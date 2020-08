Ancap define hoy si sigue adelante con oferta de grupo árabe para vender subsidiaria

El Directorio de Ancap tiene previsto levantar este lunes su cuarto intermedio para ver si están dadas las condiciones y sigue adelante con una sorpresiva oferta que hizo un grupo árabe por US$ 45 millones para quedarse con la mayoría del paquete accionario de Carboclor, la subsidiaria del ente estatal en la vecina orilla que hoy se dedica a la actividad logística.

Según supo El Observador, la empresa petrolera decidió tomarse unos días para corroborar algunos datos básicos sobre la calidad del oferente que son de rigor para cualquier tipo de operación empresarial. Uno de los temas que dilató la definición es que el origen del grupo no es del todo conocido en el mundo energético, de ahí que su propuesta haya sorprendido y que se deba recolectar más información.

Además, la oferta está bastante por encima de su valor de mercado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la vecina orilla. La colateral de Ancap tiene actualmente 1.091.642.374 acciones ordinarias, integradas y totalmente autorizadas a realizar oferta pública. El viernes, la acción de Carboclor cotizaba en el mercado a 1,76 pesos argentinos. Por tanto, al tipo de cambio oficial, el valor de mercado de la empresa es de unos US$ 25 millones, por lo que la oferta que recibió Ancap para su venta casi duplica esa cotización.

El 84,11% acciones de Carboclor, pertenecen a Ancsol, una sociedad anónima que tienen el ente petrolero uruguayo para gestionar ese negocio. El restante 15,89% corresponden a accionistas minoristas. En caso que la oferta sea válida para Ancap, la empresa deberá noticiar a la CNV que tiene una oferta formal para desprenderse de su negocio. Ese proceso igual puede tener alguna piedra en el camino dado lo complejo que es la regulación del mercado argentino.

El ente petrolero había intentado (sin éxito) en el pasado vender Carboclor, en particular, cuando pidió la quiebra para bajar la cortina a la pata industrial en mayo de 2017.

La colateral de Ancap terminó el 2019 con una ganancia de 78,6 millones de pesos argentinos (US$ 1,3 millones al tipo de cambio cierre de ese año), según el último balance de la empresa. De esa forma, la compañía completó dos años consecutivos con números positivos tras ganar US$ 5,9 millones en el ejercicio 2018. Entre 2013 y 2017 la empresa acumuló pérdidas por US$ 66,4 millones. La empresa tiene un puerto en la ciudad de Campana sobre el río Paraná, que es hoy su principal activo.

La nueva administración de Ancap ya había anunciado su intención de eliminar las pérdidas en unidades de negocios deficitarias como el cemento pórtland o mejorar la eficiencia de otros como la producción de biocombustibles con Alur. En el primer caso, la empresa está explorando distintas alternativas como una sociedad con un privado.

Además, uno de los cambios más relevantes que tendrá Ancap será el nuevo esquema que dejó la reciente aprobación de la LUC desde 2021 para la fijación de los precios de los combustibles por parte del regulador (Ursea) tomando como base la cotización del mercado internacional. Eso puede llevar incluso a que las tarifas de los combustibles al público puedan estar sujetas a cambios todos los meses.