A Sendic no le gustó el fallo del tribunal pero lo acatará igual

A Raúl Sendic no le gustó el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4 Turno pero está tranquilo y acatará el dictamen que confirmó su procesamiento por peculado (apropiación de dineros públicos por parte de un funcionario estatal) y abuso de funciones, aseguraron en conferencia de prensa sus abogados Ignacio Durán y Gumer Pérez.

"No le gusta. Él entiende que había elementos para que el tribunal lo revocara (el fallo)", explicó Durán, quien junto a Pérez se dirigió a la casa de Sendic en el Prado para comunicarle los pormenores de la resolución judicial.

El dictamen asegura que Sendic se "extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones" y "se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal". Por eso, sólo pudo justificar US$ 138 de los $ 550 mil y US$ 38 mil que gastó, concluyó el Tribunal de Apelaciones Penal de 4 Turno al confirmar el procesamiento del exjerarca en la megacausa de ANCAP. En mayo de este año la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, había pedido el procesamiento del exvicepresidente.

"Es una resolución provisoria, no causa estado. Es el inicio de un proceso (...) La posición de Raúl Sendic va a ser la de mostrar inocencia, la cosa no cambia", afirmó Pérez, según recogió Telemundo. La defensa de Sendic explicó que el fallo del Tribunal de Apelaciones no es apelable jurídicamente e insistió en que recién ahora comenzará el proceso penal que culminará en una decisión definitiva.

Asimismo, la defensa del expresidente de Ancap sostuvo que el fallo del tribunal no "implica nada", por lo que no lo inhabilita para ser candidato a cualquier cargo electoral. Una eventual sanción a Sendic por parte del Frente Amplio (FA) será discutida este sábado en un Plenario Nacional, junto a otros fallos del Tribunal de Conducta Política.

Para los abogados de Sendic, lo que el líder de la Lista 711 decida hacer con su futuro político influirá en si es pertinente o no seguir apelando en otras instancias judiciales, como una condena definitoria. "Hay que ver si es pertinente proponer más pruebas y seguir dando una pelea judicial. Hay que ver qué actitud va a tomar Raúl (Sendic). Según lo que él decida hacer, valdrá la pena o no", consideró Durán.

Los abogados apuntaron a que hay "cosas" que la Justicia no valoró en su "justa dimensión" a lo largo de la investigación por la megacausa Ancap. De esta manera, se refirieron a testigos que pueden ser "muy claves" y que no fueron citados a declarar, como el delegado del Tribunal de Cuentas de la República en Ancap y los responsables del área financiera de la empresa estatal.