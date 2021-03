AFFUR ocupará este jueves el edificio central de la Udelar tras conflictos con el Rectorado por salud laboral

La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), emitió un comunicado informando la medida de ocupar el edificio de la Facultad de Derecho, donde funciona el Rectorado de la Universidad de la República (Udelar), este jueves desde las 6:00 hasta las 14:00 horas, como forma de reclamar por los conflictos mantenidos en materia de salud laboral con la dirección de la institución.

El sindicato reclama que las autoridades universitarias no aceptan crear un ámbito central bipartito para controlar las condiciones sanitarias de la institución, incluyendo los protocolos relativos al covid-19. La asociación de trabajadores sostiene que muchos organismos públicos y privados tienen esa instancia de negociación en materia de salud laboral. "Estos ámbitos centrales existen en casi todos los organismos públicos, incluyendo a la propia Administración Nacional de Educación Pública, pero la Udelar se niega a crearlos, aún cuando el decreto 291/007 obliga a crear estas instancias", dice el texto.

El gremio afirma que el Rectorado insiste con que se cumple el decreto y que existen las bipartitas de salud en centros universitarios, pero desde Affur dicen que se denunció en reiteradas ocasiones que estas instancias no se cumplen y que eso no sustituye la obligación de aplicar el decreto a políticas centrales de la institución. "Como forma de dejar en evidencia los flagrantes incumplimientos, Affur está solicitando, desde mayo de 2020, un informe por escrito a la Udelar sobre la aplicación del decreto 291/007 en la institución. Pero sin embargo no nos han respondido absolutamente nada", indica el comunicado.

El gremio informa que denunciaron el tema ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que a fines del año pasado, en una instancia de negociación, la Inspección de Trabajo de la cartera le indicó a los representantes de la Udelar que debía responder los pedidos de informes de Affur sobre el cumplimiento del decreto, pero el sindicato aclara que no han recibido respuesta.

El sindicato sostiene que es "muy grave" que no se respete la normativa de salud laboral interna en tiempos de pandemia y acusan a la Udelar de tener un "doble discurso demagógico" al promover "hacia afuera un discurso pero que hacia su interna aplica otro muy distinto".