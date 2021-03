"Mar de viento" causó la caída del muro y las escaleras en rambla de Pocitos

Desde la tarde del miércoles, la marea alta había inundado toda la playa. Con la ayuda de la fuerza del viento, las olas empezaron a golpear duramente los muros de la rambla de Pocitos, a medida que caía la noche. El azote constante del agua, que se coló por los cimientos de las escaleras de piedra, terminó quitando la arena y socavando los soportes, causando la caída de ese trozo de muro, ubicado en la Rambla República del Perú, a la altura de la Plaza Gomensoro.

"El agua saltaba de una forma impresionante por encima del muro, con una fuerza que nunca había visto en esta altura de la Rambla", comenta el portero del edificio Rio de la Plata, el más cercano al acceso a la playa que se derrumbó, quien cuenta que a pesar de estar frente a la zona afectada no vio cuando cayó el muro, pero que sobre las 9 de la noche vio como gente que caminaba por la rambla se acercó al lugar a sacar fotos, y que al rato llegaron "unas personas con reflectores y cámaras, probablemente de la televisión". Agrega que desde temprano en la tarde toda la playa estaba inundada: "Pocitos estaba bajo agua, una cosa nunca vista, muy inusual".

Los vientos que se alcanzaron en la noche del miércoles en Montevideo llegaron a un máximo de 68 km por hora, lo que en situaciones normales no debería causar estragos tan grandes, pero al venir el viento del sureste al sur, la costa sufrió lo que se llama "mar de viento", un fenómeno por el cual vientos intensos y persistentes generan un "aumento y amontonamiento de las aguas" contra la costa de forma continua, lo que acompañado con la fuerza del oleaje pudo haber generado la erosión de los cimientos, según dijo a El Observador el Jefe de Meteorólogos del Instituto Nacional de Meteorología, Néstor Santayana.

Una vecina del mismo edificio, dijo que se enteró que algo pasaba cuando vio las cámaras sobre la misma hora de la noche, pero que no pudo ver la magnitud de la destrucción hasta que se acercó en la mañana, cuando la intendencia ya estaba realizando las tareas de acordonamiento, que llegaron "muy temprano" a mirar los efectos de la tormenta. Cuenta que la fuerza de las olas fue algo "impresionante" que parecía más propio de la Rambla Portuaria que de esa zona de Pocitos, la cual define como "bastante tranquila en cuanto al mar", pero que ayer la marea azotaba con "unos golpes brutales".

Según dijo el director del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de la Intendencia de Montevideo, Jorge Cuello, la parte más grande del derrumbe se habría dado en la madrugada del jueves, gracias a lo que pudieron ver en una cámara giratoria de la comuna ubicada a esa altura de la Rambla. Los equipos de la intendencia, de los departamentos de Desarrollo Urbano, Desarrollo Ambiental y Planeamiento, encabezados por un arquitecto de guardia, llegaron sobre primera hora de la mañana del jueves para investigar los daños y cercar la zona para impedir el paso de los peatones.

Cuello confirmó que la caída de la estructura fue por la erosión de las bases de la escalera a causa de la fuerza del agua y dijo que un equipo de la dirección de Saneamiento constató que no hubo afecciones en el colector que hay ubicado a esa altura de la Rambla. A su vez, afirmó que el plan de la intendencia, es reconstruir las escalinatas y que la intendenta Carolina Cosse ordenó que "no sólo se solucione el problema actual, sino que se estudie toda la estructura de la Rambla para ver en qué estado está".

El presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, William Rey sostiene que lo sucedido es "un llamado de atención" ya que "estos bienes tenemos que mantenerlos", al ser la Rambla de Montevideo considerada Monumento Histórico Cultural desde 1986. "En Uruguay hay una baja cultura de mantenimiento y realmente operamos cuando se produce la rotura, cuando se produce el gran desastre", sostiene, añadiendo que al tratarse de un "bien tan importante", el paseo costero tiene que estar "permanentemente monitoreado en lo que tiene que ver con su estructura de base", para que no pasen estas situaciones.

Comentó que la comisión de Patrimonio está abierta a trabajar en conjunto con la Intendencia en las tareas de reconstrucción, pero dijo que "el trabajo no es demasiado complicado" ya que "en la medida que no se busque innovar" y se "vuelva a hacer lo mismo" el organismo no tiene porque supervisar las obras. "Si se busca innovar, sí va a tener que ser consultada la comisión", agregó, diciendo que esto lleva a repensar el muro de contención "que ya tenía muchos años y hay que rearmarlo".