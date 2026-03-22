Los precios de los granos le pierden la pisada al petróleo, con ajustes en soja y trigo

El precio de la energía es la principal variable de los precios de los granos , ante una situación de guerra en Medio Orient e que la Agencia Internacional de Energía (IEA) calificó como "la mayor amenaza para el sistema global de energía de la historia" .

Estimó, además, que en la situación actual restablecer el flujo normal de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico "podría tomar al menos seis meses".

En una lógica de que cuanto más aceite tiene un grano más se defiende, la colza fue el cultivo que menos bajó en una semana de fuerte ajuste generalizado y para los commodities agrícolas.

Negocios mínimos por ganado gordo dada la presión de frigoríficos y la carne se sigue yendo a buenos valores

La oleaginosa de invierno cerró con una baja semanal de 1% en la posición febrero 2027 del mercado Matif de París, referencia para la próxima cosecha de Uruguay.

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Pero los granos no logran empatar la lógica de subas del petróleo y el gas.

La soja perdió cierto empuje en la Bolsa de Chicago. Mantiene cotizaciones 10% superiores a los US$ 395 por tonelada de comienzos de 2026, pero esta semana volvió a caer a niveles de US$ 432 que traía previo al inicio de los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Lo que pasa con el precio de la soja

El aceite de soja se recuperó parcialmente durante la semana tras hundirse 5% el lunes y se estabilizó en US$ 1.440 por tonelada, 3% debajo del viernes anterior.

Sigue estando en el techo de valores de los últimos dos años por las expectativas de un aumento de la demanda para biocombustibles en Estados Unidos y otorgando cierto sostén al grano, que en la semana ajustó 5% tras la fuerte caída de US$ 25 el lunes.

Las referencias locales por soja fueron de menos a más en la última semana, desde US$ 380 el lunes a US$ 390 por tonelada este viernes, lejos de los US$ 410 de la semana anterior, el precio más alto en dos años y que pocos pudieron aprovechar por la incertidumbre respecto al volumen de cosecha que se obtendrá.

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Lo que se dijo en la Expoactiva Nacional

El diferencial de precio que las oleaginosas de invierno mantienen sobre los cereales en el mercado local –US$ 500 por tonelada de colza y US$ 565 de carinata frente a US$ 234 de la cebada y US$ 190 del trigo de la próxima cosecha– afirma la intención de siembra para las brassicas, algo que estuvo muy presente en una Expoactiva 2026 donde las estimaciones de área alcanzaron las 300 mil hectáreas de colza y 50 mil de carinata, lo que perfila a las oleaginosas como cultivo mayoritario de la zafra de invierno con un stock de semillas que va camino a agotarse.

Las lluvias llegan tarde para buena parte de las chacras de soja en el sur del país, con rendimientos que bajarán a la mitad o un tercio de los obtenidos en la zafra pasada y los productores tienen por delante una siembra de invierno con costos al alza y riesgos crecientes.

Volatilidad en trigo y maíz local al alza

El trigo de corto plazo en Chicago cayó 3% en una semana de alta variabilidad.

La posición diciembre 2026 de referencia para la próxima cosecha uruguaya de cereales ajustó algo menos, 2,5% desde US$ 240 la tonelada a US$ 234 en la semana.

Cierta mejora en las condiciones climáticas en las áreas de cultivo en Estados Unidos y la apreciación del dólar frente al euro influyeron de modo bajista en un mercado volátil.

Tampoco presionan al alza los datos de la cosecha en Argentina que confirman un récord de 27,9 millones de toneladas y exportaciones también récord de 18,5 millones de toneladas.

Las referencias locales el viernes, con los planes de las malterías para cebada 26/27 ya oficializados, marcan valores de US$ 234 por tonelada de cebada y US$ 190 para el trigo.

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El maíz figura en las pizarras locales a US$ 240 por tonelada, un precio que para el grano local se acerca a la paridad de importación desde los US$ 235 de la semana anterior y que a medida que los resultados de una cosecha inferior a la esperada se empiecen a sentir en la oferta podrían seguir impulsando al alza.

En Argentina la primera proyección del gobierno estimó la producción en un volumen récord de 64 millones de toneladas, 24% o 12 millones más que en 2025 en momentos en que se registra un 14% de avance de cosecha en los 10,5 millones de hectáreas sembradas.

Arroz: 21% de avance de cosecha

La cosecha de arroz alcanzó un 21% de avance en Uruguay sobre 163.757 hectáreas plantadas, con mayor agilidad en la zona norte.

El cierre de la campaña comercial 2024/2025 de arroz al 28 de febrero registró un aumento de 34% en el volumen de exportaciones con una caída de 13% en dólares debido al desplome de 35% en los precios.

Las ventas de arroz cáscara representaron casi el 38% del volumen total frente al 14% de la zafra anterior.

México lideró entre los destinos concentrando el 39% de los negocios.

Los valores en Brasil continúan subiendo lentamente y se acercaron a US$ 11,50 por bolsa de 50 kilos de arroz después de haber cruzado los US$ 11 sobre el fin de la semana anterior y consolidando un incremento de 7,2% en el valor promedio en los últimos 30 días.