¿Te casarías conmigo? El discurso del Emmy que emocionó

Glenn Weiss no es una superestrella, pero anoche se ganó un premio Emmy, y se ganó la simpatía de todo el público del auditorio y de los espectadores. El hombre fue galardonado por su rol como director de la ceremonia de los premios Oscar del pasado febrero, y cuando subió a recibir la estatuilla parecía que simplemente iba a dar un discurso de agradecimiento más.

Weiss le dio las gracias a sus dos hijas, al equipo de trabajo de la ceremonia de los Oscar. Visiblemente nervioso, aclaró que estar ahí arriba era para él una experiencia agridulce, debido al fallecimiento de su madre dos semanas atrás. "Mi madre siempre creía en que tenías que encontrar a tu rayo de sol, y le caía muy bien mi novia, Jan".

Ahí comenzó a agradecerle a ella, pero hasta ese momento todo seguía siendo un discurso tierno, pero normal. "Jan, eres el sol de mi vida. Y mamá tenía razón, no podés perder ese sol. ¿Te preguntas porque no me gusta decirte que sos mi novia?". Y ahí soltó la bomba: "Porque quiero decirte mi esposa".

El grito de sorpresa y emoción de la platea fue inmediato. Las estrellas quedaron absolutamente sorprendidas. Alentada por los integrantes del público la novia subió al escenario, donde recibió el anillo que Weiss sacó de su saco: "Este es el anillo que mi padre puso en el dedo de mi madre hace 67 años. Le aviso a mis hermanos que no me lo robé, papá sabe que lo tengo". Con las manos de ambos temblando, el director le puso el anillo, se puso de rodillas, y le preguntó "¿Te casarías conmigo?".

Luego de todo el despliegue, habría sido muy incómodo que recibiera un no, pero la mujer acepto, le dijo "te amo" y el dio un beso ante el aplauso y el llanto de la platea. El episodio se ganó todas las escenas virales de la edición 2018 de los premios a lo mejor de la televisión.