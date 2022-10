AEBU advierte que conflicto en bancos privados por despidos en Citibank se extenderá hasta mayo de 2023

El sindicato bancario (AEBU) anunció que el conflicto que mantiene con los bancos privados por los tres funcionarios despedidos en Citibank se extenderá hasta el año próximo. También continuará con paros parciales en las instituciones financieras.

Un cambio en el modelo de negocios de Citibank en Uruguay fue la génesis de un conflicto que AEBU mantiene con las instituciones financieras privadas. Luego de una primera tanda de despidos quedaron tres empleados que no aceptaron el plan de retiro incentivado que ofreció el banco.

Luego de meses de negociación, AEBU decidió ocupar la sede central de Citibank, ubicada en Cerrito y Misiones, el jueves 11 de agosto. Ese día el conflicto levantó voltaje luego que el sindicato decidiera trasladarlo al resto de los bancos privados. Luego llegó el turno del Heritage, que también fue ocupado.

Una serie de nuevas negociaciones tampoco tuvo resultado positivo y los tres afiliados a AEBU no fueron incorporados por la banca privada, algo que era exigencia del sindicato. Con el paso de los días el cortocircuito se fue diluyendo, pero esta semana el sindicato volvió a aplicar paros parciales. Este miércoles fueron en Scotiabank, en su sede central. Este jueves se repitió la medida en sucursales del mismo banco.

Conflicto extenso

El integrante del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, Walter Tabeira, dijo a El Observador que este viernes se realizarán más paros sorpresivos en otras instituciones privadas. Pero además de las movilizaciones, el sindicato augura un conflicto de largo aliento.

De hecho, Tabeira indicó que culminará en mayo de 2023. “Vamos a un conflicto pausado, escalonado, cada vez más abarcativo. Desde AEBU iremos regulando la intensidad”, anunció.

En febrero del año próximo comenzarán las negociaciones en el Grupo 14 de los Consejos de Salarios, que agrupa la actividad de intermediación financiera, seguros y pensiones. En ese grupo, está la banca privada. Es de esperar que si el conflicto no se soluciona antes, algo que no se vislumbra en el horizonte, la situación de Citibank se discuta en ese ámbito.

“Si llegamos a febrero con la situación cada vez más enfrentada, no solo habrá afectado a la actividad financiera. Además habrá tenido repercusión en la actividad del comercio de todo volumen, pymes y grandes compañías, empresas privadas y también las de derecho privado de propiedad pública”, indicó el dirigente.

Foto: Leonardo Carreño.

Sindicato bancario

El sindicato afirma que está dispuesto a negociar con los bancos privados y que la solución se lograría fácilmente si hubiese voluntad de diálogo.

Sin embargo, la posición de la Asociación de Banco Privados (ABPU) ha sido clara desde el comienzo de las medidas. El mismo día de la ocupación de la sede central de Citibank, la gremial emitió un comunicado en el que dejó clarificada su postura.

En el texto expresó que las medidas sindicales eran en respuesta de una decisión de Citibank de vender una de sus unidades de negocios en Uruguay. “Esa venta llevó a la institución a proceder a la destitución de 29 colaboradores que trabajaban en dicha unidad. A todos ellos, Citibank les ofreció una compensación superior a la que establece la legislación uruguaya, la que fue aceptada por 26 de los 29 funcionarios afectados”, indicó.

La asociación planteó que el sindicato había solicitado a los bancos que “influyeran sobre Citibank para encontrar una solución para los trabajadores que no aceptaron la compensación ofrecida o que, en su defecto tomaran a esos trabajadores”. La respuesta de la ABPU fue negativa. “En primer lugar, porque ninguna institución financiera tiene capacidad de influir en las determinaciones de otra. En segundo, porque no es razonable que se obligue a un banco a incorporar a su plantilla trabajadores que fueron desafectados por otra institución”, concluyó.

El presidente de la asociación, Roberto De Luca, se refirió a la situación en una entrevista concedida a El Observador. “El sindicato entiende que tiene derechos que no tienen otros. Lo que está haciendo, en definitiva es decir: tengo derecho a que me des estabilidad laboral o que me des trabajo en esta misma industria”, afirmó.