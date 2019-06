Amalia Granata fue electa diputada provincial en Santa Fe y deja los medios

La modelo argentina Amalia Granata obtuvo una banca para ingresar a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Además anunció que el 30 de noviembre dejará los medios, ya que asume el 10 de diciembre.

Granata, conocida por militar contra el aborto y mostrarse con el pañuelo celeste en favor de esa causa, fue electa por el partido Unite por la Familia y la Vida.

La ex pareja del jugador de fútbol Cristian Ogro Fabbiani obtuvo 284.755 votos en una campaña que se centró en contra de la legalización del aborto.

La modelo compartió una foto en su cuenta de Twitter donde expresa que luchará por "los más vulnerables" y que "ganó la vida".

El diario argentino Perfil explicó que con su ingreso al parlamento provincial Granata queda de momento alejada de los debates legislativos sobre el aborto en Argentina, que tienen lugar sobre todo en la Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación, el órgano legislativo a nivel nacional en el país vecino.

Con este equipo vamos a luchar por los mas vulnerables desde la legislatura de Santa Fe.

Felicitaciones compañeros! Gano la vida 💙💙 @SomosVidaOk pic.twitter.com/3PphEko26W — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) 17 de junio de 2019

Granata habló de su vida como política en el programa Involucrados de América. "El 30 de noviembre dejaría los medios, porque asumo el 10 de diciembre. Por el momento sí me voy a quedar con (Marcelo) Polino y Yanina (Latorre) en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien. Pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios", afrimó.

Además le contó al periodista de espectáculos Luis Ventura que cuando fue a votar la presidenta de mesa la recibió "con el pañuelo verde, en las PASO (elecciones primarias) y en las generales". Y explicó que a pesar de eso ella fue a "votar feliz".

Granata además explicó los proyectos que tendrá como diputada provincial. "Me enfoco particularmente en la niñez y las mujeres", dijo. Señaló que tiene proyectos referidos al tema de adopción para evitar que sea "tan complicado" y que a los políticos "no les importa, porque los niños no votan". "Los niños son el futuro y tenemos que poner el foco ahí. Sobre todo después de los resultados de las estadísticas que se dieron a conocer la semana pasada. Vimos que el 51% come una vez al día", finalizó.