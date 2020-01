¿Por qué el feedforward es la práctica de gestión más novedosa de 2020?

Por Daniel Colombo

El Cronista - RIPE

Cuando integramos equipos y trabajamos junto a otros, la herramienta del feedback se transforma en fundamental para poder intercambiar información valiosa acerca del desempeño.



El feedback es retroalimentación, y permite que una persona siga desarrollándose y mejorando a partir de recibir información en tiempo real acerca de sus aspectos destacables del desempeño, y, a la vez, las oportunidades de mejora.



En mi trabajo junto a líderes los aliento a dar feedback 3x1: tres aspectos a destacar seguido de un aspecto a mejorar. En esta fórmula se concentra gran parte del éxito de esta modalidad de ida y vuelta para estimular el desarrollo humano. Complementario o alternativo al feedback, ha surgido hace algunos años el concepto de feedforward (avance), creado por Marshall Goldsmith y Jon Katzenbach, y consiste en una retroalimentación hacia el futuro.

Tres pasos del feedforward

1- Basarse en pedir sugerencias e ideas prácticas que ayuden a lograr una mejora en el comportamiento y en el desempeño. El enfoque está en crear instancias de futuro. Esto sirve para despertar oportunidades de desarrollo del potencial de cualquier persona.



2- Escuchar empáticamente las ideas, registrarlas tomando notas, y evitar hacer valoraciones sobre las mismas (por ejemplo, “eso será imposible de lograr”) ya que se anulará el valor y se pasaría a estar enfocado en juicios e interpretaciones de las cosas.

3- Cada persona decidirá si utiliza o no estas sugerencias, y determinará cuáles pondrá en acción, descartando las que no, o bien haciendo ensayo de prueba y error para descartar opciones en ese futuro que se empieza a co-crear al tomar las ideas y llevarlas a la práctica.

Qué pasaría si… Qué tal si…

Una de las principales revelaciones es que abre espacios de pensar el futuro en términos más prácticos: no como algo abstracto en la línea del tiempo, sino con oportunidades concretas en que una persona puede mejorar, aunque no sepa bien por dónde conducirse desde el momento presente.



Y un último secreto: como en su estructura no contiene la “oportunidad para mejorar” (que a veces viene disfrazada de un juicio que alguien hace sobre determinado proceder de la persona a quien se le entrega feedback), sino ideas para que el otro decida, el feedforward es muy bien recibido y amplía el universo de posibilidades de elevar el desempeño en cualquier aspecto que se aborde.



(El Cronista - RIPE) l