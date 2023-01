"Abrió su ropa y me mostró todo": Pamela Anderson denunció a Tim Allen por una situación de acoso ocurrida en 1991

Pamela Anderson prepara la publicación de su libro de memorias y de un documental que contarán su vida y su historia. La actriz y modelo canadiense está en la cuenta regresiva para la salida del texto y de la película en Netflix, ambos eventos previstos para el próximo 31 de enero. Mientras tanto, la publicación de un adelanto incluye el relato de un episodio de acoso que la tuvo como protagonista junto a su colega Tim Allen.

El suceso ocurrió en 1991, durante el rodaje de la comedia televisiva Home Improvement, protagonizada por Allen y en la que Anderson, que entonces tenía 23 años, tendría una participación especial, un tiempo antes de su salto a la fama con Baywatch.

Según un extracto publicado por la revista Variety, Anderson cuenta que "en el primer día de rodaje, salí de mi camarín, y Tim estaba en el pasillo vestido con una bata. La abrió y me mostró todo rápidamente, estaba completamente desnudo abajo de la bata. Me dijo que era justo, porque él me había visto desnuda. 'Ahora estamos empatados', dijo. Yo me reí incómoda", relata la actriz.

Allen, de 37 años en el momento del suceso, hizo el comentario en relación a la aparición de Anderson en la revista Playboy, donde se hizo conocida. Sin embargo, el actor negó ese episodio a través de un comunicado oficial.

"No, nunca sucedió. Nunca haría algo así", dijo el actor de Santa Cláusula y la voz de Buzz Lightyear en las películas de Toy Story.