Para marcar en el calendario de Turismo: empieza el Festival de Cinemateca y abre con Un cabo suelto, lo nuevo de Daniel Hendler

Es una de las citas que los cinéfilos vernáculos suelen esperar con ansias: llega la semana de Turismo, y con ella el Festival Internacional de Cinemateca . El evento, que este año llega a su edición número 44 y abarca en total 14 días y más de 200 películas, es una instancia ideal para atender a alguna de las producciones que se destacaron en el último año en los festivales del mundo, así como una chance para ver con antelación estrenos de peso que vendrán, quizás, más adelante en el año.

El Festival abarcará desde el 30 de marzo al 12 de abril de 2026 y tendrá exhibiciones en las tres salas de Cinemateca (Bartolomé Mitre 1236) y también en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, el Complejo Cultural Alfabeta, el Centro Cultural de España, la Sala Zitarrosa y el Teatro Solís.

La apertura será en 30 de marzo en el Teatro Solís, en tanto que la clausura se realizará en la Sala Zitarrosa el sábado 11 de abril, con la lectura de fallos por parte de los diferentes jurados. Además, el Festival tendrá la particularidad de que tendrá una itinerancia a los departamentos de Canelones, Rocha, Florida y San José.

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Además, en esta edición nuevamente se contará con una sala virtual en la plataforma de streaming de la institución, donde habrá una selección de películas de las distintas secciones. La sala virtual extiende la duración del festival, ya que funcionará entre el 8 de abril y el 8 de mayo.

Por otro lado, Cinemateca suma en 2026 una experiencia más a su evento principal: la Sala Imaginaria. El streaming del Festival de Cinemateca.

Se trata de una iniciativa realizada en conjunto con Montevideo Audiovisual y TV Ciudad, que ofrecerá un espacio de encuentro, entrevistas, contenidos especiales en torno a la programación del festival y a la historia de Cinemateca. El programa estará conducido por los periodistas Soledad Castro Lazaroff y Eduardo Delgado, y se emitirá desde el miércoles 25 de marzo hasta el domingo 12 de abril, en el horario de 15:30 a 17:00.

En total, la programación está compuesta por 201 películas en las que están representados 67 países. Se estructura en siete secciones competitivas, una sección panorámica internacional, una sección temática que reflexiona sobre el fenómeno cinematográfico (Ojo con el cine) y un foco en el cine del país invitado, que es Bélgica. Además, habrá dos secciones sobre cine español: Ventana a Galicia y Ventana Vasca. También una importante selección de films realizados en 2025 y 2026 por los grandes maestros del cine contemporáneo en Trayectorias y varias exhibiciones especiales.

La apertura, a cargo de Daniel Hendler

El lunes 30 de marzo a las 20 horas, en el Solís, la apertura del Festival estará a cargo de uno de los títulos esperados del cine uruguayo: Un cabo suelto, la nueva película del actor y director oriental Daniel Hendler.

Sobre Un cabo suelto, el Festival adelanta que "propone una película que es transfronteriza en más de un sentido: no solo por su geografía sino también por su tono, por su manera de desplazarse entre géneros y estados de ánimo sin instalarse nunca del todo en ninguno. El protagonista, Santiago Pallares (Sergio Prina), parece huir de algo —dos policías lo buscan—, pero el film se resiste a la tentación explicativa. Hendler prefiere sostener la incertidumbre como motor narrativo y también como atmósfera. En esa fuga algo azarosa, el personaje encuentra refugio en un free shop fronterizo, un auténtico 'no-lugar' que adquiere progresivamente una centralidad inesperada. Allí conoce a Rocío (Pilar Gamboa), empleada del local y figura decisiva en esa tentativa difusa de reinvención que poco a poco empieza a perfilarse."

Embed - UN CABO SUELTO - Tráiler Oficial

Esta película, con ecos del wéstern, el thriller y un humor absurdo que recuerda a los hermanos Coen y a la ironía minimalista de Aki Kaurismäki, "propone, con humor elegante y melancolía discreta, una fábula contemporánea sobre la reinvención".

El cierre, por otro lado, quedará bajo la responsabilidad de No hay hombres buenos, de Kabul Jan, que se exhibirá el sábado 11 de abril en la Sala Zitarrosa.

Cómo sacar las entradas

Debido a la demanda, siempre es importante armarse bien la estrategia para conseguir lugares, especialmente en las películas más buscadas o esperadas.

Las entradas para las funciones en las salas de Cinemateca pueden adquirirse en las boleterías de la institución o a través de la web, con una anticipación máxima de 24 hs. a la fecha de la exhibición de cada función. La boletería está abierta en el horario de 15.30 a 21.30 hs.

En el resto de las salas, la entrada se obtendrá de forma presencial en la boletería de cada sala.

El valor de las entradas generales para no socios es de $460 en todas las salas. Durante el Festival estarán habilitadas también las promociones: 2x1 ANTEL, 2x1 la diaria y 2x1 BROU.

Con la compra del Abono del Festival ($600), los Socios de Cinemateca podrán acceder a todas las funciones en todas las salas del festival (Cinemateca, Sala B, Zitarrosa, Alfabeta y Teatro Solis). El mismo abono podrá ser adquirido por afiliados a Socio Espectacular por $1.300, debiendo tener previamente un usuario en el sistema de Cinemateca.