Adjudicaciones en la hora, "la marca de las moscas" que el FA criticó y ahora dejó

El reloj se agota para la primera etapa de gobiernos frenteamplistas en la historia uruguaya y a menos de diez días del recambio, una serie de adjudicaciones por parte de la administración saliente genera suspicacias en las autoridades que tomarán la posta.

Específicamente, la adjudicación de tres canales a dos semanas del traspaso de mando generó una andanada de críticas al gobierno del Frente Amplio, sobre todo por tratarse en todos los casos de proyectos dirigidos por empresarios afines a la izquierda: Federico Fasano, Pablo Scotellaro y Néstor Molina.

La resolución del Ministerio de Industria, que oficializó el resultado de un concurso, trajo a colación las polémicas de comienzo de siglo cuando el Frente Amplio cuestionó a los gobiernos de Julio María Sanguinetti primero y Jorge Batlle después de adjudicar frecuencias y señales de forma discrecional.

El 1° de febrero del año 2000, un mes antes de dejar su segunda presidencia, Sanguinetti firmó una resolución por la cual otorgó 33 frecuencias a radios, muchas de las cuales eran de empresarios cercanos al Foro Batllista.

En pocos días, la decisión fue duramente cuestionada por los dos principales líderes de la izquierda. José Mujica, por entonces senador, dijo que las habían sido adjudicadas a “connotados políticos” identificados “en su mayoría” con la agrupación de Sanguinetti o con Manos a la Obra del nacionalista Alberto Volonté. El líder del MPP planteó que “en un mercado saturado” de radios se estaban generando “condiciones propicias para que poderosas cadenas” se hicieran con medios locales “por unas pocas chirolas”.

“Parece que los gobiernos, al igual que las moscas, dejan la marca antes de volar. Parece que los gobiernos se van pero antes acomodan a su barra de amigos”, dijo Mujica, y agregó que en la resolución hubo “clientelismo, amiguismo y vaya uno a saber qué otras cosas más”.

Mujica argumentó que la adjudicación evidenciaba que algunos empresarios dependían “del dedo gordo del presidente” que les concedía frecuencias “a capricho”.

El 4 de febrero, durante el 29° aniversario del Frente Amplio, el entonces presidente de la fuerza política Tabaré Vázquez también cargó contra la resolución de Sanguinetti.

“El gobierno del doctor Sanguinetti acaba de adjudicar 33 radioemisoras de FM y onda corta, favoreciendo a amigos políticos de su partido y del partido que lo acompañó en esta coalición de gobierno”, dijo quien luego se convertiría, como el colorado, en dos veces presidente. “El Poder Ejecutivo utiliza bienes públicos que pertenecen a todos para hacer favores políticos a amigos que seguramente serán cobrados en su momento”, denunció Vázquez ese día.

“Voy a leer este pensamiento que encontré revisando el diccionario sobre el término corromper. Dice el diccionario: alterar la forma de alguna cosa, echar a perder, dañar, pudrir, pervertir, seducir, viciar, o sobornar”, agregó.

En abril de 2001, cuando Batlle autorizó mediante decreto la operación satelital de Direct TV, también hubo voces –tanto desde el Frente Amplio como de la sociedad civil– que se alzaron contra lo que consideraban una decisión “unilateral” e “infundada”.

Los términos se repiten una década después del otro lado del mostrador. La agrupación Batllistas publicó en su cuenta de Twitter que "a días de entregar el poder", el gobierno saliente estaba teniendo "atenciones con algunos amigos". "El amiguismo más recalcitrante", agregó el sector.

Mónica Bottero, del Partido Independiente y próxima directora de Inmujeres, dijo que a Fasano "ni siquiera el FA" lo usó "de vocero" pero que "ahora lo foguean para que opere contra el próximo gobierno".

"Estos son los que se arrogan la rectoría moral de la nación", expresó por su parte el diputado colorado Ope Pasquet. Su correligionario Conrado Rodríguez dijo a El Observador que el Frente Amplio "le está dejando muchos problemas al próximo gobierno" y que "la adjudicación de canales a amigos comunicadores a último momento" es una "muestra de que la transición es más compleja de lo que parecía". Rodríguez incluyó también "otros casos de designaciones en direcciones y firmas de contratos prorrógandolos más allá en el tiempo".

Similitudes y diferencias

Desde el gobierno saliente se defiende la resolución bajo el argumento de que es fruto de un proceso licitatorio “transparente”.

El director oficialista de la Ursec, Nicolás Cendoya, dijo a El Observador que “es un disparate comparar esto con lo que hacían los gobiernos blancos y colorados, que era asignar a dedo a sus prosélitos en las últimas semanas de gobierno”. “Esto no tiene nada que ver con eso. Es un proceso muy pautado", agregó.

Ese mismo argumento fue manejado este jueves por Néstor Molina, director general de La República, que escribió un editorial en el que expresó su “satisfacción y orgullo”, a la vez que se defendió de los cuestionamientos a la adjudicación.

“No fuimos seleccionados como lo fueron en el pasado tantas radioemisoras y cables de abonados de nuestro país, por simple designación presidencial. No nos pagaron ningún favor, que a nadie hicimos, con esta designación, ni hablamos con ningún jerarca para influirlo. No fuimos elegidos por ser parte de ningún sector político porque no lo somos”, escribió Molina.

“Nuestro multimedio es y será ‘totalmente independiente’ (las comillas son del original) de todos los sectores políticos y sociales”, agregó. El director general del Multimedio escribió además que “esta fue la primera vez que se realiza una licitación pública con este tipo de bases muy estrictas, al contrario de permisos otorgados a dedo durante tantos años”.

A pesar de las diferencias, en el Frente Amplio hay muchos dirigentes que admiten –algunos por lo bajo, otros públicamente– sus discrepancias con la adjudicación, particularmente por el momento en que se dictó la resolución.

El diputado Gustavo Olmos, del sector Fuerza Renovadora, dijo que la del gobierno fue una “mala decisión por los beneficiarios y por el momento”, según consignó el semanario Búsqueda. El legislador del sector de Mario Bergara argumentó que la ley de medios prohíbe otorgar concesiones al uso de frecuencias radioeléctricas en los meses anteriores y posteriores a la elección, y que “el fundamento es absolutamente asimilable” al caso de las señales de televisión para abonados.

Por su parte, el diputado Gabriel Otero, electo por el MPP, dijo a ese medio que si bien el proceso fue “transparente” y no como antes cuando “se designaba a dedo”, los tiempos no fueron los mejores. “Indudablemente se podría haber pensado que el momento no era el oportuno. El llamado era necesario, no hay duda, pero se hizo en una fecha opinable”, expresó.

Más resoluciones al filo

Este miércoles 19, el designado subsecretario de Industria Walter Verri reclamó que "cualquier decisión o acción" que el gobierno del FA tomara en estos días "debería ser consultada ya que repercute en el próximo gobierno". Un día después, El País informó que varios organismos estatales firmaron contratos con agencias de publicidad al filo del traspaso de mando.

El Banco República abrió un llamado en diciembre para elegir una firma por dos años, mientras que la Dirección General Impositiva hizo una contratación directa de una empresa de comunicación, a través de un llamado que se abrió el 23 de enero y cerró el pasado domingo.