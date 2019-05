¿Y si gana la oposición?

Hace quince años, más o menos a por estas fechas, estaba escribiendo junto a Jaime Yaffé, a toda máquina, La Era Progresista. El argumento del libro, cuya primera edición se publicó en setiembre de 2004, me valió ser sospechado de cripto-frentista (no hay drama, son gajes del oficio). Lo resumo rápidamente. La izquierda –decíamos- va a ganar la elección. Como llegará al gobierno en pleno “rebote” de la economía, con excelentes condiciones de gobernabilidad política (el Frente Amplio con mayoría parlamentaria y Tabaré Vázquez con liderazgo consolidado) y social (simpatía y apoyo desde el movimiento sindical) y con una clara agenda de reformas largamente discutidas en sucesivos congresos, no va a fracasar y, por ende, tendrá una alta probabilidad de ser reelecta en 2009.