Abogado de Astesiano busca cambiarlo a una unidad carcelaria que le dé más chances de "redimir la pena"

Marcos Prieto, abogado del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, busca que su cliente sea trasladado a una prisión "con más facilidad" para poder "redimir la pena", luego de su condena a cuatro años y medio de prisión a través de un proceso abreviado.

El exjefe de la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou fue condenado este miércoles por los delitos de asociación para delinquir en reiteración real, un delito de tráfico continuado de influencias, un delito continuado de interés personal y público, y un delito continuado de revelación de secretos.

El abogado defensor pretende que Astesiano pase de la Unidad N° 1 de Punta de Rieles a la Unidad N° 6 de esa zona, conocida como "Punta de Rieles viejo", debido a que tiene "otros emprendimientos productivos" que permitirían redimir parte de las sanciones que recibió, explicó en entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Prieto relató que le pidió al juez a cargo del caso "la posibilidad" de sugerir este cambio al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), aunque aclaró que la decisión no depende solo del letrado.

La carta de Astesiano y el anhelo de terminar el caso

Para el abogado había "una necesidad de ponerle fin" a este caso por parte de Astesiano, quien luego de conocer su condena escribió una carta a mano que el propio Prieto compartió a los medios, en la que niega algunas de las acusaciones que recibió en los últimos meses.

"Es una carta personal, usted entiende que mi cliente no es doctor en derecho, es una carta hecha desde su sentimiento, su sentir", expresó Prieto, quien compartió la carta porque, luego de ser consultado en reiteradas oportunidades sobre el estado emocional de su cliente, entiende que en la carta "refleja como se siente, cómo está".

El defensor descartó que Astesiano "niegue" los hechos por los que acordó su condena, y ejemplificó con el "No pasaportes rusos" con el que comenzó la carta: para Prieto, la justicia "concluye que no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo" que realizaba estos pasaportes, a pesar de que sí recibió US$ 10 mil como "facilitador", por lo que fue condenado por "asociación para delinquir".

"No es una carta jurídica, es lo que quiere transmitir", remarcó.