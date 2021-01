Afinan vacunación en residenciales: 60 equipos del MSP, censo y consentimiento informado

Los residentes de los establecimientos de larga estadía y sus cuidadores están adelante en la fila para vacunarse, solo por detrás del personal de salud. Si bien aún no hay una fecha marcada para empezar a vacunar, las dependencias del Estado ya tienen sus motores en marcha para dejar todo a punto para ese día, porque las dosis deberán suministrarse en pocas horas y de forma simultánea en todo el país, debido a la exigencia de la cadena de frío que tiene Pfizer / BioNtech de almacenarse a -70 grados.

Fue por ello que este jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó una reunión informativa virtual con los directores técnicos y los dueños de unos 90 residenciales, en la que se les informó los detalles del plan de vacunación para los adultos mayores y los funcionarios. "Es una vacuna por residente, por cédula, esta campaña no es como la de la gripe donde de repente si había un familiar y sobraba una vacuna se la administrábamos", aclaró la subdirectora General de la Salud, María Giudici.

Para ir a los establecimientos habrá 60 equipos del MSP, de cinco integrantes cada uno (tres vacunadores, un administrativo y un chofer) que trabajarán en dos turnos: de mañana de 8 a 14 horas y de tarde de 14 a 20 horas. Giudici explicó que se avisará al residencial antes de ir y que el personal del MSP se cambiará los equipos de protección personal cada vez que ingrese a un nuevo residencial.

Las segundas dosis se aplicarán 21 días después de la primera en la que se repetirá el proceso. "Tenemos que ser muy cuidadosos con la cadena de frío (...) se pide por favor, si bien estamos en verano, que las personas estén con una remera que sea fácil de subir la manga", le pidió Giudici a los residenciales.

¿Qué deben hacer los encargados de los residenciales?

Giudici insistió en las casi dos horas de la reunión sobre la importancia de que cada residencial complete un censo con los datos de los residentes y de los cuidadores para organizar el envío de la cantidad de dosis correctas. Si bien la obligatoriedad de completar el censo comenzó en abril, los establecimientos que no lo hicieron aún pueden consultar al correo censoELEPEM@msp.gub.uy para solicitar un usuario y contraseña e ingresar los datos en la web. La jerarca del MSP insistió en la importancia de que todos los residentes y funcionarios estén registrados en el censo para poder recibir las vacunas. "Las personas que no estén en el censo no podrán ser agendadas ni se les podrá guardar la segunda dosis", dijo Giudici.

A su vez, cada residente deberá firmar una planilla de consentimiento informado en la que autoriza a vacunarse. En caso de que la persona no tenga autonomía para hacerlo (por ejemplo, aquellas personas con deterioro cognitivo) será un familiar o responsable quien deberá firmar la autorización.

Esas planillas para completar las enviará el MSP mediante correo electrónico a los residenciales y estos deberán entregárselas al administrativo el día de la vacunación y enviarlas también al correo planillaELEPEM@msp.gub.uy.

El MSP también disponibilizó un correo para que tanto los directores técnicos de los residenciales como los familiares envíen sus dudas: dudasvacunaELEPEM@msp.gub.uy.

Covid-19 y efectos adversos de la vacuna

En caso de que en los vacunadores lleguen a un residencial donde haya una persona con síntomas de covid-19 y que, por lo tanto, esté aislada, el administrativo del equipo del MSP registrará los datos de la persona y se le coordinará un test diagnóstico de covid-19 por PCR. Si el resultado es negativo, los vacunadores volverán al día siguiente para aplicar la inyección y si es positivo seguirá sin vacunarse hasta que termine de cursar la infección.

A su vez, el MSP cruzará su base de datos de personas que en ese momento estén cursando la enfermedad y tampoco serán vacunados en ese momento. Los directores técnicos de los residenciales, que estarán avisados de la fecha en la que el equipo irá con las dosis al lugar, deberá avisar 48 horas antes de ese momento en caso de que alguno de los residentes presente síntomas respiratorios al correo elepem2020@msp.gub.uy para que el ministerio coordine los hisopados correspondientes.

En cuanto a los efectos adversos que pueda provocar la vacuna, la jerarca del MSP explicó que "se armó una emergencia para los efectos adversos graves que va a llegar en los minutos que tiene que llegar" al lugar. Pero, para los efectos adversos leves (por ejemplo, dolor de cabeza o inflamación en la zona de la inyección) el residencial deberá avisar al prestador de salud que el MSP le asignó para coordinar la asistencia.

En los próximos días habrá una nueva instancia de información sobre el plan de vacunación en residenciales pero para cada departamento de forma de atender a las situaciones puntuales de cada lugar y hará una capacitación para cuidadores y otra para los directores técnicos.

Relevamiento de residenciales

El MSP tiene registrados 1.177 residenciales en todo el país, según un seguimiento que se realizó meses atrás en el que 12 equipos fiscalizadores recorrieron e identificaron los lugares, explicó Giudici. En Montevideo hay 473 y en total hay unos 46 considerados como "críticos" a los que el MSP le está haciendo seguimiento, según dijo la doctora, quien adelantó que están trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para unificar los criterios de control de los establecimientos de larga estadía.



A su vez, hay 250 residenciales habilitados por el MSP y el Mides y entre 300 y 400 que están en proceso de habilitación pero todavía no completaron los requerimientos.