"The Matrix" es "una metáfora trans": la revelación de Lilly Wachowski, codirectora de la popular trilogía

Desde que la primera película de "The Matrix" se estrenó hace 21 años, hubo mucha especulación sobre los potenciales significados del film.

Getty Images Lilly Wachowski, codirectora de The Matrix, despejó dudas sobre el verdadero significado de las películas.

Y la codirectora de la trilogía, Lilly Wachowski, reveló esta semana que "The Matrix" trata sobre ser una persona transgénero.

"Esa era la intención original, pero el mundo no estaba del todo listo" en ese momento, dijo Wachowski, quien se declaró transexual junto con su hermana Lana, la otra codirectora, después del estreno de las películas.

"Me alegro de que haya salido" a la luz, aseguró en un reportaje publicado en el canal de YouTube de Netflix Film Club.

The Matrix llegó a las pantallas en 1999, cuando Lilly Wachowski dice que "el mundo empresarial no estaba preparado" para una alegoría, una historia que puede interpretarse para revelar un significado oculto sobre las personas trans.

Pero la directora asegura que los films siempre fueron "significativos" para las personas trans: "Se me acercan y me dicen: 'Estas películas me salvaron la vida'".

Getty Images Matrix es considerada una de "las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos".

"Estoy agradecida de poder echarles un cable para ayudarlos en su proceso", celebró.

Un personaje clave

Alerta Spoiler: los párrafos siguientes revelan parte de la trama de The Matrix.

El personaje Switch, que aparece solo en la primera película, muestra "dónde estaban nuestros espacios mentales", explicó Lilly Wachowski en el video de Netflix.

"Todo en The Matrix tiene que ver con el deseo de transformación, pero todo venía desde un punto de vista encapsulado.

"Teníamos el personaje de Switch, que era hombre en el mundo real y luego una mujer en la Matrix", detalló la codirectora.

Netflix El personaje Switch en la película de 1999 era hombre en la vida real y mujer en Matrix.

Lilly Wachowski cuenta que no sabe cuán presente estaba su transexualidad en el fondo de su cerebro mientras escribían "The Matrix".

"Pero todo vino del mismo tipo lugar del que estoy hablando", añadió.

Ella describe que con su hermana siempre se sintieron atraídas por la ciencia ficción. "Existíamos en un espacio donde las palabras no existían, por lo que siempre vivíamos en un mundo de imaginación", contó.

Netflix "Estoy agradecida de poder arrojarles una soga para ayudarlos en su proceso", reconoce Lilly Wachowski.

Lana Wachowski fue la primera de los hermanos en hacer la transición de hombre a mujer.

En una entrevista con la revista New Yorker en 2012 describió los problemas por su identidad de género durante la segunda y tercera película de Matrix.

"Durante años, ni siquiera podía decir las palabras 'transgénero' o 'transexual'", contó.

"Cuando comencé a admitirlo, supe que en algún momento tendría que decírselo a mis padres, a mi hermano y a mis hermanas".

"Ese hecho me provocaba tal terror que no dormí durante días. Entonces, desarrollé un plan que elaboré con mi terapeuta. Iba a tomar tres años. Quizás cinco", relató.

"Una de las afortunadas"

Lilly Wachowski se declaró transgénero públicamente en 2016 después de que un reportero del diario británico Daily Mail apareció en su puerta y descubriera su transición.

"Sólo quería, necesitaba algo de tiempo para aclarar mi cabeza, para sentirme cómoda. Pero aparentemente no puedo decidir eso", dijo después en un comunicado al periódico Windy City Times, especializado en temas LGTB+.

"Soy una de las afortunadas. Tener el apoyo de mi familia y los recursos para pagar los médicos y terapeutas me ha dado la oportunidad de sobrevivir a este proceso", afirmó.

Getty Images Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss vuelven a la cuarta película de Matrix prevista para 2022.

"Las personas transgénero sin apoyo, recursos ni privilegios no tienen este lujo. Y muchas no sobreviven", dijo Lilly Wachowski en 2016.

La trilogía "The Matrix", y en particular la primera película, que ganó cuatro premios Oscar, aparece en muchas listas sobre "las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos".

Neo, interpretado por Keanu Reeves, descubre que ha estado viviendo en una simulación por computadora toda su vida: su cuerpo, junto con el del resto de la raza humana, está siendo utilizado como fuente de energía por alienígenas.

Se espera que haya una cuarta película de la serie, dirigida solo por Lana, en 2022.

