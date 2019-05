¿Se viene una fusión entre Fiat y Renault?

La firma Fiat Chrysler Automobile (FCA) va a proponer en los próximos días al grupo francés Renault una fusión de las dos compañías, informó el domingo el diario japonés Nikkei. La propuesta para lanzar las negociaciones con vistas a esa fusión será presentada "en un par de días", según dijeron al diario varias fuentes de FCA no identificadas.



La información de Nikkei se conoce horas después de que el diario "The Financial Times" informara de que FCA y Renault están negociando reforzar sus vínculos con una posible alianza, en unas conversaciones que están en "estado avanzado".

De acuerdo con el diario británico, Fiat podría ampliar sus vínculos actuales con Renault y en el futuro unirse a la alianza que la firma francesa tiene con las niponas Nissan Motor y Mitsubishi.

Nikkei, sin embargo, va más allá y asegura que sus fuentes precisan que FCA está buscando una fusión con Renault, y sostienen que de hecho la propuesta será planteada en los próximos días.

El diario japonés, en una nota fechada en Fráncfort, asegura que, de llegar a esa fusión, FCA tiene intención de mantener en la misma situación la alianza que tiene Renault con Nissan Motor y Mitsubishi. Esta alianza fue forjada en 1999 y uno de sus artífices fue Carlos Ghosn, expresidente de Renault, Nissan y Mitsubishi ahora procesado por la Justicia de Japón por supuestas irregularidades financieras.



Renault ha expresado anteriormente su deseo de llegar a una fusión con Nissan Motor, pero el nuevo presidente de la firma, Jean-Dominique Senard, que reemplazó a Ghosn al frente de la firma francesa, considera que avanzar en esa idea no es una prioridad.



Nissan Motor, que controla Mitsubishi, no está a favor de avanzar hacia una fusión con Renault.

El pasado 14 de mayo, el principal directivo de Nissan, Hiroto Saikawa, argumentó que una posible fusión podría "socavar la fortaleza de Nissan".



Renault, cuyo mayor accionista es el Estado francés, con un 15,1 % de capital, tiene el 43,4 % de las acciones de Nissan Motor. La firma nipona tiene, a su vez, el 15 % de capital de la francesa.



Según "Nikkei", una fusión entre Fiat y Renault implicaría unas ventas combinadas de 8,72 millones de vehículos, superando los 8,38 millones que tiene la estadounidense General Motors, que el año pasado quedó en el cuarto lugar en el ránking mundial.

