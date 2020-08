¿Murió niño de cinco años en Argentina por tomar dióxido de cloro? Ordenan más exámenes

Los resultados de la autopsia del niño de cinco años que falleció por un paro cardio respiratorio luego de consumir dióxido de cloro diluido en agua indican que la muerte se produjo por una falla multiorgánica, sin que se haya establecido hasta el momento si la ingesta de la sustancia fue lo que provocó el deceso.

El niño de la localidad de Plottier, en la provincia de Neuquén, ingirió dióxido de cloro, que sus padres admitieron suministrar , el viernes y fue trasladado al centro de salud en los primeros minutos del sábado, adonde llegó sin signos vitales. Los médicos trataron de reanimarlo pero a la 1:15 de la madrugada el pequeño falleció, según relata Infobae.

Los médicos realizaron una denuncia policial por "muerte dudosa", y el caso fue asignado a la fiscal de Neuquén Sandra Ruixo, quien el mismo sábado por la noche ordenó un allanamiento de la casa del menor en busca de evidencias.

La autopsia realizada revela una falla multiorgánica como causa del deceso, sin afirmar aún que el dióxido de cloro fue el elemento determinante. Al menor se le había realizado un hisopado para verificar sí se había contagiado por coronavirus y el resultado fue negativo.

El médico Rafael Palomino declaró el sábado que no se podía asegurar que el consumo del dióxido de cloro estuviera relacionado directamente con la causa de la muerte pero afirmó que era un antecedente importante "porque el dióxido de cloro es tóxico tanto a nivel renal, como cardíaco".

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que se encargaron estudios complementarios como análisis clínicos y toxicológicos de las muestras recolectadas para establecer si la ingesta del dióxido de cloro tuvo efectos tóxicos.

La fiscal Ruixo indicó que los resultados de los exámenes complementarios se conocerán el viernes próximo.

La muerte del menor en Neuquén, así como otra de un hombre en Jujuy, sucedieron en medio de la polémica que causaron las imágenes de la conductora Viviana Canosa, quien el miércoles pasado bebió de una botella que contenía la supuesta sustancia durante la transmisión de su programa Nada Personal, que difunde Canal 9.

Canosa además comentó: “Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo”, y luego tomó el líquido de una botella plástica. “Oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago”, dijo.

El dióxido de cloro es un derivado del clorito de sodio, una sustancia química que se utilizada como blanqueante en la industria papelera y textil, señala chequeado.com. El uso, comercialización y distribución de este producto está prohibido en Argentina por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se lee en ese sitio web.