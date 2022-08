"Quítate todas esas capas y verás quién eres realmente": la joven que competirá en la final del certamen de belleza de Miss Inglaterra sin maquillaje

Los concursos de belleza suelen tener la reputación de ser eventos deslumbrantes y glamurosos en los que mujeres jóvenes se muestran bajo una gruesa capa de maquillaje.

Melisa Raouf

La primera parte puede seguir siendo cierta, pero Melisa Raouf tiene la misión de cambiar la segunda.

La estudiante de 20 años será la primera persona en competir sin maquillaje en la final del concurso Miss Inglaterra, en sus casi 100 años de historia, en un intento por mostrarles a las niñas que no tienen que usarlo para sentirse hermosas.

Raouf, del sur de Londres, ganó una ronda especial de la competencia "a cara descubierta" la semana pasada, consiguiendo su lugar entre las 40 concursantes que competirán en la final, el 17 de octubre.

Pero mientras que las ganadoras de ediciones anteriores de esta ronda volvieron a maquillarse para la final, ella no lo hará.

Y, si gana, dice que tampoco lo hará para la competencia de Miss Mundo, con la esperanza de "inspirar al mundo".

"Quería demostrar que tenemos una opción", le dijo a la BBC. "No tenemos que usar maquillaje si no queremos".

El peso del maquillaje

Como muchas de sus colegas, Raouf comenzó a usar maquillaje en su adolescencia.

Cuenta que era "significativamente insegura" y descubrió que compararse con el "estándar de belleza poco realista" que se muestra en las redes sociales tenía un impacto negativo en su salud mental.

"Nunca me sentí cómoda con quien era, nunca me sentí cómoda en mi piel", dice.

Getty Images La final de Miss Inglaterra será el 17 de octubre.

Pero a medida que creció, ganó confianza y cree que participar en el concurso de belleza, aunque "muy abrumador" en ese momento, aumentó esa confianza.

"Solo pensé, 'estoy haciendo esto por todas nosotras'".

Desde la ronda a cara lavada de la semana pasada, Raouf dice que se ha sentido "abrumada" por los mensajes positivos en las redes sociales.

"Escuché de niñas de todas las edades, y de mujeres de 40 y 50 años, decir que se sienten más cómodas con su propia piel", señala.

Raouf no se opone a usar maquillaje en general y lo seguirá haciendo en otras ocasiones.

Usó algunos productos para la piel permitidos en la ronda a cara descubierta, incluidos tónico, humectante y bálsamo labial. "Aprecio el maquillaje como una forma de arte y creatividad", dice.

"Está bien usar maquillaje para realzar tu apariencia o para ocasiones especiales, pero no debería definirnos. Se trata de tener la elección. Quería demostrar que no tenemos que usar maquillaje si no queremos".

Melisa Raouf Melisa Raouf tras ganar el concurso a cara lavada la semana pasada.

Raouf quiere que las niñas le den más valor a su "belleza interior" en lugar de compararse con las demás.

"Cuando usas esa cantidad de maquillaje, solo te estás ocultando. Quítate todas esas capas y verás quién eres realmente", agrega.

El concurso de belleza

Miss Inglaterra, propiedad de la competencia Miss Mundo, es uno de los cuatro concursos de belleza de cada una de las naciones de Reino Unido que envía una concursante al evento mundial cada año.

Miss Mundo fue creado y organizado por primera vez en Reino Unido en 1951 por el presentador de televisión Eric Morley. Su viuda, Julia Morley, se convirtió en directora ejecutiva después de su muerte, en 2000.

La franquicia ha enfrentado algunas críticas de que cosifica a las mujeres, y la protesta más famosa fue en 1970 cuando miembros del Movimiento de Liberación de la Mujer usaron harina para interrumpir la final de Miss Mundo en el Royal Albert Hall de Londres.

También hubo manifestaciones de varios grupos, incluidos el London Feminist Network y UK Feminista, cuando la final de la competencia se llevó a cabo en la capital británica en 2011 y 2014.

Algunas de las reglas para entrar a la competencia no se han cambiado desde 1951.

PA Media Miss Mundo ha enfrentado varias protestas a lo largo de los años.

Las aspirantes a Miss Inglaterra no pueden tener más de 27 años cuando entran en el concurso y no pueden estar casadas ni haber tenido hijos.

En 2018, Veronika Didusenko, quien había sido coronada Miss Ucrania, dijo que las reglas debían cambiar después de que le quitaron el título por ser madre.

Julia Morley dijo más tarde que era difícil modificar las reglas de participación ya que las competencias locales se llevaban a cabo en tantos países diferentes.

Pero para Raouf, estos eventos tienen una influencia "positiva e inspiradora".

"Las concursantes usan su plataforma para hacer algo bueno en el mundo".

Raouf, quien cursa el segundo año de su licenciatura en política en el King's College de Londres, quiere ingresar a la diplomacia tras graduarse.

Dice que las mujeres que compiten junto con ella tienen una gama más variada de intereses y antecedentes de lo que suele retratarse.

"Cada una tiene su propia historia", afirma.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.