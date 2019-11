"Siento que todavía me vigila": estrellas de K-pop y otras víctimas del porno con cámaras ocultas en Corea del Sur

Getty Images La muerte de Goo Hara puso los focos sobre las víctimas de pornografía con cámaras ocultas en Corea del Sur.

Cuando la estrella de K-pop Goo Hara, quien murió la semana pasada, fue filmada secretamente por su exnovio, luchó públicamente porque se hiciera justicia. Fue duramente atacada por ello en internet.

Las sentencias por el llamado "porno con cámaras ocultas" son relativamente bajas en Corea del Sur, pero según escribe la periodista de la BBC Laura Bicker, sus víctimas se enfrentan a otro tipo de castigo.

"Siento que él todavía me vigila", le dijo Eun-ju Lee a su padre.

Era cerca de la una de la madrugada y había vuelto a llamar a su padre tras despertarse con terror de otra pesadilla. Unos días más tarde se quitó la vida.

Eun-ju (no es su nombre real) fue víctima de la epidemia de las llamadas "cámaras espía" en Corea del Sur. Su colega en un importante hospital al sur del país había perforado el cuarto de baño de mujeres para colocar una cámara diminuta.

Cuando le sorprendieron tomando fotos por debajo de la falda a una mujer, la policía confiscó su celular y encontró imágenes ilícitas de cuatro víctimas.

Los padres de Eun-ju me hicieron escuchar una llamada telefónica que había hecho su hija en sus últimos días y que creen que muestra cómo esto afectó a su salud mental.

BBC Eun-ju tenía pánico de que su pareja le mostrara el video a personas que ambos conocían.

Se había topado accidentalmente con el culpable de camino al hospital. En pánico, llamó al representante del sindicato del hospital, quien grabó la llamada. Parece que le cuesta respirar y su voz es apenas audible.

"Solo vete, sal del hospital ahora", le dice con urgencia el representante sindical.

Su miedo es palpable.

"No puedo, no puedo. Tengo miedo de volver a cruzarme con él", logra decir antes de pasarle el teléfono a otra enfermera.

Aquel encuentro, dicen sus padres, le causó tal angustia que le hizo sentir que nunca podría librarse del infractor.

"Puedes matar a alguien sin usar armas", me dijo su padre. "El peso del daño causado puede ser el mismo, pero el efecto cambia según la persona. Algunos pueden salir adelante, otros como mi hija a lo mejor no son capaces".

"El hombre tenía muchos contactos en común con mi hija. Por eso lo que ella más temía era que compartiera el video con esas personas que ambos conocían. Aunque no lo hubiera compartido en internet, es posible que se lo hubiera mostrado a otra gente. Ella tenía mucho miedo de eso".

A principios de este mes, el hombre (que no puede nombrarse por motivos legales) fue condenado a diez meses a prisión. La Fiscalía había pedido una sentencia de dos años. La pena máxima por grabar a alguien ilegalmente es de cinco años.

Los padres de Eun-ju decidieron apelar la decisión.

"La gente no se lo toma en serio", me dijo Lee. "La sentencia es muy ligera. Incluso dos años habrían sido muy poco. Ahora, como padre de alguien que fue víctima de ello, diez meses no me parecen suficientes".

"No se lo toman en serio"

Decenas de miles de mujeres están de acuerdo. Han firmado una petición en línea para llamar la atención de la oficina presidencial en Seúl pidiendo sentencias más duras para los condenados de crímenes sexuales, la mayoría de los cuales incluyen filmaciones ilícita en Corea del Sur.

Getty Images Como miembro del Kara, Goo Hara (en el extremo derecho) era una estrella del pop.

Esta semana el grito por penas más severas se convirtió en un rugido tras el presunto suicidio de la estrella de K-pop Goo Hara.

Goo Hara era una reina del K-pop. Era una de las estrellas femeninas más prominentes del país que saltó a la fama en el grupo Kara. Pero el último año de su carrera se vio eclipsado por eventos ocurridos fuera del escenario.

En septiembre del año pasado, demandó a su exnovio Choi Jong-bum tras declarar que la había amenazado con perjudicar su carrera exponiendo un video sexual de ellos dos.

En agosto de este año, el tribunal declaró culpable a Choi de agresión y de haber causado daños corporales, intimidación, coerción y destrucción y daños a la propiedad. Su sentencia de un año y seis meses fue suspendida.

El tribunal acordó que la grabación se realizó sin su consentimiento, pero como ella había seguido con él, decidieron que no era culpable de filmación ilícita. Tanto Choi como Goo Hara apelaron esa decisión. Choi continúa negando los cargos.

Sin embargo, los fans de Goo Hara creen que los tribunales la decepcionaron.

Getty Images Goo Hara era una reina del K-pop.

"Puede que ya sea tarde para salvar a Hara, pero podemos al menos hacer justicia para ella y para todas las mujeres que sufren abusos. Usen el hashtag #최종범_처벌 [condenen a Choi]", escribió @bpteaparty.

"Estoy tan desolada y tan enojada porque ella haya tenido que sufrir tanto en esta vida. El hecho de que él no esté en la cárcel es de por sí un crimen #RIPGooHara #최종범_처벌," escribió @elizabethashw12.

Las cámaras ocultas espía son un enorme problema en Corea del Sur. En los últimos dos años hubo más de 11.200 casos denunciados a la policía.

Los activistas contra delitos sexuales digitales creen que puede haber muchos más que temen ir a la policía. La mayoría de los que son declarados culpables reciben una multa.

La abogada Ahn Seo-yeon le dijo a la BBC que el gran número de juicios significa que el tribunal se reserva castigos más severos para los que considera que son casos más graves.

"Como abogada de oficio, me sorprendió darme cuenta de lo extendidas que están las cámaras espías en las carreteras, en el metro, en los parques, en todas partes en cada rincón de nuestra sociedad".

"Las sentencias en casos de filmaciones ilícitas son demasiado indulgentes. Eso es porque hay demasiados casos. Porque es muy habitual que los tribunales no lo tomen en serio. Y no lo toman en serio porque los hombres no lo experimentan".

La gran mayoría de las víctimas de filmaciones ilegales son mujeres. La gran mayoría de los jueces del tribunal son hombres.

Getty Images "Mi vida no es tu porno" fue lema de protestas en Seúl.

"Sí, para empezar, estamos en un sistema judicial orientado a los hombres", dice Ahan, pero añade: "Eso está en proceso de cambio".

Ser secretamente filmado o filmada por alguien que conoces puede causarte "serios traumas", según el director del Centro Coreano de Prevención del Suicidio.

"Los crímenes con cámaras ocultas son una forma de violencia sexual y una seria violación a la información personal y a la privacidad", nos dijo Paik Jong-Woo. "No deberíamos tener nunca una sociedad en la que la víctima sea un accidente".

Paik insta a todos los que conozcan a una víctima de cámaras ocultas a que los protejan.

El Instituto Coreano de Desarrollo de la Mujer entrevistó a más de 2.000 víctimas de filmación ilegal y otros delitos sexuales. El 23% consideró quitarse la vida, el 16% incluso planeó suicidarse y 23 mujeres lo llegaron a intentar.

"Una víctima necesita apoyo y necesita ser curada", dijo Paik. "Castigar adecuadamente al autor de un delito es la base de una sociedad sana que respeta la vida".

BBC Decenas de miles de mujeres han sido secretamente filmadas con estas cámaras, y puede que muchas más todavía no lo sepan.

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur le dijo a la BBC que ajustó la ley a raíz del caso de Goo Hara y que pidió a los fiscales que presionen para lograr la pena máxima en los casos más graves. Pero, según dicen, es un asunto de los tribunales, no del gobierno.

La Corte Suprema se negó a hacer comentarios.

El riesgo de ser una mujer franca

Y el proceso de que se haga justicia puede ser agotador.

Goo Hara tuvo que testificar en la corte en varias ocasiones. No ocultaba su identidad ni la naturaleza del caso judicial. En ese momento, "video sexual de Goo Hara" era uno de los temas más buscados en internet.

Getty Images Sulli era conocida por habalr abiertamente de cómo se trata a las mujeres e la sociedad.

Aunque sus seguidores siguieron siendo fieles, fue fuertemente acosada en las redes sociales.

La comentarista de K-pop Tamar Herman escribió en un obituario conmovedor en la revista Billboard: "La tragedia de su muerte con suerte inspirará un mundo más amable que el que enfrentó".

Se especuló mucho sobre la muerte de Goo Hara. Gran parte de lo que se decía se centra en lo que algunos describen como "el lado oscuro del K-pop" y la naturaleza competitiva, a menudo dura, de esta creciente industria surcoreana que requiere que sus estrellas mantengan ideales sociales incluso en sus vidas privadas.

Pero hay un problema mucho más amplio.

Goo Hara perdió a una de sus mejores amigas y también estrella de K-pop Sulli en octubre, cuando se quitó la vida.

Sulli era conocida por hablar sin tapujos, un rasgo poco común entre las estrellas de K-pop. Ella no pudo adaptarse al molde de género estereotípico que la convirtió en blanco de burlas y abuso en internet.

BBC La abogada Ahn Seo-yeon dice que la sociedad surcoreana necesita actuar más sobre las cámaras espía.

Corea del Sur sigue siendo una sociedad conservadora y patriarcal.

Las actitudes comienzan a cambiar, pero lentamente. Esto puede hacer que el abuso contra las mujeres en ciertas partes de la sociedad no se tome tan en serio como debería.

Si las mujeres de alto perfil, incluidas las estrellas de K-pop como Goo Hara, son acosadas en las redes sociales tras ser víctimas de un delito, ¿qué mensaje se envía a las demás?

Lee Na-young, una socióloga de la Universidad Chung-Ang, nos dijo que las víctimas de delitos sexuales en Corea del Sur a menudo son "estigmatizadas".

"Una vez que alguien es etiquetada como 'puta', lo es por el resto de su vida. ¿Cómo puede alguien llevar esta carga?".

AFP Muchos fans de Goo Hara piden justicia para ella y otras mujeres víctimas de esta situación.

Pero existe la esperanza de que las cosas empiecen a cambiar.

Las mujeres jóvenes en particular se están dando cuenta de que pueden hablar. Decenas de miles salieron a la calle el año pasado para pedir actuaciones más serias contra los crímenes de las cámaras ocultas al grito de guerra "mi vida no es tu porno".

Prácticamente ha cambiado poco en términos legales, pero ha ayudado a las mujeres surcoreanas a darse cuenta de que tienen apoyo.

Y la abogada Ahn Seo-yeon dice que las mujeres están comenzando a ganar más batallas en la corte.

"Estamos teniendo dificultades. Sin embargo, los jóvenes surcoreanos son muy capaces y su nivel de conciencia social está mejorando muy rápidamente. Nuestro sistema legal también está respondiendo bien, así que soy optimista de que el cambio está en proceso".

Ella dice que la mayor transformación debe provenir de la sociedad surcoreana.

"Mejorar el sistema judicial es secundario. El progreso más importante debe hacerse en la conciencia social y cultural".

"Si la gente y la sociedad en general no cuestionan y exigen más, la Asamblea Nacional, la policía y el tribunal no pueden hacer mucho".

Los padres de Eun-ju Lee son solo una familia que pide más del sistema de justicia surcoreano.

Me llevaron al apartamento de ella, donde me vi rodeada de recuerdos de una vida joven no vivida. Se iba a casar en enero. Su madre me cuenta que su prometido todavía visita la casa, solo para sentirse más cerca de ella.

BBC Los padres de Eun-ju dicen que no dejarán de pedir que se haga justicia para su hija.

Era un primer hogar para una pareja joven y lista para comenzar su nueva vida juntos.

En cambio, sus padres se están preparando para una batalla judicial.

¿Hasta dónde llegarás?, le pregunto a su padre. "Iré hasta el final. Iré hasta la Corte Suprema", responde.

