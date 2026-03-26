Veinte películas elegidas para no errar los tiros en el Festival de Cinemateca (y las tres favoritas de sus responsables)

Nadie puede ver doscientas películas en catorce días —conozco personas que lo intentan, pero bueno: es física y espacialmente imposible—, pero sí se pueden ver unas cuantas. Así que lo más seguro es que la mejor ecuación a la hora de enfrentarse a un festival de cine de las dimensiones del de Cinemateca , que empieza este lunes 30 de marzo y va hasta el domingo 12 de abril, sea esta: ver la mayor cantidad posible, y que la mayor cantidad posible de esa cantidad posible sean buenas. En criollo, se trata de no errar los tiros que uno alcanza a disparar a la pantalla.

La idea es que lo que sigue sea una especie de hoja de ruta. Se propondrán una veintena de películas que vienen o bien selladas por el aplauso internacional y el interés de quién escribe esta nota, o marcadas por el pedigrí de sus responsables delante y detrás de cámara.

Si bien podemos abrir el paraguas y advertir que la guía puede fallar —uno nunca sabe y el mundo de la subjetividad, además, es impredecible—, lo que es seguro es que, de animarse a ir a alguna de las funciones de estas películas, usted lector se encontrará ante la posibilidad de ensanchar su mirada, habitar la diversidad de miradas y estilos, reconocer marcas autorales y sorprenderse ante la emoción que todavía despiertan las películas. Para eso, al final, es el cine. Y el cine, demás está decirlo, es lo que celebra este festival.

Veinte películas seleccionadas del Festival de Cinemateca

Un cabo suelto

Un cabo suelto

La apertura del festival trae una buena nueva: Daniel Hendler volvió a la dirección. Parece raro decir esto cuando su última película estrenada apenas tiene unos meses —27 noches, está en Netflix—, pero lo cierto es que en realidad el hiato se venía dando desde 2016, cuando presentó su segunda película, El candidato. En este caso, Un cabo suelto es una historia de escape fronterizo con ecos del wéstern, el thriller y un humor absurdo que recuerda a los hermanos Coen y a la ironía minimalista de Aki Kaurismäki, y que según el Festival "propone, con humor elegante y melancolía discreta, una fábula contemporánea sobre la reinvención".

Funciones: 30/3 - 20 horas - Teatro Solís

Duse

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Hay tres cineastas italianos under 50 que se merecen atención obligatoria con cada nuevo estreno: Alice Rohrwacher, Jonas Carpignano y Pietro Marcello. El último es el que nos ocupa ahora, ya que su última película llega al festival. Duse es la historia de la actriz de teatro italiana Eleonora Duse, un nombre que puede que a nosotros no nos suene demasiado pero en Italia evoca una época gloriosa de las tablas de ese país, y, sobre todo, propicia uno de esos relatos de auge y caída que tan bien retratan algunos cineastas. Marcello ya probó sus dotes en ese tipo de relatos y que es un maestro de la reconstrucción histórica en su tremenda adaptación de Jack London en Martin Eden, y acá además tiene para jugar con los comienzos del siglo XX y el impacto de los primeros compases del fascismo de Mussolini.

Funciones: 2/4 - 21.50 horas - Cinemateca / 7/4 - 16.15 horas - Cinemateca.

El sonido al caer

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Mucho ruido alrededor de esta propuesta de origen alemán, tanto que se llevó el premio del jurado en el Festival de Cannes y casi termina metida entre las nominadas a Mejor película internacional en los últimos Oscar, aunque eso al final no pasó. Y tampoco importa, porque El sonido al caer, de Mascha Schilinski, aparece como uno de los grandes atractivos de estos catorce días y más vale ir a por ella. Peculiar estructura narrativa, además, la de esta película: entrelaza cuatro momentos históricos, desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, en una misma granja del norte de Alemania. Alterna las décadas de 1910, 1940, 1980 y 2020 y se hace fuerte, según se indica, en la forma en la que los vínculos se nutren a través del tiempo.

Funciones: 4/4 - 19.50 horas - Cultural Alfabeta / 6/4 - 18.40 horas - Cinemateca

Romería

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Dos películas íntimas, enraizadas en un relato personal que se vuelve colectivo, es lo que le bastó a la cineasta Carla Simón para establecerse como una de las voces más atendibles del panorama cinematográfico español. Verano 1993 y Alcarrás catapultaron la carrera de la catalana de 39 años a fuerza de espectadores, críticas excelentes y premios, y por eso su tercera producción, Romería, es una de las películas más esperadas del festival. En este caso, Simón retoma un hecho de su infancia con el que ya vinculó en su ópera prima —la muerte de sus padres por la epidemia de sida de fines del siglo XX—, pero lo expande para delinear un fresco que atraviesa generaciones y las voces que todavía purgan las heridas del pasado.

Funciones: 5/4 - 18.40 horas - Cinemateca / 10/4 - 21.35 horas - Cultural Alfabeta

La cronología del agua

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Kristen Stewart hace mucho tiempo dejó atrás el disfraz y el prejuicio de ser la protagonista de la saga juvenil Crepúsculo. Con el paso de los años y las películas, la estadounidense se ha transformado en una intérprete audaz y una favorita de directores prestigiosos como Olivier Assayas, Pablo Larraín o David Cronenberg, y esa cercanía al cine de corte autoral la fue acercando también a su propio salto a la dirección, que se da con La cronología del agua. De buena recepción en los festivales en los que se presentó, la película presenta el derrotero de una mujer consagrada a la natación (Imogen Poots) y un retrato de las vicisitudes de una vida peculiar con la que Stewart, a juzgar por lo que se ha adelantado, pasa a mostrarse como una artista total.

Funciones: 4/4 - 19.45 horas - Cinemateca / 12/4 - 21.25 horas - Cultural Alfabeta

La voz de Hind

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Nominada al Oscar en la categoría de Mejor película internacional, La voz de Hind llega al Festival de Cinemateca como una de las representaciones que el cine contemporáneo está haciendo de los conflictos de Medio Oriente y su horror más exacerbado, en este caso el que ocupa a Israel y Palestina. De origen tunecino, la cineasta Kaouther ben Hania pone en escena las grabaciones reales de la niña palestina del título, que tenía 6 años cuando fue asesinada por militares israelíes en febrero del 2024. Hind mantuvo una conversación de emergencia por teléfono con miembros de la Media Luna Roja mientras permanecía durante horas en un coche junto a los cadáveres de casi toda su familia. Por supuesto, no es una película amable y seguramente esté entre las propuestas más removedoras y difíciles entre las más de 200 que tiene el festival. Pero el cine también es esto: un espejo que nos devuelve la peor cara de lo que somos.

Funciones: 4/4 - 19.50 horas - Cinemateca / 9/4 - 19.35 - Cultural Alfabeta

Rosebush Pruning

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El Festival de Cinemateca de 2020 fue bastante atípico: en lugar de Semana de Turismo ocupó dos semanas de noviembre, y encima hubo que ir a las funciones con tapabocas, todo por culpa de la pandemia. Sin embargo, quienes estuvimos allí todavía recordamos la función de cierre como una de las mejores de los últimos años: estuvo a cargo de la espectacular película La vida invisible de Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz y con trabajo en el guion de la uruguaya Inés Bortagaray. Solo por eso vale la pena prestarle atención a lo último de Aïnouz, Rosebush Pruning, que se estrenará en el Festival de 2026, pero si no vio esa película o no le importan los antecedentes, basta decir que él hoy es, junto a Kleber Mendonça Filho, Walter Salles y Petra Costa, uno de los cineastas más importantes de Brasil. En este caso, da un salto al cine anglosajón de la mano de un elenco de lujo: Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell y Elle Fanning.

Funciones: 10/4 - 20:45 horas - Cinemateca

La misteriosa mirada del flamenco

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Una crítica de El País de Madrid la describió como "un wéstern queer sobre el amor a la intemperie", al tiempo que en el último Festival de Cannes fue premiada en la sección Un Certain Regard. Ya con eso, me alcanza para entusiasmarme con esta ópera prima del chileno Diego Céspedes que transcurre en la década de los 80 en un polvoriento y conservador pueblo del norte chileno.

Funciones: 7/4 - 17.35 horas - Cinemateca / 9/4 - 17.20 - Cultural Alfabeta

Mamá está acá

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Las uruguayas Adriana Loeff y Claudia Abend estrenan su tercer largometraje documental tras los buenos sucesos de Hit y La flor de la vida. Presentada oficialmente e internacionalmente en el Festival de Málaga, Mamá está acá propone una mirada sobre los vínculos, el cuidado y las múltiples formas que puede tomar la maternidad a partir de las historias de cuatro mujeres que transitaron los bemoles de esta etapa de la vida de maneras disímiles y particulares. Es uno de los estrenos uruguayos del año y siempre está bueno estar atentos a ellos.

Funciones: 9/4 - 22 horas - Cinemateca / 10/4 - 19.55 - Cultural Alfabeta

Pin de fartie

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Si en cartel hay película del Pampero Cine —productora de las películas de Mariano Llinás o Laura Citarella, por ejemplo—, hay que ocupar la butaca. Y más todavía si delante de la lente está Laura Paredes, una de las actrices contemporáneas más versátiles y geniales de Argentina. Dirigida por Alejo Moguillansky, Pin de fartie tiene tres historias entrelazadas por la idea de la creación, y sobre todo por la creación en el cine, pero basa su argumento en una especie de reescritura de Fin de partie (Final de partida), de Samuel Beckett.

Funciones: 4/4 - 17:25 horas - Cinemateca / 5/4 - 18.15 - Cultural Alfabeta

Omaha

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Una sección que se presta para descubrir voces que, quizás, en el futuro estén en el primer escaparate del cine es la de Nuevos Realizadores. Allí hay una película, Omaha, que llega firmada por Cole Webley desde el festival de Sundance —meca del cine independiente estadounidense— y que parece traer una de esas historias destinadas a tocar el corazón de los espectadores: luego de una tragedia familiar, un padre (el efectivo John Magaro) emprende un roadtrip con sus dos hijos para afrontar el duelo y curarse las heridas entre todos.

Funciones: 5/4 - 20 horas - Cultural Alfabeta / 9/4 - 17.50 - Cinemateca

Jeunes Mères

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Vuelven los hermanos Dardenne al Festival de Cinemateca, esta vez enmarcados en el ciclo que pone a Bélgica en el centro como país invitado. La última película de los cineastas es Jeunes Mères, y sigue a cinco madres adolescentes que viven en un refugio especial, en donde enfrentan las diferentes circunstancias de su situación de forma colectiva. Como siempre, el realismo casi documental de los Dardenne está presente, esta vez con luz entrando por los intersticios de una historia difícil y muy humana.

Funciones: 4/4 - 22.05 horas - Cinemateca / 12/4 - 17.30 horas - Cultural Alfabeta

The channeling

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El uruguayo Maxi Contenti se animó, hace algunos años, a filmar uno de los primeros, sino el primer, slasher oriental. Fue Al morir la matiné, una película donde un asesino encapuchado y grotesco perseguía a un puñado de adolescentes hasta matarlos en el cine Ópera. Ahora, Contenti vuelve con The channeling, una historia que juega con la fina línea del documental y la ficción, y que coquetea con el subgénero de found footage para contar un relato delirante sobre la desaparición de una youtuber, un guía espiritual controvertido y un episodio de psicosis masiva en las Islas Caimán.

Funciones: 3/4 - 22 horas - Cultural Alfabeta / 8/4 - 21 horas - Sala B del Auditorio Nelly Goitiño

Un futuro brillante

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Una película —Los tiburones—, un premio en Sundance y un puñado de videoclips —entre ellos los de Antenas rubias, de Buenos Muchachos e Ismael, de Eté & Los Problems— fue suficiente para que Lucía Garibaldi se transformara en uno de los nombres a seguir en el cine uruguayo. Su segunda película se hizo esperar, pero llegó: Un futuro brillante, que tuvo estreno oficial en el Festival de Cine de José Ignacio, propone una especie de universo distópico donde los jóvenes son mandados, sorteo mediante, "al Norte", un lugar donde la historia se reescribe "de forma ajustada".

Funciones: 31/3 - 22 horas - Cinemateca / 3/4 - 19.45 horas - Cultural Alfabeta

El amor que permanece

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Hlynur Pálmason, cineasta de origen islandés, es el responsables de una de las películas más paquidérmicas y herzogianas que dio el cine europeo en los últimos tiempos: Godland. Cuatro años después de ese viaje infernal al corazón de la fe y del ser humano, el islandés cambia radicalmente de registro en esta comedia familiar que muestra el desmoronamiento de una familia pero con un tono irónico y absurdo que, a juzgar por las imágenes y los adelantos, se siente como si el cine de Wes Anderson se cocinara al calor (o al frío) de la peculiaridad islandesa.

Funciones: 9/4 - 16.05 horas - Cinemateca

El mago del Kremlin

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Hay muchas cualidades en el cine del francés Olivier Assayas, una de ellas es su eclecticismo. En su cine, por ejemplo, caben exploraciones fantasmagóricas como la de Personal Shopper, retratos sobre las simbiosis del poder como en Viaje a Sils Maria, joyas sobre el cine y la ficción como Irma Vep y hasta radiografía sobre terroristas de la clase del mítico Carlos "El Chacal". Por eso, en realidad, esta adaptación que hace del best-seller de Giuliano da Empoli, El mago del Kremlin, encaja bien en su obra: por el juego de espejos que propone desde el centro del poder de una figura como Vladimir Putin (a quien interpreta Jude Law), y porque lo lleva a planos políticos nuevos que permitirán, si la cosa sale bien, seguir comprobando que es uno de los directores franceses más interesantes de las últimas décadas.

Funciones: 9/4 - 21.05 horas - Cultural Alfabeta

Father Mother Sister Brother

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Tras algunos traspiés en sus últimas películas, que fueron recibidas con tibieza o directamente con desdén, Jim Jarmusch, mesías y maestro de varios deudores del cine independiente, vuelve con un título que está haciendo ruido a nivel internacional, algo que no lograba desde Paterson. La propuesta del director de Permanent Vacation y Extraños en el paraíso es sencilla: tres historias sobre los reencuentros familiares y lo que estos propician.

Funciones: 6/4 - 21.30 - Cultural Alfabeta / 8/4 - 19.50 horas - Cinemateca

Franz

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Difícil empresa la que se puso por delante la veterana directora polaca Agnieszka Holland: adaptar la vida de Franz Kafka. Su biografía, sin embargo, parece ser bastante sui generis: Franz se estructura a partir de una especie de collage donde convergen desde la abulia que caracterizaba a su vida como vendedor de seguros, su tormentosa relación con su padre, su impulso escritor autodestructivo, la Praga de sus sueños y pesadillas y la forma en la que su figura, poco a poco y post mortem, se convirtió en mito.

Funciones: 11/4 - 18.15 - Cultural Alfabeta

Nuestra tierra

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Nueve años después de su último largometraje, Zama, Lucrecia Martel vuelve a la pantalla con Nuestra tierra, una película que si dejamos de lado mediometrajes anteriores como Terminal Norte, califica como el primer documental de su carrera. La campaña de promoción de la película ha sido fuerte en los medios argentinos y, al margen de lo jugosas que han sido todas las entrevistas con la cineasta en estos meses, tiene sentido ese ruido: la mirada audaz, filosa y contestataria de Martel se inmiscuye en las injusticias que viven los pueblos originarios de su país, acá representado por el asesinato del líder comunitario Javier Chocobar en 2009, un caso que expone la forma en la que el colonialismo y el racismo siguen siendo parte del ADN de este continente.

Funciones: 1/4 - 21.50 horas - Cinemateca / 6/4 - 19 horas - Cultural Alfabeta

Los domingos

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Que Los domingos esté programada los dos domingos que abarca el festival es quizás solo un guiño simpático, pero permite que una de las películas más seductoras de la programación se exhiba en un día que, seguro, agotará salas. Esta película, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, es el último gran estreno español y llega precedida de una victoria arrolladora en la última edición de los premios Goya, en donde se llevó cinco de los galardones principales, incluida el de Mejor película. La historia sigue a una prometedora adolescente de 17 años que, en lugar de elegir una carrera universitaria como quiere su familia, opta por algo más radical: convertirse en monja de clausura. A la familia, por supuesto, mucha gracia no le hace.

Funciones: 5/4 - 20.40 - Cultural Alfabeta / 12/4 - 19.25 horas - Cinemateca

Las elegidas de las directoras de Cinemateca

María José Santacreu (directora)

Por el bien de Adam, de la sección Bélgica: país invitado) La competencia de cortos uruguayos. ¡Es ver el futuro! Nuestra tierra, de Lucrecia Martel. Es el regreso de Martel al cine con un documental sobre la justicia y la desigualdad.

Alejandra Trelles (directora artística)