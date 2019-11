Qué tanto pudieron haber influido los uruguayos que viajaron a votar

El "voto del exterior" fue uno de los factores que tanto politólogos como integrantes del Frente Amplio utilizaron como una de las posibles explicaciones a la disminución de la brecha entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez en el balotaje, que en las últimas encuestas se ubicaba en el entorno de los seis puntos.

Finalmente, el candidato nacionalista resultó presidente electo por escaso margen –48,7% a 47,5%– aunque todavía falta contabilizar los votos observados que no mostrarán diferencia significativa en el resultado como para revertirlo. Según datos de la Corte Electoral, la suma de votos emitidos en el balotaje fue de 2.433.216, por lo que un punto porcentual es 24.332. Los votos observados fueron 35.229.

La semana pasada, previo al balotaje, 57.948 uruguayos viajaron desde el exterior, según las cifras oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones a las que accedió El Observador. De ellos, 7.842 ingresaron al territorio el mismo día de la elección.

Entre los ingresos se incluyen menores de edad y personas que podrían no estar habilitadas para votar, o que pudiendo hacerlo no concurrieron a sufragar, por lo que no hay forma de saber efectivamente cuántos de ellos votaron.

Si se compara con las cifras de ingresos de la semana previa, en la última semana entraron 3.416 uruguayos más. En la semana del 11 al 17 de noviembre, pasaron 54.532 uruguayos por los principales pasos de frontera. La primera semana de noviembre lo hicieron 57.949; y la última de octubre, 47.421.

Estos datos muestran que no es posible sacar conclusiones con respecto a la incidencia de los viajantes en la elección. Dos semanas antes entró al país prácticamente la misma cantidad de personas que en la semana del balotaje. Y tres semanas antes entraron unas 10 mil personas menos.

Otro dato importante a tener en cuenta es el nivel de votación: en noviembre fue apenas menor que en octubre. Es decir, no votó más gente que en primera vuelta, por lo que el voto de uruguayos que viajaron desde el exterior no aumentó el caudal total de sufragios emitidos.

Votos emitidos en el balotaje (según escrutinio primario): 2.433.216

2.433.216 Votos emitidos en primera vuelta (escrutinio final): 2.433.364

Dirección Nacional de Migraciones

El Frente Amplio dispuso que sus militantes residentes en Argentina pudieran viajar para participar de la segunda vuelta de la elección nacional ayudados por descuentos en el precio de los pasajes.

El secretario de organización del Frente Amplio (FA) en Buenos Aires Daniel Pisciottano, dijo a El Observador que alrededor de 5.000 personas llegaron desde distintas partes del país vecino haciendo uso de las bonificaciones.

La fuerza política vendió 4.000 pasajes por Buquebus. A eso se le sumaron 250 pasajes que se vendieron para viajar por tierra a departamentos del litoral y que también tenían descuento. También “hubo gran afluencia desde Entre Ríos y Corrientes. Rosario y Santa Fe enviaron dos micros y otros dos de Mar del Plata”, informó Pisciottano sin precisar números exactos.

La inversión del FA en pasajes desde Argentina se dio en un contexto más restrictivo en los gastos de la campaña. Tras la elección de primera vuelta, la Presidencia del Frente Amplio comunicó que los recursos eran más escasos y que había que cuidar la salud financiera para evitar eventuales deudas.

Dirigentes del oficialismo contaron en los días previos a El Observador que se planteó una campaña más "gasolera", pero algunos sectores presionaron para que se dispusieran los recursos necesarios para traer uruguayos desde Argentina. Para la elección de octubre, la fuerza política había presupuestado US$ 200 mil destinados a traslados desde el exterior.

Para esta ocasión el precio del pasaje Buenos Aires-Montevideo ida y vuelta vía marítima se había fijado en $ 1.000 argentinos (unos $ 620 uruguayos al tipo de cambio actual). Para un usuario cualquiera el precio es de más de $ 6.000 argentinos (unos $ 4.000 uruguayos).

Buquebus fijó una "tarifa especial" a US$ 59 (unos 3.500 pesos argentinos) y el FA aportó el resto para reducir el precio a un tercio de ese valor. Una opción más barata era vía Colonia, a un precio de $ 600 argentinos (unos $ 360 uruguayos).

Voto consular

El voto en Uruguay es obligatorio pero no está permitido sufragar desde el exterior, por lo que la única forma para que los uruguayos que residen en otros países puedan ejercer ese derecho es viajando, algo que por cuestiones económicas o de distancia no siempre es posible.

Según datos de Cancillería hay unos 520.000 uruguayos aproximadamente distribuidos en el mundo: unos 300 mil en América del Sur, 100 mil en Europa, 91 mil en América Central y del Norte, 16 mil en Asia, 11 mil en Oceanía y 132 en África.

Desde la vuelta a la democracia, el Parlamento discutió nueve veces si los uruguayos que viven en el exterior pueden votar desde los países a los que emigraron.

En 2009 se plebiscitó el voto epistolar. La iniciativa fue aprobada en Asamblea General con los votos del Frente Amplio, y la oposición de colorados, blancos e independientes. Se establecía que la Corte Electoral reglamentaría el envío de las hojas de votación a los ciudadanos inscriptos, al domicilio donde residan.

Sin embargo, no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobado, ya que obtuvo una adhesión de la ciudadanía del 37%.

El año pasado se aprobó la instalación de una comisión para elaborar un nuevo proyecto para instrumentar el sufragio fuera de fronteras. Esta iniciativa no tenía los votos de la oposición, cuyos legisladores entendieron que la propuesta era inconstitucional.