Solo abrir si sos una oveja negra

Ser una persona que se preocupa por sus finanzas personales no es común. La mayoría de las personas no lo hacen, simplemente viven el día a día.

El llevar un registro de gastos, pensar antes de comprar, ser minimalista o no comprar cosas innecesarias y otros comportamientos transforma las finanzas personales es una especie de filosofía de vida. Esto te transforma en una oveja negra en el rebaño que va en un lento camino al matadero.

No todos lo van a entender, muchos te van a mirar como un bicho raro. De alguna forma estás poniendo en duda un montón de creencias que están preestablecidas, donde tener «éxito» financiero implica gastar mucho, andar en autos caros, vestirse de diseñador o comer afuera todos los días.

Que nos rompan una creencia siempre duele y por eso generamos un mecanismo de defensa para evitarlo.

Este «rechazo» pueden ser burlas, pueden ser esas bromas que en el fondo es una forma cobarde de decir lo que uno piensa, o puede ser hablar por la espalda.

A mi me pasó, me pasa, y me pasará y vivo bien con ello. Puedo decir que no me molesta, pero no siempre fue así.

Por eso en este episodio, más filosófico que financiero, te quiero contar mis estrategias para que no me afecte lo que los demás piensan de mi.

