7 mitos desmentidos sobre las relaciones de pareja

¿Cuántas veces te has sentado con un amigo para hablar sobre una relación, la suya, la tuya o incluso la de otra pareja?

Getty Images

O tal vez has disfrutado con programas de telerrealidad en los que supuestamente el objetivo es encontrar el amor.

Para muchos de nosotros, la dinámica de las relaciones de pareja es absolutamente fascinante.

Pero, ¿por qué? le preguntó el programa BBC Woman's Hour a a Susanna Abse, presidenta del Consejo Psicoanalítico Británico.

Su libro "Dime la verdad sobre el amor: 13 cuentos del diván del terapeuta" se basa en sus más de 30 años de experiencia brindando terapia a parejas que enfrentan obstáculos en su vida amorosa.

"Las relaciones son fundamentales para nuestras vidas. Nos dan la mayor alegría y nos causan el mayor dolor cuando las cosas van mal", dice Abse.

"Cada relación es diferente y establecer reglas sobre cómo las personas llevan a cabo sus vidas amorosas a menudo no es muy útil. Sin embargo, muchas veces vale la pena ser curioso y cuestionar nuestras relaciones con otras personas.

"Dado esto, es comprensible que queramos leer y ver contenido que refleje nuestras propias vidas, y quizás nos ayude a darles sentido a cosas que a veces parecen muy difíciles de entender".

Según Abse, hay ciertos mitos caducos que se siguen repitiendo, y que rara vez contribuyen favorablemente al desarrollo de nuestra vida amorosa.

1. 'Sólo hay una persona para todos: tu alma gemela'

"La creencia de que sólo hay una persona para ti no está empíricamente probada y ciertamente ha sido refutada por la experiencia de la mayoría de las personas".

"Sin embargo, la idea de un 'alma gemela' tiene quizás algo de verdad".

"No se trata del destino ni de nada místico, sino de personas que tienen fuertes sentimientos de estar entrelazados de alguna manera poderosamente con otra.

"Tal vez se da porque ambos miembros de la pareja experimentaron una pérdida temprana o ambos tienen preocupaciones o inquietudes similares sobre lo que realmente significa estar cerca de alguien.

Getty Images

"Ese sentimiento de 'gemelidad' está muy a menudo presente como parte del enamoramiento, y tal vez ayuda a que entregues tu corazón a alguien sin que se sienta demasiado aterrador".

2. 'Si no sientes una chispa de inmediato, la relación está condenada'

"La gente desarrolla relaciones de diferentes maneras.

"En algunos casos, hay un momento en el que ves a la persona y te enamoras absolutamente de ella y es muy apasionado y romántico.

"Otras personas, tal vez porque generalmente son más cautelosas, desarrollan una relación o una amistad durante un largo período de tiempo. Pueden llegar a conocerse y tomarse su tiempo para pasar a una relación amorosa.

"Pero sí creo que para la mayoría de las personas, esa sensación de enamoramiento es una experiencia de vinculación muy importante.

"Puede ayudar a superar la vacilación al entablar una relación, intimar o comprometerse con alguien, lo que puede ser aterrador.

Getty Images

"Esa chispa es como una bonificación contra algunas de las preocupaciones que todos tenemos acerca de enamorarnos.

"Sin embargo, hay que recordar que no sólo cada persona sino también cada relación diferente. El hecho de que no te hayas enamorado mágica y apasionadamente no significa que la relación no se desarrollará y crecerá".

3. 'Puedes cambiar algo que no te gusta de tu pareja'

"Por lo general, esto está condenado al fracaso.

"Lo más probable es que al tratar activamente de cambiar a tu pareja encuentres una resistencia considerable, que puede ser pasiva en lugar de abierta.

"Sin embargo, las relaciones cercanas nos cambian y hay muchas cosas que cada parte puede aprender del otro en la esfera emocional, así como en los aspectos prácticos de la vida cotidiana".

4. 'Una buena relación debería ser fácil'

"¡Qué suerte tienes si ese es el caso!

"La mayoría de las personas encuentran las relaciones tanto alegres como arduas.

"Casi todas las relaciones a largo plazo pasan por momentos difíciles y hacer lo posible por atravesarlos juntos a menudo profundiza los lazos de una pareja.

Getty Images

"Ahora, si a menudo terminas en relaciones en las que te sientes incómodo, o que seintes que todo ha ido demasiado rápido y ahora desearías no haberlo hecho, recuerda en el futuro que eres alguien que necesita tiempo.

"Tal vez tengas una tendencia a aceptar cosas que probablemente no quieras, así que aprende sobre ti mismo y las cosas con las que te sientes cómodo.

"No creo que haya reglas estrictas y rápidas, pero definitivamente no te permitas sentirte presionado para hacer cosas que no quieres hacer".

5. 'Una buena relación siempre debe ser emocionante'

"La emoción también implica peligro, ¿no es así?

"Si estás muy emocionado y te precipitas para meterte en algo, también es posible que te precipites para salir de ello.

"Así que es genial cuando sientes que puedes recuperarte rápidamente.

"Pero a medida que pasan los años, las personas pueden sentirse menos capaces de hacer frente a esos altibajos emocionantes y apasionados en relaciones que unen y rompen.

Getty Images

"Si has tenido muchas relaciones emocionantes pero ligeramente decepcionantes, es posible que te vuelvas un poco más cauteloso y tomes las cosas con más calma.

"Es bueno recordar que la emoción es genial, pero el placer también es muy importante. Y algunos de esos placeres a medida que te haces mayor, pueden ser un poco más pausados y más considerados".

6. 'El matrimonio o los bebés pueden salvar una relación'

"Lamentablemente, ese no suele ser el caso.

"La planificación de una boda puede acercar a algunas parejas, pero también puede ser una fuente de gran tensión. Casarse no salvará una relación que está en problemas.

"Y lo mismo pasa con tener hijos.

"Es muy gratificante para muchas personas, pero toda la evidencia indica que no ayuda mucho con la satisfacción de la relación. Pasar de ser dos a tres presenta muchas complicaciones y las necesidades de los bebés a menudo se anteponen a las necesidades de la pareja.

Getty Images

"Si la relación es fuerte y la pareja tiene una forma de lidiar con las decepciones y las diferencias, los años de crianza de los hijos pueden ser maravillosos.

"Y también pueden aguardar más placeres cuando los hijos se van".

7. 'Un ultimátum es la llave para una boda o tener hijos'

"Es una apuesta de alto riesgo, especialmente si no te tomas en serio la idea de irte.

"Pero a veces quizás llegas a un punto en la relación en la que tienes que decir: 'Hay cosas que quiero y si tú no las quieres, quizás este sea el momento de separarnos'.

"Si eres una mujer de treinta y tantos años y realmente quieres tener un hijo y tienes una pareja que está dando largas, puede que haya que confrontar la realidad, aunque sea doloroso.

"Pero no creo que se deban dar constantemente ultimátums en una relación. Implican una amenaza de abandono y la amenaza de abandono tiende a socavar la relación severamente".

*Si quieres escuchar este episodio de BBC Radio 4 Woman's Hour, haz clic aquí.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.