¿Fin de semana frío? No hay problema: cuatro películas para encerrarse y disfrutar

Animales nocturnos

Una mujer recibe de su exmarido escritor el manuscrito de su próxima novela, que está dedicada a ella y lleva por título el apodo con el que él la llamaba. La película pasa entonces a relatar esa ficción, una oscura historia de venganza ambientada en Texas, protagonizada por un hombre que ha perdido de forma violenta a su esposa y su hija, y un detective al borde del retiro y de la muerte, que le ofrece su ayuda para capturar a los hombres que secuestraron, violaron y mataron a su familia. Entre esos dos mundos –la novela y el mundo real, con la protagonista recordando su pasado– transcurre esta excelente historia, la segunda creación del diseñador de modas Tom Ford. Disponible en Netflix.

American Factory

La catastrófica crisis financiera que sufrió buena parte del mundo entre 2007 y 2008 le pegó fuerte a la industria automotriz estadounidense. En 2008, una de las fábricas de la General Motors en Ohio cerró, y sus empleados se quedaron en la calle, desamparados. La salvación pareció llegar un año después, cuando la fábrica se reactivó luego de ser comprada por la empresa china Fuyao, dedicada a la fabricación de vidrio para vehículos. Pero pronto los empleados de ambas procedencias empiezan a verse afectados por un grave caso de choque cultural: los chinos extrañan su casa y se resisten a que los funcionarios puedan conformar un sindicato, mientras que los estadounidenses son calificados como “poco eficientes” y difíciles por sus jefes asiáticos, acostumbrados a otra cultura laboral. Mientras la tensión crece, también se tienden algunos puentes, y los visitantes reconocen otros méritos a sus sufridos anfitriones. Premiado en el festival de Sundance, está disponible en Netflix.

Nace una estrella

Candidata a mejor película en los pasados premios Oscar (aunque solo se llevó el premio a mejor canción original), la cuarta versión de lo que a esta altura ya es un clásico perenne de Hollywood es la historia de un cantante de country en horas bajas (Bradley Cooper) y una artista desconocida con un gigantesco potencial (Lady Gaga). Cuando estas dos personas se cruzan no solo empieza una colaboración artística fructífera, sino también un romance cinematográfico. Drama, música y romance a montones mandan en esta película, que pasó por las manos de distintos directores y protagonistas hasta llegar a Cooper (que también dirigió) y la cantante pop. Disponible en HBO Go.

4x4

Ciro es un ladrón que una tarde se mete a una camioneta estacionada y sin alarma. Agarra la radio, aprovecha para hacer algun desmán adentro del vehículo, y se baja. El problema es que no puede. Las puertas están trancadas, los vidrios no bajan –y son blindados y polarizados, o sea que nadie sabe que está ahí– y recibe una llamada del dueño de la camioneta, que sabe que está ahí adentro, y se dispone a hacer algo de justicia por mano propia, a la vez que la policía interviene para resolver la situación. A pesar de su economía de recursos, escenarios y personajes, la historia funciona y mantiene la tensión en todo momento. Un pequeño experimento del cine argentino. Disponible en NS Now.