Ahora que quedó atrás la LUC, ¿cuál es la prioridad de cada ministerio?

El referéndum de la ley de urgente consideración (LUC) hizo que todas las baterías del sistema político se concentraran en la instancia electoral que definiría el futuro de la norma más importante del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Pero, pasada esta instancia y confirmados los 135 artículos, tanto gobierno como oposición comienzan a reactivar la agenda y en el seno del Poder Ejecutivo, cada ministerio tendrá distintos temas en la agenda y enfrentará diversos desafíos de aquí en más. ¿Qué ocurrirá en cada uno de ellos?

Relaciones Exteriores: “vocación de abrirnos”

Desde que asumió la presidencia, Lacalle Pou ha recalcado en varias ocasiones la necesidad de impulsar una apertura comercial que otorgue al Uruguay una mayor cintura para negociar con nuevos mercados. El presidente volvió sobre esa idea el domingo luego de la ratificación de la LUC, donde expresó la “vocación” de abrirse al mundo, aunque sin abandonar el Mercosur.

El gran desafío por delante, en ese sentido, es lograr avances concretos en el tratado de libre comercio (TLC) con China, cuyas negociaciones se han demorado por la extensión de los plazos del estudio de factibilidad conjunto entre ambos países. Si bien estaba previsto que finalizaran en diciembre de año pasado, ahora la expectativa es que las conversaciones se formalicen en abril, según declaró días atrás el ministro de Ganadería Fernando Mattos. De todos modos, en Cancillería no se animan a establecer cuándo finalmente ocurrirá.

Economía: tres grandes ejes

En materia económica, las prioridades para los próximos meses pasan por tres variables altamente vinculadas entre sí: el control de la inflación, el crecimiento del empleo y la recuperación del salario real. Condicionado por un contexto internacional que impulsa los precios al alza, al gobierno le interesa que el salario real se recupere cuanto antes, pero quiere hacerlo sin que ello impacte en la generación de puestos de trabajo ni en un alza de precios que después arrastre al salario como una bola de nieve.

A corto plazo, el Ministerio de Economía deberá definir qué ocurrirá con los salarios de los trabajadores públicos. Si bien el Presupuesto definió que habría una recuperación salarial para fin del período, los funcionarios reclaman que se estipule con mayor claridad cómo será el cronograma y el cumplimiento de esa recuperación.

Vivienda: la apuesta por un “compromiso”

El ministerio liderado por Irene Moreira fue otro de los aludidos directamente por el mandatario en la conferencia post referéndum cuando este remarcó el “compromiso” con los asentamientos. Esa será una de las prioridades fundamentales para la que se invertirán, en total, en el entorno de los US$ 400 millones. La expectativa es llamar a licitación a mitad de año y antes del cierre de 2022 comenzar los trabajos para comenzar las regularizaciones, que se realizarán en diálogo con las intendencias.

El segundo eje tiene que ver con darle andamiaje el mes que viene al programa Entre Todos que apunta a la construcción de entre 3.000 y 5.000 soluciones habitacionales orientadas a los sectores socioeconómicos medio y bajo de la sociedad. La idea es que estas viviendas sean comercializadas a través de arrendamientos con opción a compra y subsidios estatales a las cuotas, que tendrían un valor de entre $10.000 y $15.0000.

Interior: el caballito de batalla

Durante la campaña por el referéndum, todos los partidos de la coalición pusieron a la seguridad pública como uno de los principales méritos del gobierno de Lacalle Pou, además de señalarla como uno de los motivos fundamentales por los que la LUC tenía que seguir firme.

El Ministerio del Interior, entonces, tendrá el desafío de mantener la tendencia a la baja en los principales delitos, que en los últimos meses han mostrado más bien lo contrario. El ministro Luis Alberto Heber dijo este martes que tiene “la sensación” de que en el primer trimestre de 2022 aumentaron los homicidios y, de confirmarse esa perspectiva por los números oficiales que se presentarán en los próximos días, el jerarca aseguró que deberán hacer una lectura de lo que ocurrió.

Salud: la emergencia sanitaria y el después

El día que se confirmaron los primeros casos de coronavirus, el gobierno declaró la emergencia sanitaria, pero incluso tras la baja en el número de contagios, en los internados y en los fallecidos por covid-19, el decreto sigue vigente, y las autoridades miran todavía con recelos los principales indicadores.

Lacalle Pou viene repitiendo que aquel decreto es uno de los temas en agenda para el corto plazo, aunque detrás de la derogación están una amplia serie de medidas que el oficialismo deberá contemplar caso a caso si decide mantener y, en caso de que así sea, de qué manera. En esencia, lo fundamental tiene que ver con el destino del Fondo Coronavirus que tiene previsto un financiamiento de unos US$ 400 millones para 2022.

Superada la peor cara de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) deberá enfocarse en el impulso de varias iniciativas, anunciadas por Daniel Salinas en su asunción, que la irrupción del coronavirus relegó a un segundo plano.

Educación: la transformación y otras prioridades

Aunque el gran objetivo del gobierno en materia educativa consiste en concretar la transformación educativa, la reforma catalogada como “urgente” y “necesaria” está en la esfera del Codicen, si bien desde el Ministerio de Educación y Cultura aseguran que la cartera está en una estrecha coordinación con las autoridades de ANEP.

De todos modos, en el MEC se marcan como prioridad avanzar en la instalación del mecanismo que reconocerá el carácter universitario de los títulos de formación docente y que requerirá, entre otras cosas, del establecimiento de un consejo consultivo. La transferencia a la órbita ministerial de las reválidas de títulos obtenidos en el exterior y la reestructuración del sistema de gobernanza de la UTEC son otros de los temas en carpeta.

Ambiente: la planta potabilizadora

Uno de las iniciativas más importantes en las que se esperan avances para este año y que está bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, consiste en la instalación de una planta potabilizadora de OSE en Arazatí (San José) que sería una alternativa frente a un eventual déficit hídrico de la zona metropolitana.

En ese sentido, el Proyecto Neptuno trata de una toma de agua del Río de la Plata que pasaría por un proceso de potabilización y posteriormente sería bombeada al recalque de Melilla, de donde hoy por hoy proviene la mayor parte del abastecimiento de la capital del país. La intención es que a mediados de 2022 se realice un llamado a interés público cuyo ganador se hará cargo por 25 o 30 años y deberá dedicarse a la potabilización del agua.

Industria: captar inversiones

La prioridad de la secretaría de Estado que encabeza Omar Paganini es continuar en los avances que el Ministerio de Industria, Energía y Minería se marcó para el período.

En ese sentido, fuentes de la cartera señalaron que continuarán esforzándose en captar inversiones que puedan resultar beneficiosos para el país, además de acelerar el estudio y las modificaciones de distintas normas jurídicas que logren una mayor eficiencia en la gestión.

Además, este martes el ministro Paganini destacó la potencialidad de Uruguay para convertirse en proveedor mundial de hidrógeno verde, si bien aclaró que esto demandará un tiempo de trabajo. Otro de los temas en carpeta es la subasta de la red 5G prevista para este año, que ya había sido anunciada en anteriores ocasiones.

Transporte y obras públicas: “año récord”

La infraestructura fue otro de los puntos que Lacalle Pou tocó durante la rueda de prensa de este fin de semana, al igual que en su discurso ante la Asamblea General a comienzos de mes. El mandatario dijo que la intención es “profundizar” el trabajo en la obra pública -además de estimular la obra privada- y aseguró que durante 2022 se va camino a un “año récord” en ese sentido.

El gobierno tiene prevista una inversión que supera los US$ 869 millones, cuyo mayor porcentaje estará destinado a rutas (unos US$ 163 millones) y otro tanto en mantenimientos contratados (US$ 145 millones). En menor nivel también se destinará dinero para el plan forestal, la construcción de puentes y la seguridad vial, según anunció Lacalle Pou el 2 de marzo.

Desarrollo social: dos grandes ejes

Si bien en el Mides hay distintas prioridades según la dirección, las dos grandes coordenadas de la cartera liderada por Martín Lema tienen que ver con las políticas en primera infancia y la mitigación de la pobreza, además de los preparativos para el Plan Invierno que comenzará el próximo 15 de mayo.

En el primer caso, la hoja de ruta del Poder Ejecutivo se sostiene con el fortalecimiento de los programas de acompañamiento familiar en hogares en situación de vulnerabilidad, el refuerzo del acompañamiento en hogares, el “bono crianza” y la disposición de técnicos en las maternidades de todo el país para detectar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a la pobreza, la intención del Mides es que las políticas sociales logren ser “un trampolín” para dotar de autonomía.

Turismo: la recuperación

La actividad turística fue una de las áreas más afectadas por la emergencia sanitaria, pero con el afloje de los indicadores sobre el covid-19, la cartera de Tabaré Viera está concentrada en continuar el proceso de recuperación del sector.

La Semana Santa es el próximo mojón y con el deseo de incentivar el turismo interno, las autoridades ya anunciaron el “IVA cero” que estará vigente hasta el 17 de abril. En el horizonte también está la Temporada de Cruceros y la conectividad aérea, y ven con buenos ojos, a su vez, la clasificación de la selección uruguaya al Mundial de Catar, como una posibilidad de “reactivar” el trabajo de las agencias de viaje.

Trabajo y seguridad social: reforma y “modernización”

El presidente de la República estableció la reforma de la seguridad social como uno de los ejes más importantes de lo que vendrá y en la cartera liderada por Pablo Mieres son conscientes que ese asunto será uno de los que estarán sobre la mesa en los próximos meses. El tema está a estudio del Ejecutivo y está previsto que, finalmente, se presente un proyecto de ley al Parlamento a mediados de año.

Además, fuentes ministeriales aseguraron que la intención es encabezar una “modernización” de la negociación colectiva y las relaciones laborales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la mecánica de las rondas consultivas, en acuerdo con las partes. También está previsto avanzar en una ley de promoción del empleo en sectores vulnerables y en la regulación del trabajo por aplicaciones, entre otros proyectos.

Defensa: licitaciones y reenfoques

Un día después del referéndum se abrió la licitación para la adquisición de dos embarcaciones OPV, por su sigla en inglés, que se utilizarán como patrulla oceánica en el combate, entre otras cosas, de la pesca ilegal. El Ministerio de Defensa recibió ofertas de China, Francia y Holanda y en las próximas semanas una comisión técnica se encargará de analizar las opciones. Además, está previsto que se avance en la licitación de dos salas del viejo Aeropuerto de Carrasco.

La secretaría de Estado encabezada por Javier García también se plantea rediseñar la gestión del combustible en las Fuerzas Armadas y el patrullaje fronterizo. En este punto, la intención es volver a enfocarlo en cuestiones de seguridad y control, abandonando progresivamente el rol sanitario que adquirió por la emergencia sanitaria.

Ganadería: reforma

Si bien el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es otro de los interesados en el TLC con China, la cartera que dirige Fernando Mattos también tiene arriba de la mesa un plan de reestructuración interna. A nivel productivo, mientras tanto, una de las principales preocupaciones pasa por el Programa para la Erradicación de la Mosca de la Bichera.