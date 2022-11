Fue a prisión por violar a la novia de su sobrino: el adolescente colaboró para que ella no se escapara

Matías, un joven de 17 años, le había prometido a su novia que pasarían una noche en su casa de campaña. Él la invitó asegurándole que estarían solos pero cuando llegaron al lugar el tío de él estaba en la casa. El joven se excusó con que su tío Mario había llegado más temprano de lo previsto y la pareja se fue a una habitación.

Allí empezaron a tener relaciones sexuales y el tío del adolescente irrumpió en la habitación. Matías sujetó por la fuerza a su novia de los brazos y Mario la abusó sexualmente.

Los mensajes entre tío y sobrino que fueron parte de la causa demostrarían después que el joven había arreglado con su tío trancar la puerta del frente de la casa para que ella no pudiera escapar. La jueza de Rivera Olga Belé condenó a Mario a seis años y seis meses de prisión, de acuerdo a la sentencia a la que accedió El Observador.

Julieta, nombre ficticio al igual que el resto para preservar la identidad de los involucrados, conocía al condenado porque, a pedido de su novio, lo había cuidado cuando estaba enfermo. Como notaba una situación extraña, trataba de hacerlo lo menos posible. Cuando Matías la invitó a su casa en campaña, le dijo que estarían solos, pero cuando llegó se encontró con el tío.

"Aparece Mario con un celular no se si era filmando o tenía prendida la linterna y dijo que él vio y que él quería", declaró la joven en el juicio oral refiriéndose a la intromisión del agresor en el dormitorio donde ella se encontraba con su novio. Expresó que nunca supo por dónde entró porque la puerta estaba cerrada.

Matías "quedó quieto, no se reía porque cuando hace alguna maldad tiene costumbre de reírse, no se reía no se por qué". Al principio intentó resistirse. "Yo me acordé lo que mi madre me decía que cuanto más me negara más la persona tenía ganas, y paré quieta", contó después.

Según relató, fue breve porque después su agresor salió a comprar cerveza y le dijo que se prepare para la noche "porque iba a ser mejor". Mientras tanto ella logró escapar del lugar y volvió a su casa en ómnibus, donde le contó –con mucha vergüenza y angustia– lo sucedido a sus allegados. Fue atendida en el hospital local e hizo la denuncia en la Policía.

Las pericias realizadas a la víctima probaron el abuso, no solo por las lesiones físicas que le provocó si no también las emocionales. Según la psicóloga que la analizó, hasta meses después del hecho sintió vergüenza, culpa y angustia. Señaló que en muchas oportunidades la encontraban llorando sin motivo aparente.

La jueza Belé condenó en mayo al abusador sexual a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual especialmente agravado. Por el artículo 80 de la ley de género también está obligado a pagarle 12 salarios mínimos a la víctima.