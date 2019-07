“Si sos transparente y consistente, la gente genera más valor”

"Con oficinas así, no dan ganas de hacer home-office”, le han comentado empleados de Directv al director de la empresa, Ignacio Herrou, acerca de las flamantes oficinas de la compañía que ocupan los pisos 30 y 31 de la torre 4 del World Trade Center en el Buceo.

Herrou entiende que el lugar físico de trabajo tiene que acompañar el desarrollo del negocio. Con una vista privilegiada, en los 1.200 metros cuadrados de la nueva sede se prorizaron los espacios abiertos para potenciar la integración y la comunicación entre las 130 personas que allí trabajan. Pero también ofrecen oficinas cerradas, salas de reuniones, junto a espacios de descanso.



Hace poco más de dos años que Herrou está al frente de la operación local. Cuando aceptó el cargo se desempeñaba como gerente regional de Operaciones de Directv Latinoamérica. En aquel momento su reto principal fue el de armar un equipo sólido. Hoy su gran desafío es entender más rápido las necesidades de los clientes en un contexto cambiante para la industria del entretenimiento.





¿Por qué entiende que este cambio de oficinas va de la mano con el momento del negocio?

Cuando estás en un negocio tan cambiante necesitás una estructura mucho más horizontal en términos que llegar a tomar la decisión no cueste tanto. Cuando lográs estar en un lugar donde estamos todos juntos discutiendo propuestas y alternativas, se crea una sinergia que no se genera con equipos en diferentes lugares. No estaba mal la estrategia anterior (con oficinas en diferentes lugares de la ciudad). Pero al ser un momento distinto, uno debe saber mirar y acompañar eso. Este cambio lleva a oficinas muy abiertas donde se promueve la discusión y el trabajo en equipo.



¿Qué cambió desde su llegada en 2017 ?

Mucho. Estoy orgulloso porque dimos el paso que necesitábamos. Después de tiempos de cambios internos y regionales, ya que se empezó a reportar a áreas distintas, con toda la cultura AT&T (que en 2015 adquirió Directv), hoy tenemos un equipo que es uno de los mejores en los que he estado y que está convencido de adónde tiene que ir. Somos líderes en el mercado también en términos de equipo. El gran paso es cómo acompañar las necesidades nuevas de los clientes. ¿Qué está pidiendo el cliente? ¿Qué pasa con el producto Directv?

¿Cómo hacemos para innovar? Creo que esta etapa viene de tratar de entender rápidamente hacia donde va el negocio.

¿Cómo ve al consumidor uruguayo?

Es un público muy demandante sobre todo con contenido local, quiere saber qué pasa en Uruguay, desde informativo hasta deporte. Tenemos que darle información local y temas regionales. El deporte es nuestro corazón y tenemos que seguir liderando. Trasciende generaciones. El gran desafío es ver cómo acompañamos esa necesidad.

¿Lo percibe más cauteloso?

Hay datos oficiales de desaceleración. No solo en Uruguay, sino en varios países de Latinoamérica. Estamos atravesando además un momento de cambios, de elecciones. Eso hace que, en general, haya que trabajar más para que la gente se decida a adquirir algo. La verdad es que nosotros hemos trabajado muy fuerte y este último tiempo no lo hemos visto, pero a costa de interpretar diferentes actitudes y cuestiones. Cada vez hay que ser más inteligentes para saber cómo llegar a cada público.

¿Por qué considera que Netflix no es un competidor?

Gran parte de los clientes de Directv tienen también Netflix, u otra plataforma de las muchas que están creciendo. Pienso que es complementario. La clave de los próximos pasos es el contenido que tenga cada plataforma. Sigo siendo un convencido de que la industria tiene que trabajar junta. Mientras más fuerte estemos, más vamos a ayudar a comprender qué está pasando a nivel general y cómo combatimos la piratería. La industria tiene que crecer de manera más despacio pero de manera más firme.

¿En qué se fija para incorporar alguien al equipo?

Lo que más miro es la capacidad de liderar en diferentes ámbitos. Hay personas con mucho conocimiento pero no pueden convencer al resto de la gente. Lo difícil hoy es tener líderes que logren interpretar qué quiere la otra persona y convencer. Es una mezcla de capacidades técnicas con vivencias y formas de pensar.

¿Considera que la empresa debe encargarse del bienestar del empleado?

Soy un convencido de que todo vuelve. Si vos sos transparente y consistente con los pasos y los mensajes que vas dando, la gente se da cuenta y termina trabajando mucho más cómoda y genera más valor. Está la necesidad de las generaciones nuevas que aparentemente tienen menos compromiso con las empresas. Creo que cuando uno logra que esas personas se interesen tal vez se van a las cinco de la tarde, pero a las ocho se conectan y vuelven a trabajar y proponer.

No vamos a cambiarlos: se trata de entender cómo hacemos para trabajar en un mundo con perfiles distintos. No creo que no sean comprometidos, sino que si uno logra pegar en la tecla justa son más comprometidos que otros. El tema está en entender qué buscan. Para mí los valores principales son los que terminan llevando a solucionar todo el resto de los temas. Cuando trabajas con transparencia, logras que la gente se ponga la camiseta de la empresa, del lugar o de las personas. Es algo muy importante para lograr tener empresas que trasciendan. Directv le da mucha importancia, porque lo que trasciende realmente son los equipos.

l