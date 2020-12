A partir del 1º de enero la Unión Europea restringe el ingreso para residentes en Uruguay

La Unión Europea actualizó la lista de países cuyos residentes “no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea” y Uruguay sale de esa lista que comienza a regir a partir del 1 de enero debido al aumento de casos de coronavirus en el país.

El 17 de julio el organismo europeo emitió una orden en la que establecía la lista de países cuyos residentes no precisaban medidas adicionales para ingresar al territorio europeo. Esa lista fue actualizada este 29 de diciembre y la única novedad es que Uruguay deja de integrarla.

“La novedad fundamental es la no inclusión de Uruguay en el listado de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden”, dice un comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería de España.

La orden actualizada este martes establece una serie de motivos por lo que las personas pueden ser exoneradas de la “denegación de entrada, por motivos de orden público o salud pública”.

Entre esos motivos, está tener un visado de larga duración, estar estudiando en algún país de la Unión Europea, ser residente habitual o quienes viajen por motivos familiares “debidamente acreditados”, entre otros motivos.

El anuncio de que Uruguay dejaría de integrar esa “lista blanca” había sido realizado a mediados de diciembre pero recién se actualiza cuando vence el plazo establecido anteriormente. Esta nueva orden regirá hasta el 31 de enero de 2021.

Los países que se mantienen dentro de esa lista son: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China.

Este listado es confeccionado especialmente en base a criterios epidemiológicos que se actualizan cada dos semanas. Para confeccionarlo, los europeos examinan la situación del covid-19 en los terceros países, que debe ser parecida o mejor a la europea, así como la tendencia de rebrotes o la respuesta general ante la pandemia.