A capella: Patti Smith ya está en Uruguay y así recibió su distinción como visitante ilustre

La emblemática cantante estadounidense Patti Smith, la "madrina del punk", ya está en Montevideo para su show de esta noche y recibió esta mañana la distinción como visitante ilustre por parte del intendente Christian di Candia.

Como ya lo había hecho días atrás en Chile, Smith cantó a capella ante los periodistas que cubrían el evento y los fanáticos que fueron buscando un autógrafo, una foto, o solo un vistazo de la artista de 72 años. Mientras que al otro lado de los Andes entonó su canción más célebre, Because the night, la elegida en Montevideo fue Wing, parte de su disco Gone Again, de 1996, y dedicada a su hija.

Acaso estoy temblando mientras escribo este tuit? La respuesta no los soprenderá pic.twitter.com/ac3YDrsbmF — Nicolás Tabárez (@nicotabarez93) November 20, 2019

Antes de eso, agradeció el reconocimiento, algo que consideró que no es muy habitual. "Le decía a Christian que en mi propio país no muchos intendentes están dispuestos a recibirme porque soy muy controversial. Así que gracias por el coraje y la amabilidad. Los intendentes y el gobierno no quieren que una vieja punk aparezca al lado de ellos".

Diego Battiste

Y también dejó un mensaje político y social sobre el ascenso de la derecha extrema en el mundo, y un reclamo a escuchar a los jóvenes y a prestar atención y reclamar cambios sobre la situación del medio ambiente. "Sé que su país está enfrentando lo que el mio vivió antes de las elecciones pasadas, y algo que nunca pensé que podía pasar. Por todo el mundo vemos un movimiento y el crecimiento de la extrema derecha, lo que también significa una falta de empatía y del sentimiento de humanidad, una falta de entendimiento para los pueblos indígenas allí donde los hay y prácticamente la violación y el pillaje del medio ambiente", dijo Smith.

Y agregó: "Así que estoy con ustedes en esa lucha, les imploro que sigan luchando y que también entiendan y escuchen a los jóvenes. Porque los jóvenes son cada vez más conscientes de cómo los gobiernos destruyen nuestro ambiente, y lo que está pasando en el mundo. Tienen que ayudarlos y juntarse para perseguir un cambio", para luego despedirse con un "su lucha es la de todos, les dejo todo mi amor".

Diego Battiste

Las ovaciones fueron reiteradas y estruendosas a lo largo de la breve conferencia, en la que el intendente resaltó la importancia de la visita de Smith a la ciudad. La calificó de "leyenda" y destacó la importancia de tener a una figura "que ayudó a rockear y a shockear". Por su parte, la directora de Cultura de la Intendencia, Mariana Percovich, contó que la cantante, poeta y activista se lleva como regalos los libros editados en inglés de Marosa di Giorgio, así como una selección de obras de otros poetas uruguayos.

A lo largo de todo el evento, Smith portó una gran sonrisa en su rostro, desde que llegó a la Sala de Acuerdos del Palacio Municipal hasta que se fue, acompañada por las autoridades y el equipo de la productora Gaucho, responsable de su llegada a Uruguay, por una puerta lateral. Los fanáticos corrieron con vinilos, libros y libretas en la mano pero no tuvieron suerte, aunque se los vio luego por distintos pasillos del edificio, intentando localizarla. Su gran regalo, de todos modos, fue escucharla cantar bien de cerca.

Smith, legendaria rockera distinguida en todo el mundo se presentará por única vez esta noche en el Teatro de Verano, a las 21 horas. En la previa tocarán Pedro Dalton y Luciano Supervielle, en un show preparado especialmente para la ocasión.