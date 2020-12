¿Habrá una cuarta parte de El Padrino? Las certezas y dudas de una nueva versión

El cineasta Francis Ford Coppola no quería dirigir. Tampoco era la primera opción del estudio Paramount para encargarse de la adaptación de la novela del escritor estadounidense Mario Puzo, que se había convertido en un best seller masivo. Después de la negativa de doce directores (entre ellos Otto Preminger, Costa-Gavras, Sergio Leone y Peter Bogdanovich), se lo ofrecieron a Coppola, que en ese momento debía miles de dólares a Warner Bros. por los sobrecostos de THX 1138, la película de ciencia ficción de su amigo George Lucas, que había sido producida por su propio estudio, American Zoetrope.

Esa situación económica, sumada al consejo de su familia y algunos amigos, lo llevaron a aceptar el trabajo, que fue sufrido pero finalmente exitoso. El padrino se estrenó en 1972, ganó el Oscar a Mejor película y se convirtió en un clásico, considerado entre las mejores películas de la historia del cine. Sin demasiada intención de seguir la historia, Coppola se dejó convencer por Paramount para realizar una segunda parte, que se estrenó en 1974, volvió a ganar el Oscar y está considerada a la par de la primera. Luego vino El Padrino III, ya en 1990, que no fue tan bien recibida, y que manchó el legado de las dos primeras partes.

Ahora, en 2020, así como ya pasó con otro clásico de Coppola, Apocalypse Now, el director de 81 años reeditó la tercera parte de la saga y la reestrenó con el título El Padrino, Coda: la muerte de Michael Corleone, que entre otros cambios tiene un nuevo comienzo, un nuevo final, y una nueva estructura que ha sido aplaudida y considerada como una redención para el filme, e incluso para otros aspectos criticados del filme, como la actuación de Sofía Coppola, la hija del director, que sale mejor parada en esta nueva versión, según resaltan las críticas.

Protagonizada una vez más por Al Pacino, esta tercera parte pone a su personaje, Michael Corleone, hijo del anterior jefe criminal neoyorquino, Vito Corleone (Marlon Brando) al final de su vida, enfrentándose a un mundo cambiante y organizando un arreglo con la mismísima Iglesia Católica, en un hecho que se inspiró en sucesos reales ocurridos en la década de 1980, como la muerte del papa Juan Pablo I y el escándalo del Banco Ambrosiano.

Aunque en principio se anunció que la película se estrenaría en cines uruguayos, luego se comunicó que finalmente no se sumaría a la cartelera. La película solo se estrenó en Estados Unidos, pero además abrió la puerta a una continuación de la saga. La mecha la encendió Paramount, que a través de un comunicado publicado por el New York Times, estableció que "aunque no hay planes inminentes para una nueva película en la saga de El Padrino, la fuerza perdurable de su legado hace que esta sea una posibilidad si aparece la historia adecuada".

Una posible fuente para esas nuevas historias pueden ser las secuelas de la novela. La primera fue publicada por Mario Puzo en 1984, y luego de su muerte en 1999 otros autores continuaron el relato de los Corleone, siendo Ed Falco el más reciente, en 2012, para un total de cinco libros, que expanden la historia hacia el pasado, el futuro y también en segmentos no explorados pero que están dentro de la cronología de las películas.

Mientras que el estudio se ha mostrado dispuesto a seguir adelante con la historia, Francis Ford Coppola ha sido más tajante, no tanto por la posibilidad de que se realicen más filmes de El Padrino, sino con respecto a su involucramiento. "Es posible que haya una El padrino IV, una El padrino V y una El padrino VI, pero no seré yo quien las dirija", dijo el cineasta.

Coppola evaluó luego del estreno de El padrino III la posibilidad de realizar una cuarta parte, protagonizada por Andy García (que ingresó a la saga en esa tercera película), y a la que le imaginaba una estructura similar a la de la segunda película, contada a través de dos líneas temporales paralelas.