¿Qué se celebra en Pésaj y cuál es el mensaje para este año?

¿Por qué esta noche es especial para la comunidad judía? Cuando el sol se esconda este sábado comienza la celebración de Pésaj, la primera festividad del año que recuerda la liberación de Egipto después de 400 años de esclavitud.

El rabino Mendy Shemtov explicó a El Observador que, de acuerdo a la tradición hebrea, hace 3333 años Moisés llevó a los hijos de los patriarcas desde Egipto hasta el Monte Sinaí para recibir la Torá. “Ahí es donde el pueblo judío se vuelve un pueblo”, puntualizó.

La salida de Egipto está marcada en el calendario hebreo el 15 de Nisán, que este año comienza en la noche del sábado, cuando caiga el sol. En la diáspora, la festividad tiene una duración de ocho días

El Egipto personal

Durante las noches del sábado y del domingo, las familias se reúnen para celebrar el Séder de Pésaj.

Una de las tradiciones que marca la celebración es compartir el Matzá, un pan plano, hecho de harina y agua que no llega a fermentar. “En Pésaj buscamos revivenciar la salida de Egipto personalmente, y cuando hablamos de Egipto hablamos también del Egipto personal de cada uno, las cosas que lo limitan a uno a ser lo que puede ser”, dijo Shemtov. El rabino explicó también que la llave para poder salir ese “Egipto personal” es la Matzá, que representa la humildad.

Durante los ocho días que dura la celebración la Torá prohíbe comer alimentos con los cinco granos fermentados (trigo, cebada, avena, espelta y centeno) y la preparación del pan fermentado se llama Jametz.

“Humildad no significa que uno no reconoce sus virtudes, sino que significa reconocer que tanto virtudes como defectos son cosas que uno tiene para un propósito, pero no para uno mismo sino para cumplir el de otros”. Shemtov consideró que ser humilde es “un estado de conciencia” y que para mejorar el mundo se precisa “salir del centro y aportar desde la humildad para que todo funcione”.

Otro aspecto que Shemtov destacó de la celebración es que pone énfasis en la educación. “Una de las órdenes que tenemos para Pésaj es contar la historia, transmitirle a la generación siguiente aquello que sucedió. La transmisión es fundamental cuando queremos mantener vivo un episodio que los que estuvieron allí vivieron y transmitieron a sus hijos, y ellos a sus hijos. Así la cadena sigue”.

En ese sentido, para el rabino hay cuatro tipos de personas: los sabios, los rebeldes, los simples y los que “no saben ni preguntar”.

Durante los ocho días que dura la celebración la Torá prohíbe comer alimentos con los cinco granos fermentados

“Uno tiene que reconocer esos cuatro tipos de personas para poder transmitir un mensaje de manera que lo pueda entender, absorber y asimilar en su vida”, dijo Shemtov y aseguró que cuando uno no reconoce a quien tiene delante suyo la comunicación no existe. Esa habilidad para comunicarse es uno de los desafíos que, según el rabino, se plantea desde el Séder para el resto del año.

No perder la esperanza

Shemtov destacó que el mensaje de Pésaj es muy fuerte en 2021.

“En su momento quienes estaban en Egipto no podían imaginarse un mundo diferente, no podían imaginarse lo que podía ser salir de ahí. Estamos hablando de 400 años de esclavitud. Que aparezca un Moisés y diga ‘esto ya termina’ no es algo fácil de creer”.

“Creo que hoy es un mensaje muy fuerte y claro: las cosas pueden parecer de una manera pero, si Dios quiere, muy pronto las cosas van a cambiar para bien”, dijo Shemtov, y luego agregó: “No hay que perder la esperanza, estar confiados en que las cosas van a cambiar muy pronto”.