capacitación.

Decidimos, dos veces al día, con charlas presenciales con respeto del aforo que corresponde por el protocolo sanitario o vía Zoom, brindar charlas de capacitación de parte de dos técnicos encargados del Centro de Soporte a las Operaciones, charlas sobre agricultura de precisión, sobre conectividad, de optimización de los equipos por ejemplo.

Hay, además, varios tractores en exhibición, ¿que novedad destacaría?

Hay una variedad importante, con una renovación del tractor John Deere 6403, un tractor de muchos años en plaza que este año se lanzó a nivel mundial con un rediseño completo, mantiene su simplicidad, es un tractor netamente mecánico, para un segmento de clientes que no buscan complejidad en el equipo, pero con una caja de cambios mejor que pasa de 9x3 a 12x4 marchas, el sistema hidráulico es más potente en su caudal, toda la parte de servicios del tractor, es mucho más accesible, viene preparado de fábrica para la conectividad, para ponerle piloto automático, eso lo instalamos en solo media hora en cualquier tractor. Son todas ventajas operativas y competitivas.