Abramovich cede la administración del Chelsea en plena invasión rusa de Ucrania

El magnate ruso Roman Abramovich anunció que ha otorgado la administración del Chelsea a los consejeros de la fundación benéfica del club.

Getty Images Abramovich es propietario del Chelsea desde 2003

Abramovich, que seguirá siendo el propietario del Chelsea FC, tomó la medida en plena invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, no especificó los motivos y de momento se desconocen las implicaciones que su decisión tendrá en el futuro inmediato o a largo plazo del club.

La decisión también llega un día antes de que el Chelsea dispute contra el Liverpool la final de la Copa de la Liga de Inglaterra en Wembley.

"Siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club", afirmó el multimillonario en su comunicado.

"Sigo comprometido con estos valores. Es por eso que hoy entrego a los consejeros de la fundación benéfica del Chelsea la administración y el cuidado del Chelsea FC".

Argumentó que los consejeros "están en la mejor posición para velar por los intereses del club, los jugadores, el personal y los aficionados".

Abramovich es uno de los magnates más acaudalados de Rusia y se le considera cercano al presidente ruso Vladimir Putin.

Aseguró que, en sus 20 años como propietario del Chelsea FC, ha trabajado para "garantizar el éxito" del club y jugar "un papel positivo en nuestras comunidades".

Se desconoce si el multimillonario ruso será objeto de sanciones como parte de las medidas anunciadas por Reino Unido contra su país por la invasión de Ucrania.

BBC Sport da por hecho que el Chelsea FC no está a la venta y que el préstamo de 1.500 millones de libras (US$ 2.000) que Abramovich aportó al club no se está reclamando.

En la etapa de Abramovich el Chelsea ha ganado dos veces la Liga de Campeones, cinco veces la Premier League y la Copa FA, dos veces la Europa League y tres la Copa de la Liga.

En agosto de 2021 el club se alzó con la Supercopa de la UEFA y recientemente ganó su primera Copa Mundial de Clubes, lo que significa que los blues han obtenido todos los trofeos con el ruso como propietario.

A principios de esta semana Chris Bryant, diputado del Partido Laborista, aseguró a otros miembros del Parlamento tener un documento filtrado del Ministerio del Interior que sugiere que Abramovich no debería poder estar basado en el Reino Unido.

Por su parte, el técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, declaró el viernes que había "muchas incertidumbres en torno a la situación de nuestro club" tras la invasión de Rusia al país vecino.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.