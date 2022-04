Adrián Peña respondió a críticas de Carolina Ache: "No me interesaría coordinar un sector de unanimidades"

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, respondió este jueves a las críticas de la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, quien le planteó una serie de reparos sobre la conducción política del sector Ciudadanos (Partido Colorado) en las últimas semanas.

"Es un sector que permite la discrepancia. Si esto no fuera así, no me interesaría coordinar un sector de unanimidades", dijo al programa Punto de Encuentro, de Radio Universal.

"La riqueza en la actividad política está en poder plantear diferentes ángulos y puntos de vista y, eventualmente, si hay diferencias, la mayoría decidirá", agregó.

Peña, que buscó minimizar el cruce, señaló que no tiene "ningún inconveniente" con su compañera y resaltó que entre las 47 agrupaciones que integran el sector es probable que no todas piensen "exactamente lo mismo". "Es probable que en muchos casos alguien plantee un matiz o una visión diferente a algún tema. Me parece algo absolutamente normal y bueno, además. No es un episodio complejo para mí", insistió.

Las declaraciones se dan luego de que Ache cuestionara su pedido para que ediles colorados voten con el Frente Amplio a favor del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el pedido de Ope Pasquet de rediscutir la pertinencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Los reparos de la vicecanciller fueron a través de un mail en el que planteó su "preocupación" por esos dos temas que están en agenda, y que a su juicio no van en línea con lo que debería ser el rumbo de la agrupación fundada por Ernesto Talvi.

Tal y como informó El Observador, ambos mantuvieron una conversación este domingo al respecto, según explicó Peña: "Tuve una larga charla el domingo con Carolina y le di más información sobre todo lo que tenía que ver con respecto al préstamo, que ella no tenía. Fue eso nada más".

"Carolina me hizo ese planteo, se lo aclaré y seguramente nos juntemos con su agrupación para seguir trabajando los temas", aseguró.

Este miércoles Peña y Ache compartieron una actividad junto a una delegación del gobierno estadounidense para trabajar en acciones conjuntas por el medio ambiente.