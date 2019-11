¿Qué te pasó, Flaco Castro?

Por Jorge Alejandro Crosa



Al marchar no queremos dar consejos, ni mensajes ni frases rimbombantes. Crecí escuchándote, Flaco, simplemente así, siendo zurdo, contestatario, pero fiel a tus principios y valores.

Valores que no tienen “mano”, que se inculcan desde la casa, la escuela, la calle. ¿Qué te pasó, Flaco? ¿Te olvidaste que “la realidad es la mejor inspiración”?

Admiro tu valentía en la dificultad, pero no comparto tu mensaje. Los spots, el PIT. No Flaco, no. No hay escenarios maniqueos; no hay mejores ni peores uruguayos. Hay uruguayos. Uruguayos que hoy, por cierto, piensan distinto a vos. Y hay que “bancar”. De la misma manera que en el ‘82 escribías magistrales letras, que hasta hoy canto. Prefiero el “verso que surge claro y que queda entre la gente; es mucho más importante que un cantar grandilocuente”

Y no por “grandilocuente” vas a correr la intención popular para Martínez. Ni de susto, ni de pesado, la otra parte de tu pueblo (si, tu pueblo también), va a cambiar su decisión.

Seguramente, los que vienen, no son “... ni muy afinados, ni muy afiatados”, pero “dejan la vida en cada tablado” y el pueblo, también lo percibe.

Te repito Flaco, no es entre buenos y malos, es entre una opción o la otra. No es entre un país triste y un país alegre. No te apropies de la alegría, ni de la honestidad, porque estamos los que pensamos distinto y somos tan honestos y alegres como vos. No te lustres los zapatos, porque es pa’ foto carné. Si “la realidad es la mejor inspiración”, es hora de darse cuenta, que hay que ir al banco.

Con dignidad y entrenando fuerte, pa’ cuando te vuelvan a llamar. Vamo’ arriba Flaco! Que este Uruguay se arma entre todos, al fin y al cabo tu pluma insigne así lo inmortalizó: “...Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar” Sin divisiones, sin miedo y por más “guapos que se levantan sin chistar”.