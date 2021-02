¿Hacia una era multicolor?

A comienzos de 2004 escribí una serie de notas argumentando que Uruguay estaba ante el inicio de un tiempo nuevo. Me parecía evidente que el Frente Amplio iba a ganar la elección nacional, y que tendría excelentes condiciones económicas, sociales y políticas para sostenerse en el poder por más de un período de gobierno. Poco después, en colaboración con Yaffé, esas notas iniciales se convirtieron en un libro. La era progresista, al final, duró más de lo que nosotros habíamos logrado vislumbrar. El telón cayó en noviembre de 2019, cuando Luis Lacalle Pou derrotó a Daniel Martínez en el balotaje. Desde entonces, simetría mediante, no puedo evitar preguntarme si no estaremos viviendo un momento histórico similar. ¿Habrá nacido, el 1° de marzo de 2020, una nueva etapa política signada, ahora, por el predominio de los adversarios del Frente Amplio?