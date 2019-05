Alberto Sonsol se enojó al aire con la FUBB durante la quinta final

Durante la disputa del quinto partido de la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Aguada y Malvín, el tablero electrónico central del Antel Arena mostró el tanteador con errores. Alberto Sonsol, relator de la transmisión de Tenfield, llamó la atención del suceso durante la emisión. "Señor, decile que está mal ahí arriba", dijo y eso no gustó a la Federación Uruguaya de Básquetbol, que le reclamó el comentario.

Jajajajajajajajajaja me vuelvo loco con @sonsolesgol "traigo a mi vieja que lo maneja mejor al tablero" 👏👏👏👏👏 mucho Alberto... pic.twitter.com/N7S6WOXBMz — No soy Naná (@NoSoyNanaOk) May 29, 2019

Después de comentar nuevamente la falla, la observación indignó a Sonsol, que estalló al aire con un largo monólogo. "A mi no me digan nada de lo que tengo que hacer en mi laburo. Hace 35 años que laburo en esto. Si no saben manejar el tablero no me vengan a pedir que baje un cambio, dos, ni tres. ¡A nadie de la Federación. Desde Vairo para abajo. No le aguanto nada a nadie!", dijo en referencia a Ricardo Vairo, presidente de la Federación.

Y continuó "¡Si no saben manejar el tablero no me vengan a decir a mí que cómo voy a decir en la transmisión que no saben manejar el tablero! ¿Qué querés que haga, que aplauda? Traigo a mi vieja que lo maneja mejor", explotó el relator.