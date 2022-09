Roberto De Luca: “AEBU piensa que tiene más derechos que cientos de empresas y clientes”

El sindicato bancario (AEBU) trasladó el conflicto que mantenía con Citibank por el despido de tres trabajadores a todas las empresas del sector financiero privado. Esta semana ocupó la sede central del banco Heritage y continúa con medidas sorpresivas. La génesis del conflicto se dio tras la venta de Citibank de una de sus unidades de negocios en Uruguay y tomó la decisión de cesar a 29 trabajadores de esa área. Hubo 26 que alcanzaron acuerdo y quedaron tres empleados que no aceptaron una indemnización mayor a la prevista por ley.

El sindicato entiende que alguno de los bancos privados debe ofrecer trabajo a los tres funcionarios, o en su defecto, exigir a Citibank que los retome. En la Asociación de Bancos Privados (ABPU) preocupa la generalización del conflicto. El presidente de la ABPU, Roberto De Luca, señaló a El Observador que el sindicato tomó de rehenes a todas las empresas del sector privado. La gremial entiende que las medidas que aplica AEBU son exageradas y que, con sus actitudes, antepone los derechos de tres personas a los de los bancos, instituciones financieras, empresas, clientes y usuarios del sistema financiero. Lo que sigue es un resumen de la entrevista que De Luca mantuvo con El Observador.

¿Cómo observa la Asociación de Bancos Privados el conflicto que mantiene AEBU con Citibank?

Con mucha preocupación. Los conflictos tienen impactos en mucha gente. En el conflicto que originalmente era de Citibank con AEBU, luego el sindicato incorporó a los bancos y ahora a 84 empresas del sector financiero. Son empresas que no participan, que no pueden tomar decisiones, que no pueden hacer nada y, sin embargo, están involucradas. Fundamentalmente involucra a los clientes de esas 84 empresas. Nos sentimos rehenes de una situación que no podemos controlar. No la generamos y tampoco podemos hacer nada.

¿Cuántos trabajadores hay en los bancos privados?

Un poco más de 3 mil personas. Un poco menos de la mitad son agremiados y los demás no forman parte de AEBU.

¿Cuál es el impedimento del resto de los bancos para absorber a esos tres trabajadores como exige AEBU y poder dar fin al conflicto?

El mundo del trabajo está cambiando en todas las industrias y en la banca particularmente. En España, en los últimos 10 años, la plantilla de los bancos cayó 34%. Lo que hay fundamentalmente es un recambio de las habilidades requeridas para una banca digital. Los bancos no tendrían inconveniente en tomar a esas personas si necesitaran esos perfiles, pero no son los perfiles que se están tomando o se necesitan. Y los bancos quieren tomar sus propias decisiones al momento de reclutar trabajadores. Con el conflicto perdemos todos. No parece que la solución planteada por AEBU sea razonable. Hay gente entrando en los bancos con otros perfiles. Mucha gente de marketing, de tecnología, de análisis de datos. No es el perfil de estas tres personas que seguramente tienen una buena experiencia en temas administrativos. AEBU hace paro porque los bancos no incorporan a esas personas, pero también ocupó un banco porque tomó una persona, como fue el caso de Heritage. En definitiva, AEBU entiende que tiene el derecho de definir qué personas deben ser incorporadas en los bancos. Nos parece que eso no corresponde. Hay un tema de derechos.

Foto: Leonardo Carreño.

Ocupación en Heritage

AEBU dice que si no hay continuidad laboral para esas tres personas continuarán las medidas sindicales y augura un conflicto largo. ¿La Asociación de Bancos tiene la misma percepción?

Puede ser. Ninguna de las 84 empresas involucradas puede obligar a Citibank a que tome a estas personas. Por lo menos del lado de los bancos no hay en este momento requerimiento de personal con esas habilidades. Estamos trancados en un tema que no parece tener solución. AEBU dice: 'No hay diálogo'. No, diálogo hay. Lo que no logramos es llegar a un acuerdo. Es como si yo dijera: tengo derecho a la vivienda. Entonces me voy a ir con toda mi familia a vivir a tu casa. Me vas a decir que no. Te planteo que me flexibilizo: en lugar de ir con toda mi familia, voy a ir con mi esposa y mis dos hijos. Voy a tener la misma respuesta. Entonces te vuelvo a decir: me flexibilizo más y voy solo con mi esposa. Me vas a seguir diciendo que no. Entonces te termino diciendo: ¿te das cuenta que yo soy flexible y vos no? Esa es la situación que estamos viviendo. La ley dice que las empresas en Uruguay pueden despedir. El despido es libre, sin causa y sin preaviso. Citibank avisó con ocho meses de anticipación para que la gente pudiera prepararse. Tiene una causa: se vendió la unidad de negocios. Además les daba una indemnización mucho mayor de la prevista en la ley. En Uruguay no hay ninguna ley de estabilidad laboral para el sector privado. AEBU dice que antes los bancos incorporaron personas despedidas de otros. Aparecen ejemplos de hace 20, 30, 40 años. El mundo del trabajo cambió. El empleo en el sector bancario varió radicalmente en cuanto a perfil y experiencias requeridas. La banca uruguaya ha hecho todo el proceso de transformación y prácticamente no ha habido despidos, salvo situaciones extraordinarias como la de ahora. En esos casos, las personas lo que hacen es un proceso de reconversión laboral, buscan trabajo en el mercado en su conjunto. No es común que se plantee que tienen que entrar obligatoriamente en una empresa de determinado sector de actividad.

¿Lo toman entonces como una medida arbitraria?

Sí. Da la impresión que el sindicato entiende que tiene derechos que no tienen otros. Lo que está haciendo, en definitiva, es decir: tengo derechos a que me des estabilidad laboral o que me des trabajo en esta misma industria. Si los bancos decidieran tomar esas tres personas. ¿Qué estarían haciendo? Estrían dejando a tres personas que van a tomar con la edad y el perfil adecuado para su necesidad para sustituirlas por otras tres personas que no tienen ese perfil. Eso no es bueno para nadie. AEBU piensa que el derecho de estas tres personas es más importante que el de cientos de empresas y clientes que están siendo afectados por estas medidas. Hay un montón de comercios chicos que el otro día no cobraron su liquidación de tarjetas. Obviamente hay derecho de aplicar medidas gremiales; pero hay una responsabilidad en la aplicación de esas medidas. Da la impresión que las medidas son exageradas con respecto a la situación. Dos ocupaciones y mucho impacto en empresas y personas.

Leonardo Carreño

Conflicto en Citibank

¿Para la Asociación de Bancos Privados el Citibank recorrió el camino correcto, hizo todo lo que debía en estos últimos meses?

Lo que hizo fue en función de las normas legales vigentes en el país. Como aplican cientos o miles de empresas en el día día que deben reestructurar la empresa y despedir algunas personas. También que lo ha hecho de la mejor forma posible. Con preavisos, causa y con indemnización superior a la legal.

¿Cómo gremial hay alguna propuesta para plantear e interceder en el conflicto?

Repito que somos rehenes de esta situación.

¿Hay preocupación por otras medidas que pueda aplicar el sindicato?

Sobre todo por el impacto en los clientes, en el sistema de pagos, en los comercios. Esa es la preocupación central. Esto también tiene un costo importante para los propios trabajadores bancarios. Cada día de paro afecta sus ingresos. Esta situación no es buena para nadie.

¿Tuvieron contactos recientes con AEBU?

En Uruguay, por suerte, siempre hay diálogo. Citibank ha tenido contacto con el sindicato en los últimos ocho meses. Si bien no hubo negociaciones entre la Asociación de Bancos Privados y AEBU por este tema, porque no es un tema que podamos definir nosotros, siempre tenemos contacto. La mayoría de las veces hay buena comunicación.