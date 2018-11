"Lo único que nos preocupa en Uruguay es la valoración de la propiedad intelectual"

La ficha

Datos: Nació el 14 de octubre de 1962 en Buenos Aires, es casado y tiene tres hijos.

Profesión: Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires.

Actividad: Lleva 27 años trabajando en Syngenta (hace un año regresó a Argentina tras desarrollar actividades cinco años en Suiza y ocho años en Brasil).

Pasatiempos: Viajar, leer y hacer deporte (jugar al fútbol y esquiar).

Fútbol: Es hincha de Independiente y le gusta el fútbol uruguayo.

No es sencillo, el problema es muy importante y nuestra misión es generar las nuevas herramientas que el productor necesita. Hay que reflexionar sobre lo que debemos hacer desde el punto de vista cultural, en relación a cómo planificamos cada uno los cultivos, a cómo hacemos las labores. Las rotaciones son fundamentales, por ejemplo, pero también hay que crear conciencia sobre el valor de lo que usamos. Durante 20 años se utilizó el mismo tipo de producto y las consecuencias las estamos viendo hoy en Argentina, con una problemática de malezas muy avanzada, especialmente en Amaranthus, algo que es muy difícil de controlar.Es verdad, pero en Argentina y en Uruguay estamos luchando contra una planta muy problemática, cada una genera 500 mil semillas, eso convive con el traslado de máquinas, con la actividad de los contratistas, por eso el problema lo vemos en las banquinas, eso potencia al problema, lo extiende a distintas regiones. La situación es muy grave en Argentina y en Uruguay es un problema que ya está. Por eso nos reconforta que a este simposio haya venido tanta gente de Uruguay y que mucha gente haya seguido el seminario a través de internet.Soy agrónomo, tengo una pasión muy grande por todo lo que es el mundo de los agronegocios y en ese escenario veo que se está recuperando el valor del profesional, lo cual es bueno. Lo tuvo siempre, quedó un poco de lado cuando durante mucho tiempo se utilizó un solo producto y ahora con la necesidad de usar distintos modos de acción, teniendo que entrar con distintos productos en distintos momentos del cultivo, se valora más el rol del agrónomo como extensionista.Syngenta es líder en Argentina en el mercado de productos para la protección de los cultivos y buena parte de ese liderazgo responde una inversión de US$ 1.300 millones al año. La innovación es fundamental. Tenemos cuatro centros de investigación, en China, Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. Además hacemos desarrollo en Argentina, Brasil y en Asia.No es sencillo, depende de muchos factores, no es fácil obtener un promedio, pero podemos hablar que por el daño que ocasionan las malezas se pierde un 10% de la producción y eso es mucho dinero, hay mucho esfuerzo atrás de cada cultivo como para que las malezas le quiten potencial a la rentabilidad del productor y dañe además la economía de nuestros países que tanto precisan del negocio agropecuario.Somos una empresa que además de comercializar semillas entrega productos químicos, con los cuales hay que ser muy cuidadosos. Estamos comprometidos con eso, con la sustentabilidad de la producción agropecuaria y es fundamental comunicarlo en cada región, en cada comunidad en la que estamos presentes. Eso nos parece tan importante como otro aspecto, el generar conciencia en la gente sobre la importancia que para la sociedad tiene el negocio agropecuario.Cerramos el acuerdo y es una buena noticia. Es algo que nos brinda mucha tranquilidad, ahora podemos enfocarnos solo en las necesidades de los productores, a través de nuestra cadena de distribución, en Argentina y en Uruguay. Se trata de una inversión que nos permite pensar más a largo plazo. Es una buena oportunidad para nuestros países donde lo que se produce tiene como destino el país de donde es esta empresa. Estamos satisfechos y además en una posición de privilegio porque hay muchas empresas que están involucradas en procesos como estos y nosotros ya lo cerramos. Para el cliente, para el productor, nada cambió, Syngenta sigue siendo Syngenta.Hay un muy buen posicionamiento en Uruguay, es un foco trascendente para Syngenta, estamos entre las empresas líderes, tanto en semillas como en protección de cultivos, estamos muy contentos, contamos con distribuidores muy identificados. La producción ha crecido y lo único que nos preocupa en Uruguay es el tema de la valoración de la propiedad intelectual, el tema patentes. Por eso ya decidimos no llevar a Uruguay alguna innovación que sí presentamos en el resto de la región. Estamos trabajando en ayudar a concientizar a las autoridades de Uruguay para que entiendan la importancia que tiene la protección de la innovación, porque esos US$ 1.300 millones que mencioné se invierten y se trasladan a la industria, impactan en toda la cadena y es importante aprovechar eso, por eso precisamos que Uruguay se sume al reconocimiento de las patentes internacionales.