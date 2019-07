Alexei Navalny, el líder opositor ruso que sufrió una "extraña alergia" después de un nuevo arresto y es el mayor crítico de Putin en Rusia

AFP Poco después de su último arresto, a Alexei Navalny se le hinchó el rostro y le salieron erupciones en la piel. También empezó a presentar problemas oculares.

El opositor más prominente de Rusia, Alexei Navalny, fue dado de alta de un hospital de Moscú después de lo que las autoridades describieron como una severa reacción alérgica.

Su médica, sin embargo, calificó de absurda la explicación oficial para los síntomas de Navalny -que incluían una cara hinchada, problemas oculares y erupciones en la piel- y dijo que sospechaba que el activista podía haber estado expuesto a "algún agente tóxico".

El activista fue condenado a 30 días de cárcel la semana pasada por haber convocado a protestas no autorizadas contra la exclusión de varios candidatos de oposición de las elecciones locales.

Unas 1.400 personas fueron detenidas el sábado durante las protestas.

Y ese mismo día Navalny publicó un video en Instagram diciendo que había sido arrestado cuando salía de su departamento para ir a correr y comprar flores para el cumpleaños de su esposa.

El opositor, que ha sido encarcelado en numerosas ocasiones, ahora se apresta a ser trasladado de regreso a la cárcel, a pesar de la oposición de su médica.

Pero ¿qué más se sabe del más conocido de los críticos del presidente Vladimir Putin?

"Criminales y ladrones"

Navalny ha descrito al partido de Putin como un lugar para "criminales y ladrones", ha acusado a su entorno de "chupar la sangre de Rusia" y ha prometido destruir "el estado feudal" que dice se está construyendo.

También ha liderado protestas a nivel nacional contra las autoridades.

Getty Images Navalny fue arrestado en Moscú en marzo de 2017 tras participar en una marcha anticorrupción.

Sin embargo, no ha cumplido lo que parece ser su mayor sueño: poder desafiar a Putin en las urnas.

Su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018 fue prohibida por las autoridades después de una condena por malversación de fondos que lo inhabilita para postularse a cargos públicos.

Navalny niega vehementemente las acusaciones y sostiene que sus problemas legales son represalias del Kremlin por sus feroces críticas.

Su ascenso en la política rusa arrancó en 2008, cuando comenzó a bloguear sobre supuestas malas prácticas y corrupción en algunas de las grandes corporaciones controladas por el estado.

Una de sus tácticas fue convertirse en un accionista minoritario en las principales compañías petroleras, bancos y ministerios, y hacer preguntas incómodas sobre los agujeros en las finanzas estatales.

Y su uso de las redes sociales para transmitir su mensaje también es altamente representativo de su estilo político.

A través de estas redes Navalny llega directamente a sus seguidores, predominantemente jóvenes, con un lenguaje agudo y contundente y con burlas al establecimiento leal al presidente Putin, quien se niega a mencionar su nombre.

Oposición frontal

Con el tiempo, su campaña contra la corrupción hizo que Navalny pasara de criticar a las corporaciones estatales a criticar directamente al partido gobernante, Rusia Unida.

Antes de las elecciones parlamentarias de 2011, en las que no participó como candidato, instó a los lectores de su blog a votar por cualquier partido excepto Rusia Unida, al que calificó de "partido de criminales y ladrones". La frase pegó.

Rusia Unida ganó las elecciones, pero con una mayoría muy reducida, y su victoria se vio empañada por acusaciones generalizadas de manipulación de votos que desencadenaron protestas en Moscú y algunas otras ciudades importantes.

Alexei Navalny: lo básico

AFP Navalny ha sido arrestado numerosas veces.

Nació el 4 de junio de 1976 en Butyn, región de Moscú.

Se graduó de derecho en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos de Moscú en 1998.

Obtuvo una beca del programa World Fellows la Universidad de Yale en 2010.

Vive en Moscú con su esposa y dos hijos.

Navalny fue arrestado y encarcelado durante 15 días después de la primera protesta, el 5 de diciembre de 2011, pero salió a tiempo para hablar en la mayor de las manifestaciones postelectorales en Moscú, el 24 de diciembre de ese año.

Se calcula que a la misma asistieron unas 120.000 personas.

Putin, sin embargo, fue fácilmente reelegido. Y el poderoso Comité de Investigación de Rusia lanzó investigaciones criminales sobre las actividades previas de Navalny, cuestionando incluso sus credenciales de abogado.

Cuando fue encarcelado brevemente en julio de 2013 por malversación de fondos, la condena de cinco años fue ampliamente vista como una decisión política.

Y, contra todo pronóstico, se le permitió salir de la cárcel para participar en las elecciones a la alcaldía de Moscú, en las que fue segundo con el 27% de los votos, detrás del aliado de Putin, Sergéi Sobyanin.

El resultado, sin embargo, se consideró un gran éxito, ya que Navalny no tenía acceso a la televisión estatal, dependiendo solo de internet y el boca a boca.

AFP El primer juicio de Navalny lo obligaba a viajar constantemente a Kirov, a 12 horas en tren desde Moscú.

Su primera condena fue revocada después por el Tribunal Supremo de Rusia, luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinara que no había tenido una audiencia imparcial en el primer juicio.

Posteriormente, en un nuevo juicio en 2017, fue condenado por segunda vez y recibió una sentencia suspendida de cinco años.

Navalny calificó el juicio de farsa y aseguró que solo trataba de excluirlo de las elecciones de 2018.

Luchando en Rusia

Aunque Navalny nunca tuvo el perfil público del exoligarca Mijail Jodorkovsky se han establecido paralelismos entre los dos personajes.

Jodorkovsky pasó una década en las cárceles rusas y, cuando en 2010 un tribunal lo condenó por segunda vez, la larga sentencia de prisión se anunció el 30 de diciembre, fecha en que la mayoría de los rusos estaban más pendientes de las vacaciones de Año Nuevo.

Pero, a diferencia de Jodorkovsky, quien ahora vive en Suiza, Navalny ha prometido quedarse en el país a dar batalla.

Esto le valió tres arrestos en 2017, por organizar protestas no autorizadas contra Putin, y también fue detenido brevemente a principios de 2018.

En declaraciones a la BBC, Navalny declaró que lo mejor que podrían hacer los estados occidentales sería tomar medidas enérgicas contra el "dinero sucio".

"Quiero que a las personas involucradas en la corrupción y en la persecución de activistas se les prohíba la entrada a estos países, que se les nieguen las visas", dijo.

Cuando Navalny fue encarcelado en 2013, le dijo al juez que pelearía con sus colegas "para destruir el estado feudal que se está construyendo en Rusia, destruir el sistema de gobierno donde el 83% de la riqueza nacional es propiedad de un medio por ciento de la población''.

Críticos en todos lados

Navalny también tiene críticos en el campo anti-Putin, sobre todo por causa de lo que algunos ven como coqueteos con el nacionalismo ruso.

Ha hablado en eventos ultranacionalistas, causando preocupación entre los liberales.

Reuters Alexei Navalny es la principal figura de oposición en Rusia.

Los nacionalistas rusos, por su parte, también han expresado desconfianza por sus vínculos con Estados Unidos después de pasar un semestre en la Universidad de Yale en 2010.

Pero cuando la oposición eligió a sus líderes, en octubre de 2012, fue Alexei Navalny quien se impuso por delante del veterano crítico de Putin y excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, si bien fue con una pequeña participación de 81.801 votantes.

La oposición se ha visto debilitada por la anexión rusa de Crimea desde Ucrania y el apoyo gubernamental a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.

Las encuestas de opinión sugieren que la mayor parte de los rusos apoyan la intervención, aunque el Kremlin niega haber fomentado el conflicto de Ucrania.

Navalny ha defendido las sanciones contra los aliados de Putin.

Y una duda que lo persigue es si tiene apoyo más allá de los centros urbanos como Moscú y otras grandes ciudades.

Ataques con químicos

En abril de 2017, Navalny fue llevado al hospital después de que le salpicaran con un tinte antiséptico de color verde en Moscú.

Era el segundo ataque con zelyonka ("verde brillante") ese año.

@Navalny Navalny fue atacado con tinte antiséptico dos veces en 2017.

El tinte es un antiséptico común en Rusia y se ha utilizado en protestas allí y en Ucrania.

"Parece divertido, pero duele como el infierno", tuiteó Navalny, quien sufrió una quemadura química en el ojo derecho en el ataque.

Y, dos años después, los médicos están realizando pruebas para determinar la causa de la repentina enfermedad de Navalny tras su más reciente arresto.

Los informes iniciales apuntaron a una reacción alérgica aguda que causó una inflamación de la cara, problemas oculares y erupciones en el cuerpo.

Sin embargo, la médica personal de Navalny dijo el domingo que este nunca antes había padecido alergias y que pudo haber estado expuesto a "algún agente tóxico".

Su equipo médico dijo que pudieron acceder a él el lunes y que habían arreglado para que muestras de su cabello y su camiseta fueran analizadas de forma independiente.

DO NOT DELETE - DIGIHUB TRACKER FOR [49152805]

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=tuYURBKMZzc

https://www.youtube.com/watch?v=BrjMjmQ4bvY

https://www.youtube.com/watch?v=ntc0kC9lI6A