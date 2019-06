“Varón y mujer los creó”: el documento de la Iglesia Católica para contrarrestar la ideología de género

La Iglesia católica difundió en las últimas semanas un documento titulado Varón y mujer los creó (elaborado en febrero de 2019) dónde estipula lineamientos generales para reafirmar su postura contraria a la ideología de género. Según dice el documento, existe una “emergencia educativa” en relación a temas de “afectividad y sexualidad”.

“La desorientación antropológica, que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo, ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural”, comienza diciendo el texto.

Según señala, la misión educativa enfrenta un desafío que “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer”. La crítica desde Vaticano es que esta ideología “vacía el fundamento antropológico de la familia” y que está radicalmente desvinculada de la “diversidad biológica entre hombre y mujer”.

A su vez, entienden que esta idea busca “imponerse como un pensamiento único que determina la educación de los niños”.

Los argumentos de la Iglesia son dos: dicen que está probado científicamente que hay una diferencia sexual entre hombres y mujeres, y señalan que la complementariedad fisiológica asegura las condiciones para la procreación. En ese sentido, critican métodos de reproducción dónde hay uso de tecnología porque no son equivalentes a la concepción natural.

“(Estos métodos) implican manipulación de embriones humanos, fragmentación de la paternidad, instrumentalización y/o mercantilización del cuerpo humano, así como reducción del ser humano a objeto de una tecnología científica”, sostiene el documento.

“Las teorías del gender”, como lo cataloga el texto, alejan a las personas de la naturaleza hacia una opción decidida por sus emociones, según dicen. En base a la opinión de los católicos, esta ideología hace que la identidad sexual y la familia se conviertan en “dimensiones de la ‘liquidez’ y la ‘fluidez’ posmodernas”.

De todas maneras, incentiva a “respetar a cada persona en su particular y diferente condición” para evitar que alguien “pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta”.

Para el obispo auxiliar de Montevideo, Pablo Jourdan, este documento viene a reafirmar lo hablado y actuado por la Iglesia católica en Uruguay en el último tiempo.

“Las escuelas católicas siempre pensaron así. Lo que hace es que frente a la confusión que genera una ideología que está expandida en todo el mundo y acá en Uruguay más”, dijo Jourdan a El Observador.

Para el obispo la ideología de género se instaló mundialmente y no corresponde con el pensamiento cristiano.

“Esto viene a reafirmar la posición que la Iglesia siempre tuvo. Hay cosas que las autoridades educativas uruguayas han propuesto que van contra lo que es el correcto y normal desarrollo de todo ser humano. Hay que respetar los tiempos, edades, y siempre en este tema darle prioridad a los padres. La escuela tiene un rol subsidiario”, agregó Jourdan.

El cardenal Daniel Sturla ya había afirmado, en julio de 2017, ante la polémica de una guía de educación sexual para tratar en centros educativos, que el Estado busca imponer una ideología y que ello va en contra del artículo 41 de la Constitución que da a los padres el deber y derecho del cuidado y la educación de sus hijos.

"Esto no está bien. En el Estado democrático, este tiene que velar para que los padres cumplan su patria potestad, pero no puede ponerse en el lugar de los padres y darle a los chicos una educación que no es la que su familia considera conveniente", manifestó el cardenal. A su entender, "esto es propio de estados totalitarios pero no puede serlo de uno democrático".

Por otro lado, Sturla cuestionó que "en un estado laico, plural y democrático se asuma una ideología determinada, como es la ideología de género", la cual entiende el sexo como una construcción cultural y minimiza el papel de la biología en la definición de las identidades sexuales.