"¿Por qué no me sacan del aire?": la tensa discusión de Zoom entre los panelistas de 90 Minutos de Fútbol

En Argentina la cuarentena es real y tiene sus habitantes encerrados desde hace al menos cuatro meses. Por eso mismo, desde hace un tiempo muchos de los programas de televisión están siendo emitidos con sus integrantes y panelistas participando desde sus casas de forma remota, lo que genera un montón de situaciones extrañas y particulares. Y también molestias.

Algo de eso sucedió en el programa del pasado lunes de 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports, que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo y que cuenta con varios nombres destacados del mundo deportivo argentino, entre ellos el polémico Oscar Ruggeri. En medio de una discusión vía Zoom sobre un eventual pase de un futbolista a Boca Juniors, Ruggeri comentó al aire que alguien "estaba mandando mensajes" al grupo de WhatsApp del programa. "¿Estás enojado?", preguntó el ex jugador. Acto seguido, su compañero Federico Bulos le contestó que "eso no se ventila".

"Hay quilombo en el WhatsApp de 90 Minutos. A la tarde hacemos un Zoom. Se está descarrilando el tema", explicó Vignolo, tratando de poner paños fríos a la situación, pero el problema siguió.

El que había mandado el mensaje fue el periodista Marcelo Sottile, que quiso explicar cuál había sido el problema. "Cuando me enojo, no elijo las caras, por eso mandé mensaje al grupo. Lo digo de frente. Después lo arreglamos. El primer mensaje se lo mandé a Eugenio, productor del programa. No está todo bien. Después, lo mandé al grupo donde están todos ustedes. Hablamos de no pisarnos, de ser ordenados por la videollamada. De bueno a gil, hay dos centímetros. Y gil, no soy", dijo.

La situación se disparó por la información que los periodistas tenían sobre la eventual llegada del jugador Leandro Fernández a Boca, algo en lo que no se pudieron poner de acuerdo y que derivó en que Sottile, al final pidiera que lo sacaran del aire.

¿BOCA VA POR LEANDRO FERNÁNDEZ?#90MinutosFOX - El delantero habría surgido como una posibilidad para reforzar el ataque del equipo de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/D8dFfrRWpK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 20, 2020

"Che loco, ¿porque no me sacan del aire? Vayamos a la pausa, sáquenme del aire y listo. Ya me hinché. No se puede hablar en serio. Uno dice que respeta la información. Enséñenme, porque después de 25 años no aprendí nada. Enséñenme como tengo que hablar".

Sottile no se fue, el programa continuó, Ruggeri se rió y la tensión quedó instalada.