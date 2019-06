¿Qué pierde Uruguay sin Vecino?

Para entender la baja de Matías Vecino hay que leer el pensamiento de su entrenador. Óscar Tabárez miró desde su crecimiento al juvenil. Allá, cuando era un sub 20, por aquellos tiempos gustaba de andar con la pelota. Jugaba de mitad de cancha para adelante. El paso de los años lo fue reacomodando en la cancha hasta transformarlo en una pieza clave.

A diferencia de otros jugadores, Vecino brilla menos. Cuestiones del marketing de estos tiempos.

Tabárez declaró a Búsqueda en enero de 2018: “Un entrenador maneja cosas que no maneja ningún aficionado y posiblemente ningún periodista, por ejemplo, aportes tecnológicos que nos permiten saber todo lo que está pasando durante el esfuerzo del partido en la fisiología del jugador. Saber las cantidades que recorrió, la calidad de esas cantidades, los esfuerzos veloces que tienen que ver con la intensidad. Por ejemplo, Matías Vecino es el mejor recuperador de pelotas que tenemos jugando de titular en la selección. Y en la consideración de la gente yo sé que no tienen el mismo concepto sobre Vecino. Entonces hay que respetar los roles de cada uno”.

Hoy, conocida la baja de Vecino para el resto de la Copa América, como consecuencia de la lesión muscular padecida en el primer partido ante Ecuador, Referí preguntó a diversos profesionales qué pierde la celeste sin el jugador de mayor experiencia en la zona de menos edad del equipo.

Fue entonces que consultó al entrenador que lo hizo debutar en Primera división, al técnico que lo convocó a la selección Sub 20 y otros profesionales de la dirección técnica que aportaron desde el conocimiento que les brinda el cargo.

Jugador táctico

El exvolante de la selección uruguaya y Peñarol, Gonzalo De los Santos, brindó su opinión a través de las redes sociales diciendo: “La baja de Vecino para mi es más de lo que realmente se cree!! Jugador táctico, inteligente, físico - cubre cancha y presencia en las 2 áreas, con conocimiento del puesto que juega como pocos”.

Daniel “Pecho” Sánchez fue el técnico que lo hizo debutar en Primera división a Vecino. Empezó a escuchar su nombre ante la insistencia del entrenador de la Cuarta de Central Español, Miguel Peirano, que le planteaba que tenía un jugador completo en la categoría.

“Matías tiene un gran sentido de la percepción, sabe dónde debe estar en cada jugada. Cuando está defendiendo, cuando la pelota pasa por el medio o cuando estás atacando. Es un jugador muy inteligente. Y es una pena que se haya lesionado. Se generan muchas ilusiones y quedar afuera por una lesión es doloroso”, comenzó diciendo Sánchez a Referí.

Juan Verzeri fue su entrenador en la selección Sub 20 de Uruguay. Desde el exterior dijo a Referí que “Matías es un jugador que impone presencia en el medio, tiene muy buena lectura del juego defensivo, en cuanto a la intercepción de pases, anticipo, referencia de marca en la zona, jugador tácticamente muy avanzado por la experiencia en Italia y que es un fútbol táctico. Tiene muchos años de oficio. Creo que siempre es importante en el medio tener un eje con esas características”.

Por su parte el flamante técnico de Racing, Alejandro Apud, comentó a Referí con relación a la baja de Vecino.

“Sin Vecino, Uruguay no tiene un volante que te pueda cumplir varios roles desde el punto de vista táctico. Vecino es defensivo, llega al área rival, tiene juego aéreo y ayuda en la recuperación. Creo que no tiene otro similar porque Torreira es más un volante que acompaña en el juego pero no tiene las mismas características”.

Paulo Pezzolano, conductor de Liverpool, fue otro de los profesionales consultados para conocer qué pierde la celeste sin Matías Vecino.

“Vecino te da presencia, buen juego, buen pie, es muy inteligente, siempre está bien posicionado cuando ataca Uruguay. De todos modos Uruguay tiene un plantel muy rico en esa posición con Torreira o Valverde, que lo pueden cubrir muy bien. En esa zona del campo se tiene la ventaja de que los que están afuera son titulares porque todos tienen buen nivel, por eso es difícil saber lo que se puede perder”.

En la conferencia de prensa previa al partido con Japón, el golero de la selección Fernando Muslera, dejó su pensamiento con relación a la baja que sufrirá el equipo.

“Matías es un gran jugador, es muy inteligente, que sabe ubicarse muy bien. Lucas (Torreira) y Federico (Valverde) son iguales. Por algo están acá. Matías es una gran baja, pero tenemos como suplirlo”, subrayó.

Recuperación

Un aspecto en el que varios de los profesionales coincidieron con el técnico Tabárez es que uno de los aspectos en los que se pierde sin Vecino es en la recuperación de la pelota.

“Uruguay pierde un gran jugador que ha evolucionado muchísimo por el pasaje en Europa y que le genera a Uruguay un tránsito de pelota en la mitad de la cancha que es muy bueno. Matías es un jugador con buen pie, tiene dinámica y corre la cancha de una manera tal que ve muy bien el fútbol en los lugares donde se ubica”, acotó Daniel Sánchez.

Apud comentó: “Pierde un volante que ayuda no solo en recuperación sino en el juego ofensivo porque si lo soltás pisa el área, hace goles. Además en el juego aéreo es muy bueno. Perdés un montón de cosas”.

Verzeri entiende que el volante no tiene el marketing de otras figuras de la celeste. “La gente gusta mucho de Torreira y Valverde, y no visualizan mucho lo que aporta Vecino”, comentó.

El extécnico de la sub 20 de Uruguay agregó: “Matías está en otro nivel de la carrera en cuanto a experiencia. Es fundamental en el equilibrio que le da al mediocampo, es un jugador que hace bien las dos funciones. Es importante. Y a diferencia de Valverde, que está en etapa de afirmarse, Matías tiene experiencia por la cantidad de años que lleva jugando en Europa. Igual que Torreira que tiene un buen rodaje”.

Pezzolano tiene otro pensamiento. Difiere de sus colegas en cuanto a la baja de Vecino porque considera que “ese es un puesto donde Uruguay tiene mucha riqueza en su plantel, son muy parejos todos en ese puesto, no le encuentro una perdida muy notoria”.

Juego aéreo

El técnico de Racing, Alejandro Apud, visualizó un aspecto que considera vital en relación a la baja de Vecino y es su aporte en la pelota quieta.

“En todas las pelotas quietas Vecino va al primer palo, sin él no tenés ese hombre que ataque el primer palo y lo hace muy bien”.

Apud agregó: “De pronto no es cinco tradicional porque te puede jugar de 8, tiene determinadas características que le permiten ser más versátil en el juego. Un volante que tiene llegada, pisa las dos áreas, te asegura tener gente en el medio que te acompañe en las dos funciones: ataque y defensa”.

Pezzolano no coindice con Apud en relación a que la celeste pierde en el juego aéreo.

“De pronto te la puedo llevar por un tema de altura, pero Uruguay tiene otros jugadores que son buenos como Cáceres, Godín, Giménez. Es un jugador menos en altura pero no es una perdida como que no tenés a otro. Uruguay tiene otros jugadores con centímetros”.

¿Quién en su lugar?

A la hora de optar por un sustituto, todas las voces coincidieron en señalar el nombre de Lucas Torreira.

Todos los profesionales fueron sumamente cuidadosos a la hora de opinar por respeto al colega que debe tomar la decisión.

“Realmente soy un agradecido de todo lo que han hecho todos estos muchachos, todo lo que volcaron y me cuesta decir quién tendría que ingresar. Es una decisión que va a tomar el Maestro y va a estar bien lo que decida. Ahora, a mí personalmente me encanta Torreira. Y pensando sobre todo en el equilibrio colectivo. Ha sido un jugador que ha mostrado en los últimos tiempos el valor que tiene, así como lo han tenido en otros momentos los Arévalo Ríos, los Gargano, los Pérez, de características similares pero que no son iguales. Para el equilibrio colectivo debería jugar Torreira, ojo que es un pensamiento personal”, dijo Sánchez.

Posteriormente apuntó que “cada vez que los uruguayos ganaron títulos importantes contó con jugadores de esas características. Lo dice la historia”.

Pezzolano, brindó su pensamiento diciendo: “Creo que es más para Torreira por el momento que está pasando, aunque estamos hablando que está Valverde en el Real Madrid, que es un jugador muy completo, pero yo hoy me inclinaría más por Torreira. De todos modos, lo que diga el Maestro es lo mejor sin dudas”.

Verzeri dijo a Referí: “Considero que Torreira lo puede hacer muy bien, es de destacar la riqueza que tenemos en el medio”.

Apud expresó: “El primer cambio siempre es Torreira, supongo que va ponerlo a él”.