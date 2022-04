Aerolíneas de EE.UU eliminan el uso obligatorio de tapabocas y pasajeros festejaron

La magistrada Kathryn Kimball Mizelle, de Tampa (Florida), dictaminó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) -la principal agencia sanitaria federal- se habían excedido en su autoridad al imponer el requisito, que se aplica en aviones, trenes, metros y autobuses, entre otros.

Varias aerolíneas estadounidenses anunciaron enseguida que la mascarilla ya no sería obligatoria, al menos en sus vuelos internos. En algunos casos, como los que recorren las redes sociales, la comunicación al respecto se dio en pleno viaje.

"Damas y caballeros, este es su piloto hablando. Este el anuncio más importante que hice jamás. La obligación federal sobre la mascarilla finalizó. ¡Sáquense la mascarilla, si quieren!", citó al piloto, el pasajero Ben Dietderich en Twitter. "Un momento maravillo en medio de un vuelo en Alaska Airlines", escribió el usuario como leyenda para su video.

“Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. This is the most important announcement I’ve ever made. The federal mask mandate is over. Take off your mask if you choose!”



A wonderful moment mid flight on @alaskaair today! pic.twitter.com/nWSatDRB83