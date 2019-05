¿Ya extraña a su personaje favorito? Así siguen las carreras de los actores de Game of Thrones

Game of Thrones no solo fue una de las series más vistas y pirateadas de la historia, un fenómeno cultural masivo y la puerta de entrada a la fantasía medieval para un público poco acostumbrado al género. Fue también la plataforma de lanzamiento para las carreras de actores y actrices que cuando la serie se estrenó hace ocho años, eran desconocidos, ya fuera por su juventud, por sus breves trayectorias, por no haber trascendido demasiado fuera de sus países de origen, o por no haber tenido papeles de un perfil tan grande.

A medida que sus personajes en la saga de HBO morían o se retiraban de la trama, las carreras de sus intérpretes fueron encontrando nuevos rumbos. Richard Madden, Robb Stark en la serie, llamó la atención con su trabajo en Guardaespaldas, y ahora se rumorea que se sumará al establo de Marvel para la película The Eternals, que se estrenará el año que viene.

La compañía de superhéroes reclutó a otros exGame of Thrones, aunque con menor fortuna: Finn Jones (Loras Tyrell) fue Iron Fist en su propia serie de Netflix, considerada la peor de las creadas por Marvel para esa plataforma, mientras que Iwan Rheon (Ramsay Bolton) fue el villano Maximus en la serie televisiva Inhumans, uno de los eslabones más débiles de las adaptaciones de los cómics de esa editorial.

Star Wars también ha reclutado a figuras de la serie: Emilia Clarke, la mismísima Daenerys Targaryen, interpretó a Qi’ra en Han Solo: una historia de Star Wars, mientras que los creadores de la serie, David Benioff y Dan Weiss, serán los responsables de la próxima trilogía de la franquicia galáctica, que debutará en los cines en 2022.

La mayoría de los actores de la serie aprovecharon los descansos entre temporadas para encarar proyectos diferentes (Peter Dinklage participó en Avengers: Infinity War, y en la película de HBO Mi cena con Hervé y Kit Harington hizo teatro en Inglaterra, por mencionar algunos ejemplos), pero ahora que la serie concluyó, hay tiempo y disponiblidad de agenda para seguir adelante, incluso con un caché más elevado.

Si bien algunos, como Harington, el actor que interpretó a Jon Snow, se tomarán un descanso de la actuación, otros de sus colegas de elenco ya han marcado sus agendas para trabajar en series y películas. Estos son algunos de los proyectos más destacados del elenco de Game of Thrones.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Peter Dinklage fue uno de los grandes descubrimientos de Game of Thrones. Un desconocido cuando la serie comenzó, demostró su talento y su calidad como actor a lo largo de las ocho temporadas, con puntos altos como su discurso durante su juicio en la temporada 4, o su charla con Jon Snow en el final de la serie, donde le da un paseo actoral al pobre Kit Harington. Los próximos proyectos del actor son animados, prestando su voz para las secuelas de la película del videojuego Angry Birds y Los Croods, pero luego de eso volverá a ponerse frente a cámaras para tres proyectos que lo tienen asociado.

Los dos primeros son westerns: uno es un remake del clásico The Wild Bunch (La pandilla salvaje) dirigido por Mel Gibson, en el que también actúan Jamie Foxx y Michael Fassbender; el otro se llama The Thicket, y allí encarnará a un caza recompensas contratado para capturar a una pandilla de criminales. El tercer proyecto lo tendrá en un papel protagónico, ya desde el título: se llama The Dwarf (el enano), se ambienta en la Italia medieval, y lo presenta como un manipulador que altera la corte en la que vive, una especie de versión maligna de su rol como Mano del Rey.

Lena Headey (Cersei Lannister)

Los próximos proyectos de la difunta reina Cersei tienen fecha de estreno. El primero será la película británica The Flood, en la que se reunirá con Iain Glen (Jorah Mormont), y en la que interpretará a una agente de migraciones que se encarga de resolver el destino de un migrante africano que busca asilo, que se estrenará este año.

El otro proyecto es Gunpowder milkshake, una película de acción cuyo estreno está previsto para 2020, y que tiene como protagonista a un elenco predominantemente femenino, que incluye a Carla Gugino, Michelle Yeoh y Karen Gillian.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

La exMadre de Dragones tiene dos estrenos previstos para este año en el cine. El primero tiene una historia peculiar: se llama Above Suspicion, y es un thriller policial cuyo rodaje terminó hace tres años. Desde entonces la película flotó por las bodegas de los estudios aunque todo indica que este es su año: en ella, Clarke encarna a una mujer que inicia una relación con un agente del FBI. Basada en una historia real, no solo se enfoca en el escándalo provocado por esa relación, sino también en la primera condena por asesinato que la agencia federal logró en su historia.

El segundo proyecto es radicalmente distinto: una comedia romántica navideña en la que Clarke es una mujer desgraciada que trabaja como duende de Papá Noel en una tienda, donde conoce a una potencial pareja, que además podría traer un cambio para mejor en su vida. Este filme, llamado Last Christmas, tiene como otro nombre célebre en su elenco a Emma Thompson.

Sophie Turner (Sansa Stark)

La ausencia de la ahora Reina en el Norte de las pantallas no será demasiado extensa, ya que en apenas dos semanas podrá verse a Sophie Turner en otro rol, uno que ya ha interpretado. La saga cinematográfica de los X-Men termina con Dark Phoenix, que se estrena el próximo 6 de junio en Uruguay. En ella, Turner vuelve a encarnar a la heroína Jean Grey, que en este caso se convierte en la villana de turno cuando es poseída por la misteriosa y poderosa Fuerza Fénix.

Además, tiene en carpeta las películas Broken Soldier, en la que encarna a una joven que se hace amiga de un veterano de guerra que padece estrés postraumático, y el drama Heavy, del que no hay demasiados detalles aún. Por fuera de la pantalla, Turner se casará con Joe Jonas, integrante de la banda Jonas Brothers.

Maisie Williams (Arya Stark)

Aunque el final de la historia de la más joven de las hermanas Stark hizo volar la imaginación de los fanáticos ante la posibilidad de que se realice una serie derivada siguiendo sus aventuras al oeste de Poniente, lo cierto es que por ahora no hay información veraz sobre ese hecho. Lo que si tiene Williams en carpeta son dos películas, una que ya tiene fecha de estreno y otra que está filmando actualmente.

Al igual que su hermana mayor en la ficción, será una X-Men en la película Nuevos Mutantes, una producción accidentada que está en vueltas desde hace dos años. Como pasó con el primer episodio de Game of Thrones, fue filmada de nuevo prácticamente, para cambiar su desenlace y su tono, que combina el cine de superhéroes con el terror. Williams encarna a Wolfsbane, una especie de mujer lobo. Además de los dramas de realización, la película también quedó en el medio de la compra de Fox por parte de Disney. El nuevo propietario de la película amagó con archivarla, pero finalmente la estrenará en 2020.

Williams filma actualmente The Owners, una película sobre un grupo de jóvenes ladrones cuyo robo termina en desastre.

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Además de algunas películas en su Dinamarca natal, el actor tiene como proyecto de más alto perfil para los próximos meses el filme Domino, en el que comparte elenco con Carice Van Houten, Melissandre en Game of Thrones, y en el que estará a las órdenes del director Brian De Palma, responsable de Scarface, la primera Misión Imposible y Carrie. En Domino, Coster-Waldau encarna a un policía de Copenhague que busca resolver el asesinato de su compañero.

Iain Glen (Jorah Mormont)

De protector de la Reina a protector de Ciudad Gótica, el actor escocés será una versión veterana de Batman en la segunda temporada de la serie Titans, mientras que participará en la mencionada película The Flood, además de en el filme de ciencia ficción Haven: above sky, actualmente en postproducción.

John Bradley (Samwell Tarly)

El adorable maestre tiene como próximo agregado a su currículum la película Tale of the wet dog, en la que interpretará a un indigente neoyorquino que se convierte en una celebridad inesperada al rescatar a una mujer y su perro de ahogarse en el rio Hudson.

Alfie Allen (Theon Greyjoy)

El próximo proyecto de otra de las víctimas de la temporada final es bastante curioso: es una película llamada Jojo Rabbit, la historia de un joven nazi que descubre que su madre esconde en su casa a un niño judío. El elenco incluye además a Sam Rockwell, Scarlett Johannson, y al director del filme, el neozelandés Taika Waititi, como Adolf Hitler.

Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark)

El nuevo rey de los Seis Reinos tiene dos películas en su agenda: The blue mauritius, una película de robos sobre el plan para sustraer el sello postal más caro del mundo, y Voyagers, una historia de ciencia ficción sobre un grupo de niños que son enviados a poblar un nuevo planeta.

Nathalie Emmanuel (Missandei)

La consejera de Daenerys Targaryen perdió la cabeza en Game of Thrones, pero su carrera subió unos cuantos escalones en estos años. Ahora que terminó la serie, tiene otras dos en carpeta: la primera es la adaptación de la película Cuatro bodas y un funeral, de la que será protagonista, y la otra es la animada El cristal encantado, para Netflix. En el plano cinematográfico protagonizará Holly slept over, una comedia sobre una pareja que busca tener su primer hijo.

Gwendoline Christie (Brienne de Tarth)

Una nueva versión del clásico de Charles Dickens, David Copperfield, prevista para diciembre de este año, a cargo del director Armando Ianucci, creador de la serie Veep, y el drama The Friend, que se estrenará en 2020, son los próximos proyectos para la actriz.

Liam Cunningham (Davos Seaworth)

El veterano actor irlandés continúa luego de Game of Thrones con la miniserie The Hot Zone para National Geographic, que relata la expansión del virus del Ébola en la década de 1980; la película de acción Way Down, actualmente en rodaje, y dará su voz y su rostro para el videojuego Squadron 42, en el que comparte elenco con Gary Oldman y Mark Hamill.

Conleth Hill (Varys)

Con pelo en la cabeza, el actor vuelve a trabajar en su tierra natal, y podrá ser visto en la miniserie The Dublin Murders, basada en una serie de novelas policiales y en la película dramática Here are the young men.