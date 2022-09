"Amigo, esa es la mejor parte": la disputa entre Bizarrap y Quevedo que casi arruina Quédate

La colaboración del productor argentino Bizarrap con el rapero español Quevedo es una de las canciones más exitosas del momento. El tema, que lleva como nombre no oficial Quédate encabeza, por ejemplo, la lista de canciones más escuchadas en Uruguay en Spotify durante las últimas semanas.

La sesión 52 de las colaboraciones de Bizarrap con cantantes y raperos de distintas partes del mundo es el nuevo hit del músico, que se ha convertido en el rey Midas de la música actual. Pero esta nueva canción bien pudo ser muy diferente si el rapero se hubiera salido con la suya cuando propuso un cambio a la canción durante el proceso de grabación.

Entrevistado por el programa español El hormiguero, Quevedo explicó la discusión que tuvo con el argentino cuando le propuso sacar una parte del tema. El programa presentó un audio de Bizarrap, en el que el productor contó: "la canción la grabamos en Buenos Aires pero la terminamos en Madrid, preguntale a Quevedo que parte quería sacar, qué quería eliminar de la canción. Llegó al estudio y me dijo 'esto hay que sacarlo'".

Ante la consulta, el rapero madrileño cantó el estribillo de la canción, que le da su nombre no oficial: "Quédate".

"No estuvo inteligente", agregó. "A mí me gustaba el estribillo de 'Y nos fuimos en una', me molaba mucho la melodía y me parecía más para arriba. El otro me parecía muy futbolero, muy de Waka Waka", comentó en referencia a la canción de Shakira para el Mundial de 2010.

Quevedo continuó: "No me pegaba. Ya teníamos el primer cacho de la canción y para mi no encajaba mucho. Me gustaba pero pensaba que podíamos encontrar algo mejor, y después funcionó".

El estribillo permaneció gracias a Bizarrap, que convenció al cantante de mantenerlo en la canción, según contó el español. Imitando el tono de voz y el acento argentino, Quevedo contó que ante su planteo, el productor le dijo: "No, amigo, esa es la mejor parte".